Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке

Популярный напиток с жевательными шариками, который давно стал трендом среди молодежи, оказался не таким безобидным, как кажется. Исследование Consumer Reports показало: в некоторых образцах бабл-ти, продающихся в США, обнаружено повышенное содержание свинца. Причиной загрязнения стали шарики тапиоки, изготовленные из корня кассавы — растения, способного впитывать токсины из почвы.
Бабл-ти, или "чай с пузырьками", появился в Азии еще в 1980-х и быстро распространился по всему миру. Его готовят на основе черного, зеленого или молочного чая, добавляют сиропы, молоко, лед и шарики тапиоки. В России этот напиток стал популярен в последние годы — кафе и киоски с бабл-ти встречаются почти на каждом шагу.
Привлекательность напитка очевидна: необычный вкус, приятная сладость и эффект "жевательного" удовольствия. Однако за внешней невинностью скрываются серьезные риски для здоровья.
Тапиока — это крахмалистое вещество, получаемое из корня маниоки (кассавы). В зависимости от региона выращивания растение может накапливать тяжелые металлы, в том числе свинец и кадмий. При производстве шариков этот крахмал проходит термическую обработку, но полностью избавиться от вредных примесей невозможно.
"Из-за своей плотной структуры "жемчужины" тапиоки замедляют работу желудка и могут вызывать расстройства пищеварения", — отмечают специалисты Consumer Reports.
Среди возможных симптомов — тошнота, вздутие, запоры и боли в животе. Особенно уязвимы дети: даже небольшие шарики могут стать причиной удушья при неосторожном употреблении.
Кроме содержания свинца, медики указывают и на другие угрозы. Бабл-ти часто готовят с добавлением сахара, фруктовых сиропов и сгущенного молока, что делает напиток калорийным и вредным для обмена веществ.
При частом употреблении повышается риск:
Медики подчеркивают, что для детей и подростков бабл-ти должен оставаться редким угощением, а не ежедневным напитком.
|Напиток
|Состав
|Польза
|Риски
|Бабл-ти
|Чай, сахар, тапиока, ароматизаторы
|Яркий вкус, быстрая энергия
|Свинец, сахар, нагрузка на ЖКТ
|Матча-латте
|Зеленый чай, молоко
|Антиоксиданты, бодрость
|Молочные жиры
|Смузи из фруктов
|Ягоды, йогурт
|Витамины, клетчатка
|Высокая кислотность
|Компот без сахара
|Ягоды, вода
|Гидратация, микроэлементы
|Нет значимых
|Травяной чай
|Растения
|Улучшает пищеварение
|Индивидуальная непереносимость
Вывод очевиден: бабл-ти не может быть полноценной заменой чая или полезных напитков.
Если хочется необычного десерта, можно приготовить безопасную версию дома. Для этого подойдут обычный черный чай, немного кокосового молока, мёд и желе из агар-агара вместо тапиоки.
При отказе от напитка уже через несколько недель снижается уровень сахара в крови, улучшается пищеварение и сон. Организм быстрее очищается от токсинов, а кожа становится чище за счёт уменьшения нагрузки на печень.
Как часто можно пить бабл-ти?
Безопасно — не чаще одного раза в неделю, при условии, что вы следите за рационом и не превышаете норму сахара.
Есть ли "полезный" бабл-ти?
Да, некоторые кафе предлагают напитки без сахара и с желе на основе агар-агара или чиа — они менее вредны.
Можно ли детям?
Только под контролем взрослых и без крупных шариков. Лучше предложить детскую версию — фруктовый чай с мёдом и мягким желе.
Изначально бабл-ти создавался как способ сделать чай более привлекательным для молодежи. Но с развитием индустрии появились готовые порошки, ароматизаторы и красители, которые изменили изначальную идею — напиток из символа азиатской культуры превратился в сладкий десерт массового потребления.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.