Враг внутри: как психоз превращает жизнь в кошмар наяву — шаг от стресса до бездны

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В октябре по всему миру вспоминают о важности заботы о ментальном здоровье. Когда речь заходит о психических расстройствах, чаще всего упоминают депрессию, шизофрению, деменцию — диагнозы, о которых слышали почти все. Но объединяет их одно состояние — психоз. Именно он делает человека неузнаваемым, отрывая его от реальности и превращая в заложника собственного сознания. Что происходит в голове человека в момент психоза и можно ли это остановить — разбираемся вместе со специалистами.

Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приём у психолга

Психоз

Психоз - не самостоятельная болезнь, а синдром, то есть совокупность симптомов, возникающих при разных расстройствах. Елена Кузьмищева, психиатр Тюменского кардиоцентра, объясняет, что психоз может проявиться при депрессии, шизофрении, биполярном расстройстве, интоксикации или даже после сильного стресса.

"В большинстве случаев при правильной терапии и реабилитации психоз не повторится. Главное — избегать стрессов и не прекращать лечение самостоятельно", — подчеркнула психиатр Елена Кузьмищева.

Это состояние сопровождается потерей связи с реальностью. Человек перестает адекватно воспринимать происходящее, видит, слышит или ощущает то, чего нет, верит в абсурдные идеи, которые невозможно переубедить логикой. Такие симптомы называют галлюцинациями и бредом. Они могут быть кратковременными или затянуться на месяцы, сообщает tmn. aif.ru.

Почему возникает психоз

Причин множество. Иногда это сильное эмоциональное потрясение — смерть близкого, потеря работы, развод. В других случаях — биологические факторы: нарушение обмена веществ, инфекции, гормональные сбои, хронические болезни мозга. Особое место занимают внешние воздействия — алкоголь, наркотики, токсические вещества.

Врачи отмечают, что психоз может быть спровоцирован даже лекарственными препаратами, если человек нарушает дозировку или сочетает несовместимые медикаменты. У пожилых людей психотические симптомы нередко сопровождают деменцию.

Физиологические причины

Тяжёлые инфекции (менингит, энцефалит). Эндокринные нарушения (например, гипертиреоз). Черепно-мозговые травмы. Дефицит сна и истощение нервной системы. Побочные эффекты сильнодействующих лекарств.

Психологические причины

Посттравматический стресс. Эмоциональное выгорание. Длительное чувство одиночества или тревоги. Потеря контроля над жизненными обстоятельствами.

Острый психоз: когда всё происходит внезапно

Острая форма психоза может возникнуть буквально за несколько часов. Врач описывает это состояние как внезапное погружение в иллюзорный мир, где человек перестает различать сон и реальность. Это сопровождается паникой, тревогой, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Если вовремя начать лечение, состояние полностью проходит за 1-3 месяца.

Иногда острые эпизоды повторяются. Тогда необходимо комплексное наблюдение: психиатр, невролог, терапевт, а в некоторых случаях и эндокринолог. Современные препараты и программы психореабилитации позволяют добиться стабильной ремиссии и вернуть человека к привычной жизни.

Когда нужна госпитализация

Если человек перестает спать, отказывается от еды, становится агрессивным или опасным для себя, без помощи специалистов не обойтись. В стационаре можно безопасно скорректировать лечение, подобрать препараты и наблюдать за реакцией организма.

"Поведение родных больного критически важно. Главное — не спорить и не доказывать нездоровому человеку, что "этого нет". Нужно говорить спокойно, поддерживать, не оставлять его одного и обязательно обратиться за помощью", — советует психиатр Елена Кузьмищева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать первые тревожные симптомы — раздражительность, бессонницу, навязчивые мысли.

Последствие: Переход в острую фазу, развитие галлюцинаций и бредовых идей.

Альтернатива: Своевременная консультация у психиатра или психотерапевта, подбор щадящей терапии и адаптация режима дня. Ошибка: Самостоятельная отмена лекарств после улучшения.

Последствие: Возврат симптомов и усиление заболевания.

Альтернатива: Отмена медикаментов только по решению врача и под его контролем. Ошибка: Убеждать больного в том, что его ощущения ложны.

Последствие: Усиление тревоги и агрессии.

Альтернатива: Поддерживать спокойную атмосферу и действовать совместно с медицинскими специалистами.

Если психоз случился у близкого

Первое — сохраняйте спокойствие. Паника или раздражение только усугубят ситуацию. Важно не оставлять человека одного, не спорить и не пытаться переубедить. Следите, чтобы он не причинил вреда себе или другим. Если есть угроза — вызывайте скорую помощь.

Помните, психоз — это не слабость и не "плохой характер". Это нарушение работы мозга, которое требует лечения, как и любая другая болезнь. Чем раньше начнется терапия, тем больше шансов на выздоровление.

Мифы и правда о психозе Миф 1. Психоз бывает только при шизофрении.

Правда: Он может развиться при депрессии, биполярном расстройстве, после травмы или интоксикации. Миф 2. Психоз — это навсегда.

Правда: При правильной терапии большинство людей полностью восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни. Миф 3. Психически больные всегда опасны.

Правда: Большинство людей с психическими нарушениями не представляют угрозы, особенно если получают лечение и поддержку. FAQ Как понять, что у человека начинается психоз?

Он может вести себя странно, избегать общения, говорить о слежке, слышать "голоса", терять сон и аппетит. Можно ли предупредить психоз?

Да. Важно не перегружаться, соблюдать режим сна, избегать алкоголя и наркотиков, обращаться к специалисту при первых тревожных сигналах. Как долго длится лечение?

В среднем острый психоз проходит за несколько месяцев, но поддерживающая терапия может потребоваться дольше. Что делать, если родственник отказывается идти к врачу?

Не обвиняйте его. Попробуйте мягко объяснить, что помощь нужна для облегчения состояния, а не из-за "ненормальности". Сон и психология Недосыпание — частый спутник психозов. Мозг, лишенный полноценного отдыха, теряет способность фильтровать информацию. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют налаживать режим сна, использовать мягкие растительные препараты — например, на основе валерианы или мелатонина, — и устраивать вечерние ритуалы расслабления. Три интересных факта Психоз может развиться даже после тяжёлой простуды или гриппа, если организм ослаблен. У женщин чаще встречаются постродовые психозы — они возникают из-за резкого изменения гормонального фона. Существует "цифровой психоз" — потеря связи с реальностью из-за чрезмерного погружения в виртуальный мир и соцсети. Исторический контекст В XIX веке психозы лечили не медикаментами, а с помощью изоляции и "морального воздействия". Лишь в середине XX века появились первые антипсихотики, изменившие подход к терапии. Сегодня врачи используют современные препараты, психотерапию, реабилитационные программы, что позволяет вернуть качество жизни тысячам пациентов.