Погода сушит лицо сильнее, чем солнце: как спасти кожу в сезон отопления

Этот сезон сушит кожу сильнее, чем солнце: косметолог рассказала, как спасти лицо от осеннего стресса
Осень — испытание для кожи не меньше, чем летняя жара. Перепады температуры, ветер, сухой воздух и начало отопительного сезона приводят к тому, что кожа теряет влагу и становится тусклой. Косметолог Инна Даниэль объяснила, почему осенний уход требует особого внимания и как правильно поддерживать баланс увлажнения и защиты.
Осенью снижается влажность воздуха, а обогрев помещений создаёт перепады температуры. Это вызывает сужение сосудов и ухудшает питание клеток кожи. В результате появляются шелушения, сухость, стянутость и чувствительность даже у тех, кто раньше не сталкивался с подобными проблемами.
"В это время года кожа особенно уязвима из-за перепадов температуры и сухости воздуха", — подчеркнула косметолог Инна Даниэль.
Кроме того, из-за ветра и холодного воздуха нарушается защитный барьер — липидная плёнка, которая удерживает влагу. Поэтому главная задача осеннего ухода — восстановить этот барьер и предотвратить обезвоживание.
|Фактор
|Воздействие
|Последствие
|Перепады температуры
|Сужение сосудов
|Тусклость, сухость
|Отопление
|Потеря влаги
|Шелушение, раздражение
|Ветер и холод
|Повреждение барьера
|Повышенная чувствительность
|Нехватка витаминов
|Замедление обновления клеток
|Неровный цвет лица
Осенью важно отказаться от агрессивных гелей и мыла. Предпочтение — мягким пенкам и гидрофильным маслам, которые очищают, не разрушая защитный слой.
После умывания используйте лосьоны и тоники без спирта. Они помогают восстановить pH-баланс. Затем наносите сыворотку с керамидами, антиоксидантами или гиалуроновой кислотой, а сверху — крем с глицерином, мочевиной или натуральными маслами.
"Активный уход обеспечат сыворотки с керамидами, антиоксидантами и гиалуроновой кислотой", — советует косметолог Инна Даниэль.
Даже в пасмурную погоду кожа нуждается в защите от ультрафиолета. Используйте дневной крем или ВВ-средство с SPF не ниже 30.
Дважды в неделю делайте мягкий пилинг и ночные маски с увлажняющими компонентами. Они помогут снять шелушение и вернуть коже гладкость.
Не забывайте про губы и зону вокруг глаз. Используйте бальзамы с пантенолом и кремы с пептидами — эти участки особенно чувствительны к холоду.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Умывание горячей водой
|Пересушивание и покраснение
|Тёплая или прохладная вода
|Агрессивные скрабы
|Повреждение барьера
|Энзимные пилинги, мягкие гоммажи
|Пропуск увлажнения утром
|Повышенная чувствительность
|Сыворотка + дневной крем
|Игнорирование SPF
|Фотостарение даже осенью
|SPF 30 круглый год
Если кожа шелушится и кажется стянутой, нужно временно исключить кислоты и ретиноиды, заменив их на успокаивающие средства с алоэ, церамидами и овсяным экстрактом. Также важно пить больше воды и добавлять в рацион продукты с омега-3 — рыбу, орехи, авокадо.
|Плюсы
|Минусы
|Можно восстановить кожу после лета
|Требует регулярности и времени
|Подходит для активных процедур
|Чувствительная кожа реагирует сильнее
|Улучшается текстура и цвет лица
|Нужно подбирать средства по типу кожи
Нужно ли менять уход, если летом кожа была жирной?
Да. Осенью даже жирная кожа теряет влагу, поэтому ей тоже требуется увлажнение.
Подходит ли один и тот же крем для дня и ночи?
Нет. Днём нужен крем с защитой и лёгкой текстурой, ночью — более питательный.
Как часто делать пилинг осенью?
1-2 раза в неделю, но только мягкими средствами без крупных частиц.
Миф: осенью солнце не опасно, SPF не нужен.
Правда: ультрафиолет присутствует даже в пасмурные дни и ускоряет старение кожи.
Миф: сухость кожи лечится жирными кремами.
Правда: коже нужна влага, а не жир — выбирайте увлажняющие формулы.
Миф: пилинг вреден в холодное время года.
Правда: мягкие пилинги наоборот помогают избавиться от шелушений.
Кожа теряет до 25% влаги в первые недели отопительного сезона.
Осенью снижается выработка себума, поэтому даже комбинированная кожа может стать сухой.
Гиалуроновая кислота и керамиды — лучшие компоненты для восстановления барьера.
