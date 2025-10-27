Кости становятся стеклянными: 5 привычек, которые без лекарств спасают от остеопороза

Остеопороз называют "тихой эпидемией XXI века". Болезнь годами развивается незаметно, не вызывая боли, пока однажды обычное движение — например, попытка завязать шнурки — не заканчивается переломом. Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказала, почему кости теряют прочность, кто особенно подвержен риску и как предотвратить опасные последствия.
Остеопороз — хроническое заболевание, при котором снижается плотность костной ткани. Кости становятся пористыми и ломкими, из-за чего даже незначительная нагрузка может привести к перелому.
"Остеопороз делает кости хрупкими, и перелом может случиться от минимального воздействия — даже при наклоне, чтобы завязать шнурки", — пояснила кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.
Наиболее уязвимыми остаются позвонки, шейка бедра и лучевая кость. Перелом шейки бедра считается одним из самых опасных, особенно у пожилых людей: восстановление после него длительное, а в некоторых случаях подвижность не возвращается.
Женщины после менопаузы. Из-за снижения уровня эстрогенов кости теряют минералы в 2-3 раза быстрее.
Мужчины старше 50 лет. После этого возраста снижается уровень тестостерона, что также влияет на плотность костей.
Люди с наследственной предрасположенностью. Если у родителей был остеопороз или частые переломы — риск возрастает.
Пациенты с эндокринными нарушениями. Заболевания щитовидной железы, диабет, проблемы с надпочечниками ускоряют разрушение костной ткани.
Люди с дефицитом витамина D и кальция. Недостаток солнечного света, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию.
|Фактор
|Механизм воздействия
|Как снизить риск
|Недостаток витамина D
|Нарушает усвоение кальция
|Приём витамина D и солнечные прогулки
|Низкая масса тела
|Меньше костной массы
|Сбалансированное питание с белком
|Курение и алкоголь
|Замедляют регенерацию костей
|Отказ от вредных привычек
|Малоподвижность
|Ослабляет мышцы и связки
|Умеренные физические нагрузки
|Гормональные сбои
|Ускоряют потерю кальция
|Контроль у эндокринолога
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать боли в спине и суставах
|Поздняя диагностика, риск перелома
|Проверить плотность костей (денситометрия)
|Исключать молочные продукты
|Дефицит кальция
|Заменить на йогурт, миндаль, брокколи
|Избегать солнца
|Недостаток витамина D
|Прогулки утром и вечером
|Сидячий образ жизни
|Ослабление костно-мышечного аппарата
|Ходьба, плавание, скандинавская ходьба
Добавьте в рацион кальций. Основные источники — молочные продукты, орехи, брокколи, рыба с костями.
Следите за витамином D. При недостатке солнца врач может назначить добавки.
Регулярно двигайтесь. Нагрузки с весом тела (ходьба, йога, танцы) укрепляют кости естественным путём.
Откажитесь от сигарет и алкоголя. Никотин и этанол ускоряют разрушение костной ткани.
Контролируйте гормональный фон. Женщинам после 45 лет полезна консультация эндокринолога.
Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Врач подбирает препараты, замедляющие потерю костной массы и стимулирующие её восстановление. При этом важно сочетать лечение с корректировкой образа жизни: физическая активность, правильное питание и приём витаминов значительно улучшают прогноз.
"Перелом шейки бедра — один из самых сложных вариантов. Восстановление после него сложное, а у некоторых пациентов подвижность так и не возвращается", — предупредила Ольга Уланкина.
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление костей и суставов
|Требует постоянства
|Улучшение обмена веществ
|Нужен контроль анализов
|Повышение энергии и выносливости
|Медленный эффект — через 3-6 месяцев
Как узнать, есть ли остеопороз?
Основной метод — денситометрия. Она определяет плотность костей и выявляет болезнь ещё до переломов.
Можно ли вылечить остеопороз полностью?
Полностью — нет, но можно остановить прогрессирование и вернуть кости к нормальной прочности.
Нужен ли кальций в таблетках?
Только по назначению врача. Избыток кальция также опасен — он может откладываться в сосудах.
Миф: остеопороз бывает только у пожилых.
Правда: болезнь может начаться уже после 40 лет, особенно при гормональных сбоях.
Миф: молоко полностью защищает от остеопороза.
Правда: важно сочетание кальция, витамина D и физической активности.
Миф: переломы — следствие падений.
Правда: при остеопорозе перелом возможен даже при наклоне или кашле.
Каждая третья женщина после 50 лет сталкивается с переломом, связанным с остеопорозом.
Недостаток сна и стресс ускоряют потерю костной массы.
Витамин D и умеренные нагрузки снижают риск переломов на 30-40%.
