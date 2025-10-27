Перловка возвращает себе славу: в чём сила каши, которую раньше недооценивали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В то время как на завтрак большинство выбирает овсянку или гречку, одна из старейших круп остаётся незаслуженно забытой. Шеф-повар Глеб Астафьев рассказал, что именно перловка - самая недооценённая каша в нашем рационе. Она не только доступна и сытна, но и превосходит многие популярные крупы по содержанию питательных веществ и клетчатки.

Перловка с грибами и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перловка с грибами и зеленью

Почему перловка полезнее, чем кажется

Перловая крупа изготавливается из ячменя и проходит минимальную обработку, сохраняя оболочку зерна, где сосредоточено большинство витаминов и минералов. Именно это делает её особенно ценной для обмена веществ и здоровья желудочно-кишечного тракта.

"Перловка чрезвычайно полезна, так как проходит минимальную обработку", — подчеркнул шеф-повар Глеб Астафьев.

Зёрна перловки богаты пищевыми волокнами, витаминами группы B, железом, цинком и фосфором, но при этом имеют низкую калорийность — всего около 110 ккал на 100 г готовой каши.

Таблица: сравнение популярных каш

Каша Калорийность (на 100 г) Основные вещества Особенности
Перловая 110 ккал Клетчатка, железо, фосфор Улучшает пищеварение, снижает холестерин
Гречневая 130 ккал Белок, магний, калий Поддерживает уровень сахара
Овсяная 120 ккал Бета-глюканы, кальций Смягчает слизистую желудка
Манная 150 ккал Крахмал Почти без витаминов и клетчатки

Почему манка не заслуживает особой любви

Шеф-повар отметил, что манная каша - это крупномолотая очищенная мука, из которой почти полностью удалены полезные оболочки. В итоге в продукте остаётся в основном крахмал, а витаминов и минералов — минимум.

"Манка — это крупномолотая очищенная мука, а в прежние времена кашу из неё варили для повышения калорийности рациона", — напомнил Глеб Астафьев.

Именно поэтому манку стоит использовать не как ежедневное блюдо, а как загуститель для десертов, суфле или запеканок.

Как правильно готовить перловку, чтобы сохранить пользу

  1. Замочите крупу. Перед варкой залейте зёрна холодной водой на 6-8 часов — это сократит время приготовления и улучшит усвояемость.

  2. Не переваривайте. Чем меньше времени каша проводит на плите, тем больше сохраняется витаминов. Перловку лучше чуть недоварить.

  3. Добавьте сливочное масло. Молочный жир помогает усваивать жирорастворимые витамины.

  4. Попробуйте разные варианты. Перловку можно готовить не только на воде, но и на молоке, с овощами, грибами или мясом.

"Лучше немного недоваривать каши — так они сохраняют больше пользы", — советует шеф-повар Глеб Астафьев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Варить перловку без замачивания Теряется до 30% питательных веществ Замочить на ночь в холодной воде
Долго переваривать Каша становится вязкой и безвкусной Варить 35-40 минут до лёгкой упругости
Полностью исключать масло Снижается усвоение витаминов Добавить ложку сливочного или топлёного масла

А что если есть перловку каждый день?

Умеренное употребление перловки — отличная профилактика болезней сосудов и ожирения. Крупа содержит бета-глюканы, которые связывают холестерин и выводят его из организма, а также кремний, укрепляющий стенки сосудов.

Благодаря сложным углеводам перловка надолго насыщает, помогая контролировать аппетит и уровень сахара. А содержащиеся в ней аминокислоты поддерживают выработку коллагена, улучшая состояние кожи и суставов.

Плюсы и минусы перловки

Плюсы Минусы
Богата клетчаткой и витаминами Долгое приготовление
Подходит для диетического питания Может быть тяжёлой при гастрите
Улучшает пищеварение Не рекомендуется при склонности к вздутию
Дешёвая и доступная Требует предварительного замачивания

FAQ

Подходит ли перловка для похудения?
Да, она даёт длительное чувство сытости и содержит мало калорий.

Можно ли варить перловку в мультиварке?
Да, но лучше использовать режим "тушение" или "каша" и предварительно замочить крупу.

Чем полезна перловка для мужчин?
Благодаря содержанию селена и цинка улучшает работу сердца и гормональный баланс.

Мифы и правда о перловке

  • Миф: перловка — тяжёлая и "солдатская" еда.
    Правда: при правильном приготовлении она получается нежной и легко усваивается.

  • Миф: в ней нет витаминов.
    Правда: в перловке больше витаминов группы B, чем в овсянке.

  • Миф: перловка подходит только для гарнира.
    Правда: из неё делают ризотто, супы и даже салаты.

3 интересных факта о перловке

  1. Название крупы происходит от французского perle - "жемчужина" из-за характерного блеска зёрен.

  2. Перловку подавали на царских приёмах — её ели с трюфелями и сливками.

  3. В шведской армии до сих пор существует "перловый суп", обязательный в солдатском рационе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
