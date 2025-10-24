Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма

Когда на улице холодает, кожа реагирует по-разному: у одних просто краснеет и пощипывает, у других же появляются волдыри и зуд. Эти симптомы легко спутать с обморожением, но причина может быть совсем иной — холодовая аллергия, или температурная крапивница. Чем она отличается от обычного обморожения и как защититься, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Холодовая крапивница — это реакция иммунной системы, а не физическое повреждение тканей. Организм воспринимает холод как аллерген, и начинает вырабатывать гистамин, вызывая типичные признаки воспаления: покраснение, отек, зуд. Главное отличие от обморожения в том, что симптомы появляются регулярно — каждый раз при контакте с низкими температурами.
"Холодовая температурная крапивница отличается от обморожения тем, что симптомы проявляются регулярно. Последнее является только физическим воздействием", — пояснил врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Реакция может быть не только на морозный воздух, но и на прохладную воду или даже на предметы из холодильника. У некоторых людей кожа покрывается волдырями после мытья рук в холодной воде, у других — после того, как они просто подержали бутылку с напитком. При этом не обязательно, чтобы температура была минусовой: иногда аллергия проявляется и при +5…+8 °C.
У чувствительных людей страдают и слизистые. При вдохе холодного воздуха может возникнуть отек носа, горла, бронхов. Это особенно опасно для астматиков и аллергиков: сильная реакция способна привести к нарушению дыхания.
"Из-за аллергии на холод появляются покраснения, волдыри, отек и зуд. Причем реакция развивается и на слизистых дыхательных путей, что может привести к их закупорке", — отметил эксперт.
|Признак
|Холодовая аллергия
|Обморожение
|Причина
|Реакция иммунной системы на холод
|Повреждение тканей из-за низкой температуры
|Симптомы
|Волдыри, зуд, покраснение, отек
|Онемение, побледнение, боль, пузыри при оттаивании
|Время появления
|Почти сразу после воздействия холода
|После длительного пребывания на морозе
|Повторяемость
|Возникает при каждом контакте с холодом
|Только при переохлаждении
|Лечение
|Устранение причины, антигистаминные препараты
|Медленное согревание, мази для восстановления тканей
Чтобы снизить риск проявления симптомов, врач советует минимизировать контакт с низкими температурами. Особенно важно защитить открытые участки кожи.
"В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву", — посоветовал эксперт.
Да, такое тоже возможно. У некоторых людей реакция появляется при контакте с кондиционированным воздухом, ветром или даже прохладной водой в бассейне. В этом случае важно проходить обследование у аллерголога и терапевта, чтобы исключить аутоиммунные или эндокринные заболевания. Иногда холодовая крапивница - не самостоятельная болезнь, а лишь симптом других нарушений.
"Лечить аллергию на холод не надо, поскольку обычно она является симптомом других болезней. Холодовая крапивница пройдет, если удастся выявить и излечить проблему", — подчеркнул Владимир Болибок.
Как понять, что это аллергия, а не просто холодная кожа?
Если после воздействия холода появляется зуд, волдыри, отек или покраснение — это аллергия. При обморожении же кожа сначала бледнеет и немеет.
Что делать при приступе холодовой крапивницы?
Уйти в теплое помещение, принять антигистаминный препарат и согреть пораженные участки. Если появились признаки удушья — срочно вызвать скорую.
Можно ли купаться зимой при склонности к аллергии на холод?
Нет. Даже кратковременное погружение в ледяную воду может вызвать тяжелую реакцию. Вместо этого лучше использовать умеренные формы закаливания.
Какие кремы помогают при холодовой аллергии?
Подойдут защитные средства с пчелиным воском, маслами и силиконами. Они создают барьер от мороза и ветра.
Стоит ли посещать СПА при холодовой аллергии?
Да, но выбирать процедуры с теплыми компрессами, травяными ингаляциями и исключать холодные обливания.
Миф: холодовая аллергия бывает только зимой.
Правда: она может проявляться и летом — при контакте с холодными напитками, кондиционером или ветром.
Миф: если кожа краснеет на морозе — это всегда аллергия.
Правда: лёгкое покраснение — нормальная реакция сосудов. Аллергия сопровождается волдырями и зудом.
Миф: холодовая крапивница передается по наследству.
Правда: прямой наследственности нет, но склонность к аллергическим реакциям может быть у членов одной семьи.
Как сообщает Москва 24, холодовая аллергия нередко маскируется под обморожение, но имеет совсем иную природу. Это не повреждение тканей, а реакция иммунной системы на низкие температуры. Главное правило — не игнорировать повторяющиеся симптомы и не заниматься самолечением.
При правильной диагностике и устранении основной болезни проявления холодовой крапивницы исчезают полностью, а грамотная защита от холода помогает избежать рецидивов и сохранить здоровье кожи даже в самые морозные дни.
