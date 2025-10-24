Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Здоровье

Когда на улице холодает, кожа реагирует по-разному: у одних просто краснеет и пощипывает, у других же появляются волдыри и зуд. Эти симптомы легко спутать с обморожением, но причина может быть совсем иной — холодовая аллергия, или температурная крапивница. Чем она отличается от обычного обморожения и как защититься, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Аллергия на мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аллергия на мороз

Холодовая крапивница — это реакция иммунной системы, а не физическое повреждение тканей. Организм воспринимает холод как аллерген, и начинает вырабатывать гистамин, вызывая типичные признаки воспаления: покраснение, отек, зуд. Главное отличие от обморожения в том, что симптомы появляются регулярно — каждый раз при контакте с низкими температурами.

"Холодовая температурная крапивница отличается от обморожения тем, что симптомы проявляются регулярно. Последнее является только физическим воздействием", — пояснил врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как проявляется аллергия на холод

Реакция может быть не только на морозный воздух, но и на прохладную воду или даже на предметы из холодильника. У некоторых людей кожа покрывается волдырями после мытья рук в холодной воде, у других — после того, как они просто подержали бутылку с напитком. При этом не обязательно, чтобы температура была минусовой: иногда аллергия проявляется и при +5…+8 °C.

У чувствительных людей страдают и слизистые. При вдохе холодного воздуха может возникнуть отек носа, горла, бронхов. Это особенно опасно для астматиков и аллергиков: сильная реакция способна привести к нарушению дыхания.

"Из-за аллергии на холод появляются покраснения, волдыри, отек и зуд. Причем реакция развивается и на слизистых дыхательных путей, что может привести к их закупорке", — отметил эксперт.

Сравнение: аллергия и обморожение

Признак Холодовая аллергия Обморожение
Причина Реакция иммунной системы на холод Повреждение тканей из-за низкой температуры
Симптомы Волдыри, зуд, покраснение, отек Онемение, побледнение, боль, пузыри при оттаивании
Время появления Почти сразу после воздействия холода После длительного пребывания на морозе
Повторяемость Возникает при каждом контакте с холодом Только при переохлаждении
Лечение Устранение причины, антигистаминные препараты Медленное согревание, мази для восстановления тканей

Как защититься от холодовой аллергии

Чтобы снизить риск проявления симптомов, врач советует минимизировать контакт с низкими температурами. Особенно важно защитить открытые участки кожи.

"В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву", — посоветовал эксперт.

Советы шаг за шагом

  1. Перед выходом на улицу наносите на лицо и руки жирный защитный крем. Лучше выбирать средства с силиконами и маслами, которые создают невидимую пленку.
  2. Используйте термобелье и натуральные материалы, которые удерживают тепло.
  3. Не мойте руки в холодной воде и не держите в руках замороженные продукты без перчаток.
  4. После возвращения домой согрейтесь — тёплым напитком, пледом, но без резких перепадов температуры.
  5. При выраженных симптомах — обратитесь к врачу, чтобы исключить хронические заболевания, на фоне которых развивается аллергия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: закаливание холодной водой при наличии реакции на низкие температуры.
    Последствие: усиление симптомов, вплоть до отека Квинке.
    Альтернатива: контрастный душ с постепенным снижением температуры, только после консультации с врачом.
  • Ошибка: использование кремов с увлажняющими компонентами перед выходом на мороз.
    Последствие: влага в коже замерзает, провоцируя раздражение.
    Альтернатива: жирные кремы с ланолином, маслами ши или миндаля.
  • Ошибка: попытка "перетерпеть" зуд и волдыри.
    Последствие: возможно присоединение инфекции.
    Альтернатива: антигистаминные препараты и мази, назначенные врачом.

Если аллергия проявляется даже летом

Да, такое тоже возможно. У некоторых людей реакция появляется при контакте с кондиционированным воздухом, ветром или даже прохладной водой в бассейне. В этом случае важно проходить обследование у аллерголога и терапевта, чтобы исключить аутоиммунные или эндокринные заболевания. Иногда холодовая крапивница - не самостоятельная болезнь, а лишь симптом других нарушений.

"Лечить аллергию на холод не надо, поскольку обычно она является симптомом других болезней. Холодовая крапивница пройдет, если удастся выявить и излечить проблему", — подчеркнул Владимир Болибок.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что это аллергия, а не просто холодная кожа?
Если после воздействия холода появляется зуд, волдыри, отек или покраснение — это аллергия. При обморожении же кожа сначала бледнеет и немеет.

Что делать при приступе холодовой крапивницы?
Уйти в теплое помещение, принять антигистаминный препарат и согреть пораженные участки. Если появились признаки удушья — срочно вызвать скорую.

Можно ли купаться зимой при склонности к аллергии на холод?
Нет. Даже кратковременное погружение в ледяную воду может вызвать тяжелую реакцию. Вместо этого лучше использовать умеренные формы закаливания.

Какие кремы помогают при холодовой аллергии?
Подойдут защитные средства с пчелиным воском, маслами и силиконами. Они создают барьер от мороза и ветра.

Стоит ли посещать СПА при холодовой аллергии?
Да, но выбирать процедуры с теплыми компрессами, травяными ингаляциями и исключать холодные обливания.

Мифы и правда

Миф: холодовая аллергия бывает только зимой.
Правда: она может проявляться и летом — при контакте с холодными напитками, кондиционером или ветром.

Миф: если кожа краснеет на морозе — это всегда аллергия.
Правда: лёгкое покраснение — нормальная реакция сосудов. Аллергия сопровождается волдырями и зудом.

Миф: холодовая крапивница передается по наследству.
Правда: прямой наследственности нет, но склонность к аллергическим реакциям может быть у членов одной семьи.

Интересные факты

  1. Холодовая крапивница чаще встречается у женщин и детей.
  2. Первые упоминания об этом заболевании появились еще в XVIII веке.
  3. Симптомы нередко исчезают после лечения хронических инфекций и заболеваний печени.

Как сообщает Москва 24, холодовая аллергия нередко маскируется под обморожение, но имеет совсем иную природу. Это не повреждение тканей, а реакция иммунной системы на низкие температуры. Главное правило — не игнорировать повторяющиеся симптомы и не заниматься самолечением.

При правильной диагностике и устранении основной болезни проявления холодовой крапивницы исчезают полностью, а грамотная защита от холода помогает избежать рецидивов и сохранить здоровье кожи даже в самые морозные дни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
