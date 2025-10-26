Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:24
Здоровье

Гранатовый сок часто называют "жидким витамином" за его насыщенный состав и пользу для сердца. Он содержит железо, калий, витамины С и Е, а также уникальные антиоксиданты — пуникалагины, которые замедляют старение клеток. Однако, как отмечают врачи, далеко не всем этот напиток подходит. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, в каких случаях гранатовый сок может стать источником проблем, а не пользы.

Почему гранатовый сок считают лечебным

Гранат богат антиоксидантами, которые защищают клетки от свободных радикалов и способствуют очищению сосудов. Благодаря содержанию полифенолов он улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

"Несмотря на впечатляющий состав — высокое содержание витаминов, калия и уникальных полифенолов, — сок имеет ряд строгих противопоказаний", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Но даже у самого полезного продукта есть своя "обратная сторона".

Таблица: польза и риск гранатового сока

Компонент Польза Потенциальный вред
Полифенолы (пуникалагины) Защищают сосуды и сердце Могут взаимодействовать с лекарствами
Калий Поддерживает давление и работу сердца Опасен при заболеваниях почек
Органические кислоты Улучшают пищеварение Раздражают слизистую желудка
Сахара (14-18 г на 100 мл) Источник энергии Резкие скачки глюкозы у диабетиков

Кому нельзя пить гранатовый сок

  1. Людям с диабетом второго типа.
    Из-за высокой концентрации природных сахаров (до 18 г на 100 мл) напиток может спровоцировать скачок глюкозы и ухудшить чувствительность к инсулину.

  2. Пациентам, проходящим медикаментозное лечение.
    Некоторые вещества в составе граната влияют на действие лекарств, включая иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты.

"Вещества в составе напитка могут нарушать действие некоторых жизненно важных лекарств", — предупредил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

  1. Людям с заболеваниями желудка.
    Органические кислоты раздражают слизистую, поэтому при гастрите, язвенной болезни или повышенной кислотности гранатовый сок может вызвать боль и изжогу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пить гранатовый сок натощак Раздражение желудка После еды, разбавленным водой
Употреблять ежедневно большими порциями Скачки сахара, боли в животе 100-150 мл через день
Покупать некачественные концентраты Избыток сахара и ароматизаторов Свежевыжатый или пастеризованный сок без добавок

Как правильно пить гранатовый сок

  1. Выбирайте натуральный продукт. На упаковке должно быть указано "100% сок без добавления сахара".

  2. Разбавляйте водой. Пропорция 1:1 снижает кислотность и нагрузку на желудок.

  3. Пейте после еды. Это защищает слизистую и предотвращает резкий скачок инсулина.

  4. Не превышайте дозу. Оптимально — 100-150 мл через день.

  5. Используйте трубочку. Так вы защитите зубную эмаль от воздействия кислот.

А что если хочется пить сок чаще?

Для ежедневного употребления можно заменить гранатовый сок морковным, тыквенным или яблочным, которые действуют мягче и не раздражают желудок. А чтобы получить антиоксиданты, свойственные гранату, достаточно есть свежие зёрна — в них меньше кислот и сахаров.

Плюсы и минусы гранатового сока

Плюсы Минусы
Богат витаминами и антиоксидантами Повышает кислотность желудка
Улучшает работу сердца и сосудов Содержит много сахара
Повышает уровень гемоглобина Может взаимодействовать с лекарствами
Поддерживает иммунитет Повреждает эмаль зубов при частом употреблении

FAQ

Можно ли пить гранатовый сок при анемии?
Да, но не чаще трёх раз в неделю и только после еды. Лучше разбавлять водой.

Каким людям он полезен?
Тем, кто страдает низким давлением, дефицитом железа или сниженным иммунитетом.

Можно ли пить гранатовый сок детям?
Можно с 5-6 лет, начиная с 1-2 ложек, разведённых водой.

Мифы и правда о гранатовом соке

  • Миф: гранатовый сок укрепляет зубы.
    Правда: кислоты в составе разрушают эмаль, поэтому пить его лучше через трубочку.

  • Миф: чем больше сока, тем полезнее.
    Правда: избыток сахара и кислот нейтрализует положительный эффект.

  • Миф: гранатовый сок помогает похудеть.
    Правда: он высококалориен и может, наоборот, замедлить снижение веса.

3 факта о гранате

  1. Один стакан сока покрывает до 40% суточной нормы витамина C.

  2. Гранат содержит антиоксидантов больше, чем зелёный чай и красное вино.

  3. В Древней Греции гранат считался символом долголетия и использовался как средство для укрепления крови.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
