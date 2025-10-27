Кости становятся стеклянными: 5 привычек, которые без лекарств спасают от остеопороза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Остеопороз называют "тихой эпидемией XXI века". Болезнь годами развивается незаметно, не вызывая боли, пока однажды обычное движение — например, попытка завязать шнурки — не заканчивается переломом. Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказала, почему кости теряют прочность, кто особенно подвержен риску и как предотвратить опасные последствия.

Боль в колене
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль в колене

Почему остеопороз называют "невидимой болезнью"

Остеопороз — хроническое заболевание, при котором снижается плотность костной ткани. Кости становятся пористыми и ломкими, из-за чего даже незначительная нагрузка может привести к перелому.

"Остеопороз делает кости хрупкими, и перелом может случиться от минимального воздействия — даже при наклоне, чтобы завязать шнурки", — пояснила кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

Наиболее уязвимыми остаются позвонки, шейка бедра и лучевая кость. Перелом шейки бедра считается одним из самых опасных, особенно у пожилых людей: восстановление после него длительное, а в некоторых случаях подвижность не возвращается.

Кто в группе риска

  1. Женщины после менопаузы. Из-за снижения уровня эстрогенов кости теряют минералы в 2-3 раза быстрее.

  2. Мужчины старше 50 лет. После этого возраста снижается уровень тестостерона, что также влияет на плотность костей.

  3. Люди с наследственной предрасположенностью. Если у родителей был остеопороз или частые переломы — риск возрастает.

  4. Пациенты с эндокринными нарушениями. Заболевания щитовидной железы, диабет, проблемы с надпочечниками ускоряют разрушение костной ткани.

  5. Люди с дефицитом витамина D и кальция. Недостаток солнечного света, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию.

Таблица: основные факторы риска

Фактор Механизм воздействия Как снизить риск
Недостаток витамина D Нарушает усвоение кальция Приём витамина D и солнечные прогулки
Низкая масса тела Меньше костной массы Сбалансированное питание с белком
Курение и алкоголь Замедляют регенерацию костей Отказ от вредных привычек
Малоподвижность Ослабляет мышцы и связки Умеренные физические нагрузки
Гормональные сбои Ускоряют потерю кальция Контроль у эндокринолога

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать боли в спине и суставах Поздняя диагностика, риск перелома Проверить плотность костей (денситометрия)
Исключать молочные продукты Дефицит кальция Заменить на йогурт, миндаль, брокколи
Избегать солнца Недостаток витамина D Прогулки утром и вечером
Сидячий образ жизни Ослабление костно-мышечного аппарата Ходьба, плавание, скандинавская ходьба

Как укрепить кости: пошаговые советы врача

  1. Добавьте в рацион кальций. Основные источники — молочные продукты, орехи, брокколи, рыба с костями.

  2. Следите за витамином D. При недостатке солнца врач может назначить добавки.

  3. Регулярно двигайтесь. Нагрузки с весом тела (ходьба, йога, танцы) укрепляют кости естественным путём.

  4. Откажитесь от сигарет и алкоголя. Никотин и этанол ускоряют разрушение костной ткани.

  5. Контролируйте гормональный фон. Женщинам после 45 лет полезна консультация эндокринолога.

А что если остеопороз уже диагностирован?

Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Врач подбирает препараты, замедляющие потерю костной массы и стимулирующие её восстановление. При этом важно сочетать лечение с корректировкой образа жизни: физическая активность, правильное питание и приём витаминов значительно улучшают прогноз.

"Перелом шейки бедра — один из самых сложных вариантов. Восстановление после него сложное, а у некоторых пациентов подвижность так и не возвращается", — предупредила Ольга Уланкина.

Плюсы и минусы профилактики остеопороза

Плюсы Минусы
Укрепление костей и суставов Требует постоянства
Улучшение обмена веществ Нужен контроль анализов
Повышение энергии и выносливости Медленный эффект — через 3-6 месяцев

FAQ

Как узнать, есть ли остеопороз?
Основной метод — денситометрия. Она определяет плотность костей и выявляет болезнь ещё до переломов.

Можно ли вылечить остеопороз полностью?
Полностью — нет, но можно остановить прогрессирование и вернуть кости к нормальной прочности.

Нужен ли кальций в таблетках?
Только по назначению врача. Избыток кальция также опасен — он может откладываться в сосудах.

Мифы и правда об остеопорозе

  • Миф: остеопороз бывает только у пожилых.
    Правда: болезнь может начаться уже после 40 лет, особенно при гормональных сбоях.

  • Миф: молоко полностью защищает от остеопороза.
    Правда: важно сочетание кальция, витамина D и физической активности.

  • Миф: переломы — следствие падений.
    Правда: при остеопорозе перелом возможен даже при наклоне или кашле.

3 факта об остеопорозе

  1. Каждая третья женщина после 50 лет сталкивается с переломом, связанным с остеопорозом.

  2. Недостаток сна и стресс ускоряют потерю костной массы.

  3. Витамин D и умеренные нагрузки снижают риск переломов на 30-40%.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
