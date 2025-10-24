Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке

Популярный напиток с жевательными шариками, который давно стал трендом среди молодежи, оказался не таким безобидным, как кажется. Исследование Consumer Reports показало: в некоторых образцах бабл-ти, продающихся в США, обнаружено повышенное содержание свинца. Причиной загрязнения стали шарики тапиоки, изготовленные из корня кассавы — растения, способного впитывать токсины из почвы.

Фото: Designed be Freepik by freepik

Бабл-ти

Бабл-ти, или "чай с пузырьками", появился в Азии еще в 1980-х и быстро распространился по всему миру. Его готовят на основе черного, зеленого или молочного чая, добавляют сиропы, молоко, лед и шарики тапиоки. В России этот напиток стал популярен в последние годы — кафе и киоски с бабл-ти встречаются почти на каждом шагу.

Привлекательность напитка очевидна: необычный вкус, приятная сладость и эффект "жевательного" удовольствия. Однако за внешней невинностью скрываются серьезные риски для здоровья.

Опасность тапиоки

Тапиока — это крахмалистое вещество, получаемое из корня маниоки (кассавы). В зависимости от региона выращивания растение может накапливать тяжелые металлы, в том числе свинец и кадмий. При производстве шариков этот крахмал проходит термическую обработку, но полностью избавиться от вредных примесей невозможно.

"Из-за своей плотной структуры "жемчужины" тапиоки замедляют работу желудка и могут вызывать расстройства пищеварения", — отмечают специалисты Consumer Reports.

Среди возможных симптомов — тошнота, вздутие, запоры и боли в животе. Особенно уязвимы дети: даже небольшие шарики могут стать причиной удушья при неосторожном употреблении.

Медицинские риски

Кроме содержания свинца, медики указывают и на другие угрозы. Бабл-ти часто готовят с добавлением сахара, фруктовых сиропов и сгущенного молока, что делает напиток калорийным и вредным для обмена веществ.

При частом употреблении повышается риск:

образования камней в почках из-за высокого уровня оксалатов и фосфатов; ожирения и диабета — из-за избытка сахара; нарушения микрофлоры кишечника и замедления пищеварения; тревожных расстройств, связанных с резкими скачками глюкозы и кофеина.

Медики подчеркивают, что для детей и подростков бабл-ти должен оставаться редким угощением, а не ежедневным напитком.

Сравнение: бабл-ти против полезных альтернатив

Напиток Состав Польза Риски Бабл-ти Чай, сахар, тапиока, ароматизаторы Яркий вкус, быстрая энергия Свинец, сахар, нагрузка на ЖКТ Матча-латте Зеленый чай, молоко Антиоксиданты, бодрость Молочные жиры Смузи из фруктов Ягоды, йогурт Витамины, клетчатка Высокая кислотность Компот без сахара Ягоды, вода Гидратация, микроэлементы Нет значимых Травяной чай Растения Улучшает пищеварение Индивидуальная непереносимость Вывод очевиден: бабл-ти не может быть полноценной заменой чая или полезных напитков. Советы: как выбрать безопасный напиток Покупайте бабл-ти только в проверенных кафе, где указывают состав и страну происхождения ингредиентов. Не берите напиток с чересчур яркими шариками — это может говорить о синтетических красителях. Просите уменьшить количество сахара. Детям до 10 лет не стоит давать напиток с крупными "жемчужинами". Не пейте бабл-ти на голодный желудок. Если хочется необычного десерта, можно приготовить безопасную версию дома. Для этого подойдут обычный черный чай, немного кокосового молока, мёд и желе из агар-агара вместо тапиоки. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: ежедневное употребление бабл-ти.

Последствие: перегрузка печени и почек, набор веса.

Альтернатива: заменить напиток на фруктовые смузи без сахара.

ежедневное употребление бабл-ти. перегрузка печени и почек, набор веса. заменить напиток на фруктовые смузи без сахара. Ошибка: покупка в уличных киосках.

Последствие: риск микробного заражения и загрязнения тяжёлыми металлами.

Альтернатива: заказывать в сертифицированных заведениях или готовить дома.

покупка в уличных киосках. риск микробного заражения и загрязнения тяжёлыми металлами. заказывать в сертифицированных заведениях или готовить дома. Ошибка: давать детям без присмотра.

Последствие: опасность удушья.

Альтернатива: использовать мелкие шарики желе или чиа. Если отказаться от бабл-ти При отказе от напитка уже через несколько недель снижается уровень сахара в крови, улучшается пищеварение и сон. Организм быстрее очищается от токсинов, а кожа становится чище за счёт уменьшения нагрузки на печень. Часто задаваемые вопросы Как часто можно пить бабл-ти?

Безопасно — не чаще одного раза в неделю, при условии, что вы следите за рационом и не превышаете норму сахара. Есть ли "полезный" бабл-ти?

Да, некоторые кафе предлагают напитки без сахара и с желе на основе агар-агара или чиа — они менее вредны. Можно ли детям?

Только под контролем взрослых и без крупных шариков. Лучше предложить детскую версию — фруктовый чай с мёдом и мягким желе. Мифы и правда Миф: бабл-ти — это просто чай.

Правда: чаще всего это десерт с высокой калорийностью.

бабл-ти — это просто чай. чаще всего это десерт с высокой калорийностью. Миф: тапиока полезна для пищеварения.

Правда: избыточное количество крахмала наоборот замедляет работу желудка.

тапиока полезна для пищеварения. избыточное количество крахмала наоборот замедляет работу желудка. Миф: бабл-ти безопасен, если готовить дома.

Правда: важно качество сырья — дешёвая кассава может содержать свинец. Изначально бабл-ти создавался как способ сделать чай более привлекательным для молодежи. Но с развитием индустрии появились готовые порошки, ароматизаторы и красители, которые изменили изначальную идею — напиток из символа азиатской культуры превратился в сладкий десерт массового потребления.