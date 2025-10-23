Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь смотрит в ответ: как темнота отражает наши скрытые тревоги и заставляет сердце биться чаще
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте
Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается
Опытные водители теряют страх: дорога отвечает им холодным безразличием
7:2 в матче с Байером: Сафонов оценил победу ПСЖ, но удивил заявлением о своем будущем в клубе
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Звёздный сосед злится: как Земля переживает солнечные бури
Сковорода вместо духовки: хитрый способ приготовить лазанью без лишней мороки

Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического

4:18
Здоровье

Сегодня все чаще говорят о том, что насилие — это не про гендер, а про власть и контроль. Однако тема женского абьюза до сих пор вызывает недоверие и неловкость. Мужчины, столкнувшиеся с психологическим или эмоциональным насилием со стороны партнерши, нередко предпочитают молчать, опасаясь быть осмеянными или непонятыми.

Выяснение отношений
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выяснение отношений

Почему мужчины молчат о насилии

Общество веками навязывало мужчинам представление о том, что они должны быть сильными, стойкими и не показывать слабость. Признать, что тебя унижают или эмоционально ломают, для многих — почти невозможный шаг. Мужчина, рассказавший о психологическом насилии, рискует услышать в ответ, что "настоящие мужики не жалуются". Так формируется замкнутый круг стыда и страха.

Клинический психолог, директор АНО Центра психологической поддержки мужчин "ПряМой Диалог" Наталия Щанкина отмечает, что культура молчания особенно сильна в патриархальном обществе. Здесь любое признание в уязвимости воспринимается как подрыв мужественности.

"Мужчины боятся, что им не поверят или высмеют. Они думают, что признание насилия означает их слабость, порождая стыд", — пояснила психолог.

Женский абьюз: формы и особенности

По словам эксперта, насилие не имеет пола — оно может исходить и от мужчин, и от женщин. Разница лишь в том, какими способами оно проявляется. Мужчины чаще используют физическое давление, а женщины — психологическое.

Эмоциональное насилие может включать:
• постоянные упреки и унижения;
• контроль общения и личного пространства;
• газлайтинг — искажение реальности, когда мужчину убеждают, что он "все придумал";
• манипуляции чувствами вины и страха.

Женщина, прибегающая к таким методам, редко осознает себя абьюзером. Она может считать, что просто "воспитывает" партнера или "добивается справедливости". Однако последствия для психики мужчины могут быть не менее разрушительными, чем от физического насилия, сообщает "Радио 1".

Общественные мифы и скрытые травмы

Проблема осложняется тем, что общество привыкло видеть женщину в роли жертвы. Мужчина, в свою очередь, автоматически воспринимается как сильная сторона, неспособная пострадать. Этот стереотип делает невидимыми тысячи историй, в которых мужчины живут в эмоционально токсичных отношениях.

"Любое насилие недопустимо — независимо от того, кто его совершает. Женщина чаще воспринимается как слабая, но это не значит, что она не может быть абьюзером", — подчеркнула Наталия Щанкина.

Психолог добавляет, что почти все пострадавшие — и мужчины, и женщины — склонны обвинять себя. Им кажется, что именно их поведение "спровоцировало" агрессию партнера. В действительности же ответственность всегда лежит на том, кто применяет насилие.

Как распознать абьюз и что делать

Первый шаг — признать, что в отношениях есть проблема. Если партнер регулярно унижает, манипулирует, заставляет чувствовать вину или страх, это не "нормальные семейные конфликты". Это форма контроля.

Далее важно:

  1. Поговорить с близким человеком или специалистом — молчание только усиливает внутреннюю боль.

  2. Не оправдывать агрессора — насилие не может быть проявлением любви.

  3. При необходимости обратиться в центр психологической поддержки или кризисную службу.

С каждым годом в России и за рубежом появляются организации, которые помогают мужчинам, столкнувшимся с абьюзом. Однако пока что большинство случаев остаются скрытыми — из-за того самого "сковывающего стыда", о котором говорит психолог.

Женский абьюз существует, и игнорировать его — значит лишать людей права на защиту. Понимание, что насилие не имеет пола, — важный шаг к более зрелому и безопасному обществу. И чем раньше мужчины начнут говорить о своих переживаниях, тем больше шансов, что культура молчания будет разрушена.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Еда и рецепты
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Последние материалы
5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов
Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического
€300 млрд на грани пропасти: Европа боится трогать деньги России
Природа устроила беспорядок — убираем с выгодой: листья можно не сгребать, а монетизировать
Взрывной план Трампа: США будут убивать всех, кто привозит наркотики
Враг внутри: как психоз превращает жизнь в кошмар наяву — шаг от стресса до бездны
Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов
Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС
Кошкам не нужен хозяин, но нужен его запах: сон в ногах оказался древним инстинктом выживания
Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.