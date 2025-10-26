Этот суперфуд работает как гормональный регулятор: чем полезен мед при умеренном употреблении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Мёд веками считался символом здоровья и природным лекарством от усталости и простуды. Его добавляют в чай, маски и даже диеты. Но новые исследования показали: этот сладкий продукт воздействует не только на иммунитет, но и на гормональный баланс, затрагивая работу поджелудочной железы, надпочечников и даже центров удовольствия в мозге.

Цветочный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветочный мёд

Почему мёд — больше, чем просто сахар

В отличие от рафинированного сахара, мёд содержит фруктозу, глюкозу, аминокислоты, ферменты, минералы и витамины группы B. Эти вещества делают его не просто источником энергии, но и биологически активным продуктом, который влияет на выработку гормонов, регулирующих обмен веществ и настроение.

"Мёд содержит природные сахара и биологически активные вещества, которые стимулируют выработку инсулина и влияют на уровень кортизола", — отмечают исследователи.

Как мёд влияет на гормоны

1. Инсулин

При попадании мёда в кровь уровень сахара повышается, а поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить глюкозу. Умеренные колебания инсулина — нормальны, но его резкие скачки вызывают усталость после всплеска энергии.

Если есть мёд утром, он помогает "запустить" обмен веществ. Если вечером - способствует расслаблению. Однако при чрезмерном употреблении нагрузка на поджелудочную возрастает, и со временем может нарушиться углеводный обмен.

2. Кортизол

Мёд влияет и на кортизол - гормон стресса. Он помогает регулировать уровень энергии и сна. Небольшая ложка мёда вечером снижает тревожность и помогает успокоиться, но излишек может, наоборот, вызвать дневную сонливость.

3. Серотонин

Мёд стимулирует выработку серотонина - гормона хорошего настроения. Именно поэтому сладкий чай с мёдом помогает справиться со стрессом и улучшает качество сна.

"Регулярное употребление мёда вечером способствует расслаблению и улучшает засыпание", — уточняют специалисты.

4. Лептин

Особенно интересен эффект мёда на лептин - гормон, контролирующий чувство сытости. При умеренном употреблении мёд помогает снизить тягу к сладкому и уменьшает переедание. Однако при избытке сахаров лептин "притупляется", и человек перестаёт ощущать насыщение.

Таблица: гормональные реакции на мёд

Гормон Как реагирует на мёд Эффект при умеренном употреблении Эффект при избытке
Инсулин Повышается умеренно Энергия и активность Усталость, сонливость
Кортизол Снижается вечером Расслабление, снятие стресса Нарушение сна
Серотонин Повышается Улучшение настроения Зависимость от сладкого
Лептин Активизируется Контроль аппетита Нарушение чувства сытости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Добавлять мёд в кипяток Потеря ферментов и витаминов Добавлять в тёплый, но не горячий напиток (до 40 °C)
Есть больше 3 ложек в день Перегрузка поджелудочной железы 1-2 чайные ложки в день
Употреблять мёд перед сном в больших дозах Сонливость утром Ложка мёда за 1-2 часа до сна
Давать детям до 1 года Риск ботулизма Вводить в рацион после 12 месяцев

А что если есть мёд каждый день?

Учёные считают, что ежедневное употребление 1-2 чайных ложек мёда помогает поддерживать гормональный баланс, особенно в период стресса и повышенной умственной нагрузки. Мёд поддерживает уровень глюкозы, не вызывая резких скачков, и способствует восстановлению после физических нагрузок.

Однако избыточное потребление приводит к повышению уровня инсулина и лептина, что может вызывать чувство голода, усталость и нарушение обмена веществ.

Плюсы и минусы ежедневного употребления мёда

Плюсы Минусы
Повышает иммунитет и настроение Перегружает поджелудочную железу при избытке
Улучшает сон и снижает стресс Может вызывать сонливость днём
Помогает контролировать аппетит Калорийность — около 320 ккал на 100 г
Натуральный источник энергии Опасен при аллергии и диабете

Советы от эндокринологов

  1. Не заменяйте сахар мёдом полностью. Его гликемический индекс всё равно высокий.

  2. Ешьте мёд утром или перед сном. Так он лучше усваивается и помогает регулировать уровень гормонов.

  3. Выбирайте натуральный мёд. Искусственные сиропы не содержат ферментов и витаминов.

  4. Не сочетайте с горячими напитками. Высокие температуры разрушают активные вещества.

  5. Храните мёд в стеклянной банке. Пластик и металл могут влиять на состав продукта.

FAQ

Можно ли есть мёд при похудении?
Да, в умеренном количестве. Мёд снижает тягу к сладкому и помогает контролировать аппетит.

Какой мёд самый полезный?
Гречишный и липовый содержат больше антиоксидантов и микроэлементов.

Можно ли диабетикам есть мёд?
Только после консультации с эндокринологом и в микродозах — до 1 ч. ложки.

Мифы и правда о мёде

  • Миф: мёд безопасен в любом количестве.
    Правда: при избытке повышает риск метаболических нарушений.

  • Миф: нагревание делает мёд более полезным.
    Правда: кипяток разрушает ферменты и витамины.

  • Миф: мёд не вызывает скачков сахара.
    Правда: уровень глюкозы всё равно повышается, просто медленнее, чем от сахара.

3 интересных факта о мёде

  1. Натуральный мёд содержит более 200 биологически активных веществ.

  2. Его ферменты сохраняют активность до 2 лет при комнатной температуре.

  3. Врачи Древнего Египта использовали мёд как антисептик и средство для заживления ран.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
