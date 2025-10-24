Иглоукалывание под микроскопом: что на самом деле происходит в теле, когда в него втыкают иглы

Иглоукалывание, или акупунктура, — метод, пришедший из древнего Китая, где считалось, что здоровье человека зависит от свободного потока энергии ци по "меридианам" тела. Нарушение этого потока, согласно древним трактатам, вызывает болезни, а введение тонких игл в особые точки восстанавливает баланс. Современная медицина не признаёт энергию ци, но исследует физиологические механизмы, которые могут объяснить, почему у некоторых пациентов акупунктура действительно приносит облегчение.

Как это работает на самом деле

Современные учёные рассматривают иглоукалывание как нейрофизиологическую стимуляцию. Когда игла проникает в кожу, она вызывает микротравму, активирует нервные волокна и запускает выработку веществ, влияющих на воспаление и боль — в частности, аденозина и эндогенных опиоидов.

"Иглоукалывание вызывает выброс естественных анальгетиков организма, что частично объясняет его обезболивающий эффект", — отмечает неврофизиолог, исследователь Университета Гонконга доктор Ли Вэй.

Дополнительный фактор — эффект плацебо. Ритуал, атмосфера и ожидание результата усиливают отклик мозга. Согласно метаанализу Китайского университета Гонконга, даже шам-акупунктура (введение игл в произвольные точки) приносит сопоставимый эффект, что подтверждает психологическую составляющую процедуры.

Когда иглоукалывание действительно помогает

Наибольшее количество доказательств касается лечения боли. Акупунктуру не рассматривают как основное лечение, но допускают в качестве дополнительной терапии, когда стандартные методы малоэффективны.

Мигрень и головные боли

Кокрейновский обзор, включивший почти 5 тысяч участников, показал: курс из 10 сеансов может снизить частоту приступов мигрени с 6 до 3-4 дней в месяц.

Национальный институт здравоохранения Великобритании (NICE) рекомендует рассматривать иглоукалывание как профилактику при хронических головных болях и мигрени.

Боль в пояснице

Американская коллегия врачей допускает акупунктуру в составе немедикаментозного лечения. Анализ 33 исследований подтвердил снижение боли, хотя по эффективности метод не превосходит физическую терапию.

Хронический болевой синдром

Британский национальный институт здравоохранения считает иглоукалывание возможным вариантом при первичной хронической боли, но эффект обычно длится не дольше трёх месяцев.

Остеоартрит

Метаанализ 2012 года показал небольшое уменьшение боли в суставах после курса акупунктуры. Американский колледж ревматологии разрешает использовать метод как вспомогательный, если пациент хорошо его переносит.

Однако британские эксперты указывают, что клинический эффект минимален, а стоимость процедур высока, поэтому метод считают экономически нецелесообразным.

Когда акупунктура бесполезна

Некоторые пациенты обращаются к иглоукалыванию в отчаянии — при деменции, инсульте или бесплодии. Но современные данные не подтверждают эффективность в этих случаях.

Деменция и болезнь Альцгеймера

Кокрейновский обзор 2020 года не выявил улучшений когнитивных функций у пациентов с деменцией. Все исследования имели слабую методологию и малые выборки.

Реабилитация после инсульта

Систематический анализ 33 работ показал, что акупунктура не улучшает неврологические показатели. Эффект в отдельных публикациях связан с систематическими ошибками и эффектом плацебо.

Бесплодие и ЭКО

Иглоукалывание в период переноса эмбриона не повышает шансы на беременность или живорождение. Об этом сообщил Кокрейновский обзор, включивший десятки исследований. Метод безопасен, но клинически бесполезен.

Меры безопасности

ВОЗ разработала международные стандарты акупунктуры, чтобы минимизировать риски.

Подготовка: иглы должны быть стерильными и одноразовыми. Специалист обязан дезинфицировать место прокола.

Возможные побочные эффекты

Хотя серьёзные осложнения редки, возможны:

лёгкие кровоподтёки и синяки;

головокружение, слабость;

аллергия на металл игл;

в крайне редких случаях — инфицирование при нарушении правил стерильности.

Где акупунктура эффективна, а где нет

Состояние Эффект Уровень доказательности Мигрень Умеренный, кратковременный Средний Боль в пояснице Незначительный Средний Остеоартрит Лёгкое облегчение боли Низкий Хронический болевой синдром Временное облегчение Средний Деменция, инсульт, бесплодие Нет эффекта Низкий

Главное

Иглоукалывание не лечит хронические болезни и не заменяет медикаменты.

Его эффект при боли может быть связан с активацией опиоидных рецепторов и эффектом плацебо.

Метод допустим как вспомогательный, если стандартная терапия не помогла.

При правильном выполнении акупунктура безопасна, но её польза ограничена научно подтверждёнными показаниями.

Два интересных факта

Первые иглы делали из кости и бронзы, а не из металла.

В 1979 году ВОЗ официально включила акупунктуру в список вспомогательных методов лечения боли.

Исторический контекст

Акупунктура возникла в Китае более 2000 лет назад.

В XX веке метод распространился в Европу и США, где стал объектом научных исследований.

Сегодня акупунктура используется более чем в 100 странах, но признана лишь как вспомогательная терапия.