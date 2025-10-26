Этот жир удивил медиков: почему кардиологи теперь советуют есть сало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

На протяжении десятилетий сало было символом вредной пищи. Его обвиняли в повышении холестерина, ожирении и сердечно-сосудистых болезнях. Однако современные кардиологи утверждают: всё решает дозировка. Новые исследования показали, что небольшое количество сала может не только не навредить, но и укрепить здоровье — особенно в холодное время года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Почему сало несправедливо считали вредным

Многие поколения врачей избегали сала из-за высокого содержания жиров. Но выяснилось, что его состав значительно отличается от маргарина и фастфуда. Главное отличие — отсутствие трансжиров, именно они разрушают сосуды и провоцируют воспаления.

"Сало содержит арахидоновую кислоту, которая участвует в регуляции иммунных процессов", — отметили кардиологи Европейского общества.

Эта кислота помогает организму справляться с воспалениями, регулирует обмен веществ и поддерживает здоровье сердца.

Что содержится в сале

Полезный компонент Функция Где ещё содержится
Арахидоновая кислота Борется с воспалениями, поддерживает иммунитет Рыба, орехи
Витамины A, D, E Улучшают кожу, кости и сосуды Масла, морковь, яйца
Насыщенные жиры естественного происхождения Источник энергии без скачков сахара Молочные продукты
Стеролы и фосфолипиды Поддерживают эластичность сосудов Печень, семечки

Почему сало может быть полезным

Кардиологи отмечают, что небольшая порция сала (20-30 граммов в день) положительно влияет на обмен веществ. Организм получает энергию медленно, без скачков глюкозы, что особенно важно для людей с диабетом и активным образом жизни.

"Исследования показывают, что ежедневное употребление 20-30 граммов сала не связано с повышением риска инфаркта", — говорится в отчёте Европейского общества кардиологов.

Кроме того, жир из сала помогает усваивать витамины из овощей. Он растворяет питательные вещества и делает их доступнее для организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Есть сало в больших количествах Повышение холестерина и нагрузка на печень 1-2 тонких ломтика в день
Покупать копчёное или пересоленное Потеря витаминов и вред сосудам Свежее или слегка солёное сало
Отказываться от сала полностью Недостаток полезных жиров Умеренное употребление с овощами

Как правильно есть сало: советы от кардиологов

  1. Выбирайте натуральный продукт. Лучше домашнее или фермерское сало без копчения и красителей.

  2. Ешьте с овощами. Клетчатка помогает перевариванию жиров и снижает нагрузку на печень.

  3. Сочетайте с хлебом из цельного зерна. Это улучшает обмен веществ и помогает дольше чувствовать сытость.

  4. Добавляйте чеснок. Он усиливает антибактериальные свойства продукта и помогает сосудам.

  5. Храните правильно. Свежее сало лучше держать в морозильнике и нарезать порционно.

А что если есть сало каждый день?

Регулярное, но умеренное употребление сала может укрепить сердечно-сосудистую систему. Благодаря жирорастворимым витаминам A, D и E сало поддерживает здоровье кожи, костей и лёгких. В народной медицине его даже использовали для укрепления дыхательной системы — и сегодня эти наблюдения находят подтверждение в исследованиях.

Кардиологи подчёркивают: ключевое слово — умеренность. Если соблюдать норму и выбирать качественный продукт, сало становится союзником здоровья, а не его врагом.

Плюсы и минусы сала

Плюсы Минусы
Источник полезных жиров и витаминов Калорийность — около 800 ккал на 100 г
Поддерживает обмен веществ и иммунитет В избытке повышает нагрузку на печень
Не содержит трансжиров При копчении образуются канцерогены
Помогает усвоению овощей Может вызывать отёки при солёной форме

FAQ

Можно ли есть сало при диете?
Да, в малых количествах. Оно быстро насыщает и снижает тягу к сладкому.

Какое сало полезнее — солёное или свежее?
Свежее или слегка просоленное. Копчёное содержит канцерогены.

Сколько сала можно съедать в день без вреда?
Около 20-30 граммов для взрослого человека с нормальным весом.

Мифы и правда о сале

  • Миф: сало повышает холестерин.
    Правда: умеренные дозы не влияют на уровень вредного холестерина и даже повышают "хороший".

  • Миф: сало — чистый жир, без пользы.
    Правда: в нём есть витамины, фосфолипиды и жирные кислоты, необходимые для обмена веществ.

  • Миф: от сала толстеют.
    Правда: при нормальных порциях оно помогает дольше сохранять сытость и снижает калорийность рациона.

3 интересных факта

  1. Украина и Польша входят в топ-5 стран по производству качественного сала.

  2. В Италии существует деликатес — lardo di Colonnata, выдержанное в мраморных чанах с травами.

  3. В советские годы сало считалось "продуктом тяжёлого труда" — энергетическим источником для рабочих.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
