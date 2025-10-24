Иглоукалывание под микроскопом: что на самом деле происходит в теле, когда в него втыкают иглы

Иглоукалывание, или акупунктура, — метод, пришедший из древнего Китая, где считалось, что здоровье человека зависит от свободного потока энергии ци по "меридианам" тела. Нарушение этого потока, согласно древним трактатам, вызывает болезни, а введение тонких игл в особые точки восстанавливает баланс. Современная медицина не признаёт энергию ци, но исследует физиологические механизмы, которые могут объяснить, почему у некоторых пациентов акупунктура действительно приносит облегчение.
Современные учёные рассматривают иглоукалывание как нейрофизиологическую стимуляцию. Когда игла проникает в кожу, она вызывает микротравму, активирует нервные волокна и запускает выработку веществ, влияющих на воспаление и боль — в частности, аденозина и эндогенных опиоидов.
"Иглоукалывание вызывает выброс естественных анальгетиков организма, что частично объясняет его обезболивающий эффект", — отмечает неврофизиолог, исследователь Университета Гонконга доктор Ли Вэй.
Дополнительный фактор — эффект плацебо. Ритуал, атмосфера и ожидание результата усиливают отклик мозга. Согласно метаанализу Китайского университета Гонконга, даже шам-акупунктура (введение игл в произвольные точки) приносит сопоставимый эффект, что подтверждает психологическую составляющую процедуры.
Наибольшее количество доказательств касается лечения боли. Акупунктуру не рассматривают как основное лечение, но допускают в качестве дополнительной терапии, когда стандартные методы малоэффективны.
Кокрейновский обзор, включивший почти 5 тысяч участников, показал: курс из 10 сеансов может снизить частоту приступов мигрени с 6 до 3-4 дней в месяц.
Национальный институт здравоохранения Великобритании (NICE) рекомендует рассматривать иглоукалывание как профилактику при хронических головных болях и мигрени.
Американская коллегия врачей допускает акупунктуру в составе немедикаментозного лечения. Анализ 33 исследований подтвердил снижение боли, хотя по эффективности метод не превосходит физическую терапию.
Британский национальный институт здравоохранения считает иглоукалывание возможным вариантом при первичной хронической боли, но эффект обычно длится не дольше трёх месяцев.
Метаанализ 2012 года показал небольшое уменьшение боли в суставах после курса акупунктуры. Американский колледж ревматологии разрешает использовать метод как вспомогательный, если пациент хорошо его переносит.
Однако британские эксперты указывают, что клинический эффект минимален, а стоимость процедур высока, поэтому метод считают экономически нецелесообразным.
Некоторые пациенты обращаются к иглоукалыванию в отчаянии — при деменции, инсульте или бесплодии. Но современные данные не подтверждают эффективность в этих случаях.
Кокрейновский обзор 2020 года не выявил улучшений когнитивных функций у пациентов с деменцией. Все исследования имели слабую методологию и малые выборки.
Систематический анализ 33 работ показал, что акупунктура не улучшает неврологические показатели. Эффект в отдельных публикациях связан с систематическими ошибками и эффектом плацебо.
Иглоукалывание в период переноса эмбриона не повышает шансы на беременность или живорождение. Об этом сообщил Кокрейновский обзор, включивший десятки исследований. Метод безопасен, но клинически бесполезен.
ВОЗ разработала международные стандарты акупунктуры, чтобы минимизировать риски.
Хотя серьёзные осложнения редки, возможны:
|Состояние
|Эффект
|Уровень доказательности
|Мигрень
|Умеренный, кратковременный
|Средний
|Боль в пояснице
|Незначительный
|Средний
|Остеоартрит
|Лёгкое облегчение боли
|Низкий
|Хронический болевой синдром
|Временное облегчение
|Средний
|Деменция, инсульт, бесплодие
|Нет эффекта
|Низкий
