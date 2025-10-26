Погода сушит лицо сильнее, чем солнце: как спасти кожу в сезон отопления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Этот сезон сушит кожу сильнее, чем солнце: косметолог рассказала, как спасти лицо от осеннего стресса

Фото: www.pexels.com by SHVETS production is licensed under Free License
Осень — испытание для кожи не меньше, чем летняя жара. Перепады температуры, ветер, сухой воздух и начало отопительного сезона приводят к тому, что кожа теряет влагу и становится тусклой. Косметолог Инна Даниэль объяснила, почему осенний уход требует особого внимания и как правильно поддерживать баланс увлажнения и защиты.

Почему кожа страдает осенью

Осенью снижается влажность воздуха, а обогрев помещений создаёт перепады температуры. Это вызывает сужение сосудов и ухудшает питание клеток кожи. В результате появляются шелушения, сухость, стянутость и чувствительность даже у тех, кто раньше не сталкивался с подобными проблемами.

"В это время года кожа особенно уязвима из-за перепадов температуры и сухости воздуха", — подчеркнула косметолог Инна Даниэль.

Кроме того, из-за ветра и холодного воздуха нарушается защитный барьер — липидная плёнка, которая удерживает влагу. Поэтому главная задача осеннего ухода — восстановить этот барьер и предотвратить обезвоживание.

Таблица: как осень влияет на кожу

Фактор Воздействие Последствие
Перепады температуры Сужение сосудов Тусклость, сухость
Отопление Потеря влаги Шелушение, раздражение
Ветер и холод Повреждение барьера Повышенная чувствительность
Нехватка витаминов Замедление обновления клеток Неровный цвет лица

Как ухаживать за кожей осенью: пошаговое руководство

1. Мягкое очищение

Осенью важно отказаться от агрессивных гелей и мыла. Предпочтение — мягким пенкам и гидрофильным маслам, которые очищают, не разрушая защитный слой.

2. Увлажнение и питание

После умывания используйте лосьоны и тоники без спирта. Они помогают восстановить pH-баланс. Затем наносите сыворотку с керамидами, антиоксидантами или гиалуроновой кислотой, а сверху — крем с глицерином, мочевиной или натуральными маслами.

"Активный уход обеспечат сыворотки с керамидами, антиоксидантами и гиалуроновой кислотой", — советует косметолог Инна Даниэль.

3. Защита днём

Даже в пасмурную погоду кожа нуждается в защите от ультрафиолета. Используйте дневной крем или ВВ-средство с SPF не ниже 30.

4. Глубокое восстановление

Дважды в неделю делайте мягкий пилинг и ночные маски с увлажняющими компонентами. Они помогут снять шелушение и вернуть коже гладкость.

5. Забота о деталях

Не забывайте про губы и зону вокруг глаз. Используйте бальзамы с пантенолом и кремы с пептидами — эти участки особенно чувствительны к холоду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Умывание горячей водой Пересушивание и покраснение Тёплая или прохладная вода
Агрессивные скрабы Повреждение барьера Энзимные пилинги, мягкие гоммажи
Пропуск увлажнения утром Повышенная чувствительность Сыворотка + дневной крем
Игнорирование SPF Фотостарение даже осенью SPF 30 круглый год

А что если кожа уже пересушена?

Если кожа шелушится и кажется стянутой, нужно временно исключить кислоты и ретиноиды, заменив их на успокаивающие средства с алоэ, церамидами и овсяным экстрактом. Также важно пить больше воды и добавлять в рацион продукты с омега-3 — рыбу, орехи, авокадо.

Плюсы и минусы осеннего ухода

Плюсы Минусы
Можно восстановить кожу после лета Требует регулярности и времени
Подходит для активных процедур Чувствительная кожа реагирует сильнее
Улучшается текстура и цвет лица Нужно подбирать средства по типу кожи

FAQ

Нужно ли менять уход, если летом кожа была жирной?
Да. Осенью даже жирная кожа теряет влагу, поэтому ей тоже требуется увлажнение.

Подходит ли один и тот же крем для дня и ночи?
Нет. Днём нужен крем с защитой и лёгкой текстурой, ночью — более питательный.

Как часто делать пилинг осенью?
1-2 раза в неделю, но только мягкими средствами без крупных частиц.

Мифы и правда об осеннем уходе

  • Миф: осенью солнце не опасно, SPF не нужен.
    Правда: ультрафиолет присутствует даже в пасмурные дни и ускоряет старение кожи.

  • Миф: сухость кожи лечится жирными кремами.
    Правда: коже нужна влага, а не жир — выбирайте увлажняющие формулы.

  • Миф: пилинг вреден в холодное время года.
    Правда: мягкие пилинги наоборот помогают избавиться от шелушений.

3 факта о коже осенью

  1. Кожа теряет до 25% влаги в первые недели отопительного сезона.

  2. Осенью снижается выработка себума, поэтому даже комбинированная кожа может стать сухой.

  3. Гиалуроновая кислота и керамиды — лучшие компоненты для восстановления барьера.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
