Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического

Сегодня все чаще говорят о том, что насилие — это не про гендер, а про власть и контроль. Однако тема женского абьюза до сих пор вызывает недоверие и неловкость. Мужчины, столкнувшиеся с психологическим или эмоциональным насилием со стороны партнерши, нередко предпочитают молчать, опасаясь быть осмеянными или непонятыми.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выяснение отношений

Почему мужчины молчат о насилии

Общество веками навязывало мужчинам представление о том, что они должны быть сильными, стойкими и не показывать слабость. Признать, что тебя унижают или эмоционально ломают, для многих — почти невозможный шаг. Мужчина, рассказавший о психологическом насилии, рискует услышать в ответ, что "настоящие мужики не жалуются". Так формируется замкнутый круг стыда и страха.

Клинический психолог, директор АНО Центра психологической поддержки мужчин "ПряМой Диалог" Наталия Щанкина отмечает, что культура молчания особенно сильна в патриархальном обществе. Здесь любое признание в уязвимости воспринимается как подрыв мужественности.

"Мужчины боятся, что им не поверят или высмеют. Они думают, что признание насилия означает их слабость, порождая стыд", — пояснила психолог.

Женский абьюз: формы и особенности

По словам эксперта, насилие не имеет пола — оно может исходить и от мужчин, и от женщин. Разница лишь в том, какими способами оно проявляется. Мужчины чаще используют физическое давление, а женщины — психологическое.

Эмоциональное насилие может включать:

• постоянные упреки и унижения;

• контроль общения и личного пространства;

• газлайтинг — искажение реальности, когда мужчину убеждают, что он "все придумал";

• манипуляции чувствами вины и страха.

Женщина, прибегающая к таким методам, редко осознает себя абьюзером. Она может считать, что просто "воспитывает" партнера или "добивается справедливости". Однако последствия для психики мужчины могут быть не менее разрушительными, чем от физического насилия, сообщает "Радио 1".

Общественные мифы и скрытые травмы

Проблема осложняется тем, что общество привыкло видеть женщину в роли жертвы. Мужчина, в свою очередь, автоматически воспринимается как сильная сторона, неспособная пострадать. Этот стереотип делает невидимыми тысячи историй, в которых мужчины живут в эмоционально токсичных отношениях.

"Любое насилие недопустимо — независимо от того, кто его совершает. Женщина чаще воспринимается как слабая, но это не значит, что она не может быть абьюзером", — подчеркнула Наталия Щанкина.

Психолог добавляет, что почти все пострадавшие — и мужчины, и женщины — склонны обвинять себя. Им кажется, что именно их поведение "спровоцировало" агрессию партнера. В действительности же ответственность всегда лежит на том, кто применяет насилие.

Как распознать абьюз и что делать

Первый шаг — признать, что в отношениях есть проблема. Если партнер регулярно унижает, манипулирует, заставляет чувствовать вину или страх, это не "нормальные семейные конфликты". Это форма контроля.

Далее важно:

Поговорить с близким человеком или специалистом — молчание только усиливает внутреннюю боль. Не оправдывать агрессора — насилие не может быть проявлением любви. При необходимости обратиться в центр психологической поддержки или кризисную службу.

С каждым годом в России и за рубежом появляются организации, которые помогают мужчинам, столкнувшимся с абьюзом. Однако пока что большинство случаев остаются скрытыми — из-за того самого "сковывающего стыда", о котором говорит психолог.

Женский абьюз существует, и игнорировать его — значит лишать людей права на защиту. Понимание, что насилие не имеет пола, — важный шаг к более зрелому и безопасному обществу. И чем раньше мужчины начнут говорить о своих переживаниях, тем больше шансов, что культура молчания будет разрушена.