Микрофлора не любит перебора: сколько кефира можно пить без вреда для пищеварения

Здоровье

Кефир часто называют идеальным продуктом для пищеварения, иммунитета и даже похудения. Но, как и любое полезное средство, он требует умеренности. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский объяснил, какая доза кефира действительно полезна, а когда любимый кисломолочный напиток может обернуться проблемами для желудка.

Кефир
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Кефир

Почему кефир полезен, но не всем подходит

Кефир содержит пробиотики - живые микроорганизмы, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Они способствуют перевариванию пищи, укрепляют иммунитет и снижают уровень "плохого" холестерина. Однако переизбыток этих бактерий, особенно при чувствительном желудке, может вызвать вздутие и дискомфорт.

"Для большинства здоровых взрослых оптимальной нормой являются 200-400 мл кефира в день", — отметил кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Эта доза — один-два стандартных стакана — считается безопасной для ежедневного употребления. Но норма зависит от возраста, состояния здоровья и даже от того, насколько давно человек ввёл кефир в свой рацион.

Таблица: безопасные нормы кефира

Категория Оптимальный объём Особенности
Взрослые 200-400 мл в день Поддержка микрофлоры и иммунитета
После антибиотиков 400-450 мл Восстановление кишечной флоры
Дети 8-12 месяцев 20-30 мл Постепенное введение в рацион
Подростки 150-250 мл Поддержание кальциевого обмена
Люди с ЖКТ-проблемами Индивидуально Возможны ограничения при обострении

Как правильно вводить кефир в рацион

Если вы раньше не пили кефир регулярно, начинать стоит постепенно.

"Если вы раньше не пили кефир регулярно или у вас чувствительный желудок, начинайте со 100 мл в день", — советует Игорь Сокольский.

Постепенное увеличение дозы позволяет кишечной микрофлоре адаптироваться к новым пробиотикам, снижая риск вздутия и боли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пить слишком много кефира Вздутие, диарея, обострение гастрита 1-2 стакана в день
Употреблять при непереносимости лактозы Аллергия, боль в животе Лактозо-свободный кефир или йогурт
Выбирать "старый" продукт Повышенная кислотность, запоры Свежий кефир 1-2 суток выдержки
Пить на голодный желудок при гастрите Раздражение слизистой После еды или с лёгким перекусом

Как выбрать кефир, который действительно полезен

  1. Срок хранения — до 5-10 дней. Чем короче срок, тем больше живых бактерий.

  2. Дата производства. Кефир "однодневка" обладает мягким слабительным эффектом, а "трёхдневный" — наоборот, крепит.

  3. Состав. В идеале — только молоко и закваска. Без сахара, ароматизаторов и сухого молока.

  4. Процент жирности. Оптимально 2,5% — он содержит меньше насыщенных жиров, но остаётся питательным.

"Свежий кефир (одни-двое суток) обладает слабительным эффектом, а старый — крепит", — пояснил эксперт.

А что если пить кефир каждый день?

Для большинства людей ежедневный стакан кефира - отличный способ поддерживать баланс кишечной флоры. Он способствует усвоению кальция, улучшает сон и даже снижает уровень стресса благодаря аминокислоте триптофану.

Но если превышать норму, особенно при проблемах с ЖКТ, напиток может спровоцировать избыточное брожение, раздражение слизистой и колебания кислотности.

Плюсы и минусы кефира

Плюсы Минусы
Поддерживает микрофлору кишечника Может вызвать дискомфорт при избытке
Содержит кальций и белок Не подходит при лактазной недостаточности
Улучшает пищеварение Повышает кислотность у чувствительных людей
Способствует лёгкому сну Эффект зависит от свежести продукта

FAQ

Можно ли пить кефир на ночь?
Да, особенно свежий (1-2 суток). Он помогает пищеварению и улучшает качество сна.

Кефир можно пить при гастрите?
Только в стадии ремиссии и не натощак. При обострении лучше отказаться.

Что выбрать: кефир или ряженку?
Ряженка мягче по воздействию, но содержит больше сахара. Кефир полезнее для микрофлоры.

Мифы и правда о кефире

  • Миф: чем больше кефира, тем лучше.
    Правда: избыток может нарушить баланс бактерий и вызвать вздутие.

  • Миф: кефир безопасен при любой диете.
    Правда: при непереносимости лактозы или обострении гастрита он противопоказан.

  • Миф: "долгоживущий" кефир лучше.
    Правда: длительный срок хранения говорит о наличии консервантов и отсутствии живых культур.

3 факта о кефире

  1. Кефир содержит более 20 видов полезных микроорганизмов.

  2. Регулярное употребление снижает риск остеопороза у пожилых.

  3. Один стакан кефира покрывает до 30% суточной нормы кальция.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
