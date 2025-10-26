Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет
Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт
Дикая природа в черте города: где в Москве можно встретить лося и остаться на ночь в глемпинге

Лакомство, которому доверяют дети, обернулось риском: чем опасно мороженое из магазина

5:35
Здоровье

Мороженое у многих ассоциируется с детством, летом и беззаботностью. Но, как предупреждают врачи, за сладким вкусом и прохладой скрывается целый набор потенциально вредных ингредиентов. Аллерголог-иммунолог Наталья Попова рассказала, почему магазинное мороженое может нанести вред даже тем, кто ест его редко, и как приготовить полезную альтернативу дома.

ребенок и мороженое
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок и мороженое

Почему мороженое перестало быть просто сливками и сахаром

Современные производители стремятся сделать продукт вкусным, недорогим и долго хранящимся. Для этого в состав добавляют стабилизаторы, ароматизаторы, красители и консерванты. Именно эти компоненты и становятся главной проблемой для здоровья.

"Магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты", — пояснила аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

Такие добавки нарушают работу пищеварения, провоцируют аллергические реакции и повреждают зубную эмаль. При регулярном употреблении они влияют и на обмен веществ, что особенно опасно для детей.

Как сахар превращает мороженое в угрозу

Большинство фабричных сортов содержат до 20 граммов сахара на порцию - это почти пять чайных ложек. Такая доза вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови.

"Высокое содержание сахара приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови", — подчеркнула врач Наталья Попова.

Со временем постоянные колебания сахара перегружают поджелудочную железу и могут привести к инсулинорезистентности - состоянию, при котором клетки перестают реагировать на инсулин. Это прямой путь к диабету второго типа и набору лишнего веса.

Таблица: чем опасно магазинное мороженое

Компонент Воздействие на организм Последствия
Избыточный сахар Повышает глюкозу в крови Риск диабета, ожирения
Стабилизаторы и эмульгаторы Нарушают микрофлору кишечника Вздутие, слабость, аллергия
Искусственные ароматизаторы Могут содержать аллергены Сыпь, головная боль
Консерванты Продлевают срок хранения, но раздражают ЖКТ Воспаление слизистой
Рафинированные жиры Перегружают печень Повышение холестерина

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Есть мороженое каждый день Скачки сахара, ожирение Домашнее мороженое из йогурта
Покупать яркие и дешёвые марки Аллергия на красители Простые составы без добавок
Есть мороженое на голодный желудок Перегрузка ЖКТ После еды, как десерт
Давать мороженое детям вместо перекуса Потеря аппетита и витаминов Йогурт с фруктами, замороженные ягоды

Как приготовить полезное мороженое дома

К счастью, вкусный и безопасный десерт можно легко сделать самостоятельно.

  1. Основа. Возьмите натуральный йогурт или сметану.

  2. Подсластитель. Добавьте немного мёда, фиников или банана вместо сахара.

  3. Добавки. Используйте свежие ягоды, какао, орехи или кокос.

  4. Загуститель. Пектин или банановое пюре придадут нужную консистенцию.

  5. Заморозка. Вылейте смесь в форму и поставьте в морозильник на 3-4 часа.

Такой десерт содержит в несколько раз меньше сахара и не вызывает гормональных колебаний, как фабричное мороженое.

А что если очень хочется магазинное мороженое?

Если отказаться совсем трудно, выбирайте мороженое с коротким составом - сливки, молоко, сахар, ваниль. Избегайте продуктов с надписью "десерт" или "молочный продукт": в них часто нет молока вовсе, а лишь растительные жиры и ароматизаторы.

Также полезно дать мороженому немного подтаять перед едой — это снижает нагрузку на желудок и чувствительные зубы.

Плюсы и минусы мороженого

Плюсы Минусы
Освежает и улучшает настроение Содержит много сахара и жиров
Источник кальция (в натуральном виде) Может вызывать аллергию
Лёгкий десерт в жару Часто содержит консерванты и красители

FAQ

Можно ли есть мороженое при диете?
Иногда — да. Лучше выбирать сорбет или домашний вариант без сахара.

Как часто можно есть мороженое детям?
Не чаще одного-двух раз в неделю и только после еды.

Есть ли польза у натурального мороженого?
Да, если оно приготовлено из молока, сливок и мёда — без синтетических добавок.

Мифы и правда о мороженом

  • Миф: мороженое охлаждает и укрепляет горло.
    Правда: холод может раздражать слизистую и снижать местный иммунитет.

  • Миф: фруктовый лёд безопаснее сливочного.
    Правда: часто в нём больше сахара и красителей.

  • Миф: замороженный десерт не портится.
    Правда: при длительном хранении жиры окисляются, а вкус ухудшается.

3 факта о мороженом

  1. Первое промышленное мороженое появилось во Франции в XVIII веке и состояло всего из трёх ингредиентов.

  2. В современном "эскимо" может содержаться до 25% добавленного сахара.

  3. Домашнее мороженое с йогуртом сохраняет до 90% витаминов свежих ягод.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Последние материалы
Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет
Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт
Дикая природа в черте города: где в Москве можно встретить лося и остаться на ночь в глемпинге
Джоли и Питт неожиданно выбирают Лондон: почему бывшие супруги могут стать соседями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.