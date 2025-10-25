У древних людей они спасали жизнь, а у современных — создают проблемы: как изменилась роль зубов мудрости

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы мудрости — тема, которая вызывает у пациентов немало споров. Одни считают, что эти зубы нужно удалять сразу после прорезывания, другие убеждены, что при хорошем состоянии их стоит сохранить. Так кто же прав? Разбираемся, когда восьмёрки лучше удалить, а когда оставить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осмотр зуба мудрости у стоматолога

Когда появляются зубы мудрости

Смена молочных зубов на постоянные завершается к 12-13 годам. А вот зубы мудрости, или "восьмёрки", появляются позже — обычно в 18-25 лет, хотя бывают случаи их прорезывания и после 30. Эти зубы формируются уже после завершения роста костной системы, поэтому челюсти не увеличиваются, и для них нередко просто не хватает места.

Из-за этого восьмёрки могут смещать соседние зубы, вызывать воспаление, боль, а иногда и деформацию прикуса. Но бывают ситуации, когда зубы мудрости прорезываются ровно и участвуют в жевании без проблем.

Когда зуб мудрости стоит удалить

1. Кариес

Почти 90% зубов мудрости поражаются кариесом. Из-за неудобного расположения их сложно качественно чистить, а лечить — ещё труднее. Искривлённые корни и сложные каналы делают пломбирование проблематичным. Если воспаление доходит до пульпы, периодонта или вызывает кисты, зуб приходится удалять.

2. Разрушенная коронка

При отсутствии зуба-антагониста (верхнего или нижнего) нагрузка на восьмёрку снижается, ткани атрофируются, а коронка становится хрупкой. Восстановить её невозможно — реставрация или установка искусственной коронки будет недолговечной.

3. Неправильное положение

Иногда зуб растёт горизонтально или под углом, травмируя десну и щёку. Такое положение опасно: постоянное прикусывание слизистой может привести к хроническому воспалению или даже предраковым изменениям. Кроме того, наклонённая восьмёрка может разрушать эмаль соседнего седьмого зуба.

4. Нарушение прикуса

Появляясь позже остальных зубов, восьмёрки часто давят на соседние, вызывая скученность и искривление зубного ряда. При ортодонтическом лечении, особенно при установке брекетов, их удаляют заранее, чтобы не мешали выравниванию прикуса.

5. Перикоронит

Если зуб частично прикрыт десневым "капюшоном", под ним скапливаются микробы и остатки пищи. Возникает воспаление — перикоронит. При тяжёлом течении врач рассекает слизистую и удаляет проблемный зуб.

Когда зуб лучше оставить

1. Отсутствие патологий

Если зуб мудрости прорезался ровно, не мешает соседним, не вызывает боли и кариеса, его можно оставить. Такой зуб участвует в жевании и удерживает соседние, предотвращая их смещение.

2. Опора для протезирования

Иногда восьмёрки помогают при установке мостовидных протезов, временно заменяя отсутствующие седьмые зубы. Хотя современные импланты постепенно делают эту функцию менее востребованной.

3. Противопоказания к удалению

Процедура удаления сложная: корни могут быть изогнуты и находиться близко к тройничному нерву. Поэтому операцию откладывают при:

• гипертонических кризах и заболеваниях сердца;

• беременности и грудном вскармливании;

• аллергии на анестетики;

• обострениях хронических болезней.

Почему удаление сложное

Зубы мудрости имеют сложную анатомию. Нижние восьмёрки чаще всего сросшиеся, переплетаются с корнями соседних зубов и располагаются в плотной костной ткани, из-за чего операция может быть длительной и требовать особого подхода. В верхней челюсти костная ткань мягче, но и здесь встречаются зубы с извилистыми корнями.

Поэтому удаление должно проводиться только у опытного стоматолога-хирурга с использованием рентгена или компьютерной томографии.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: пытаться сохранить разрушенную восьмёрку.

Последствие: инфекция распространяется на соседние зубы и десну.

Альтернатива: удаление и санация полости рта.

• Ошибка: откладывать удаление при перикороните.

Последствие: воспаление может перейти в абсцесс или флегмону.

Альтернатива: оперативное вмешательство и курс антибиотиков.

• Ошибка: удалять здоровый зуб без показаний.

Последствие: смещение соседних зубов, нарушение прикуса.

Альтернатива: наблюдение у стоматолога и регулярная чистка труднодоступных зон.

Плюсы и минусы удаления зубов мудрости

Плюсы удаления Минусы удаления Устраняется источник хронического воспаления Процедура сложная и требует опыта хирурга Предотвращает разрушение соседних зубов Возможны отёк, боль и временные осложнения Помогает при ортодонтическом лечении Риск повреждения нервов при нижних зубах Устраняет давление на зубной ряд Стоимость и длительный восстановительный период

Плюсы сохранения Минусы сохранения Зуб участвует в жевании и удерживает соседние Трудно чистить, высокий риск кариеса Может служить опорой при протезировании Может смещать зубы и деформировать прикус Не требует хирургического вмешательства Возможность скрытого воспаления под десной

Частые вопросы (FAQ)

Когда лучше удалять зуб мудрости?

Оптимально — в молодом возрасте, когда корни ещё не полностью сформировались.

Можно ли удалить сразу несколько зубов мудрости?

Да, при необходимости стоматолог может удалить два или даже четыре зуба за один приём, но восстановление займёт больше времени.

Больно ли удалять зуб мудрости?

Современные анестетики делают процедуру безболезненной. Возможен дискомфорт после операции, который снимается противовоспалительными средствами.

Как ухаживать после удаления?

Не полощите рот в первые сутки, избегайте горячей пищи и физических нагрузок. На второй день можно использовать антисептические растворы по рекомендации врача.

Мифы и правда

• Миф: зубы мудрости бесполезны.

Правда: при правильном росте они участвуют в жевании наравне с другими.

• Миф: чем раньше удалить, тем лучше.

Правда: удалять нужно только при показаниях — здоровые зубы трогать не следует.

• Миф: после удаления обязательно портится прикус.

Правда: при грамотной работе хирурга и ортодонта форма челюсти не изменяется.

Интересные факты

У некоторых людей зубы мудрости не формируются вовсе — это считается нормой эволюции. В Японии их называют "любовными зубами", потому что они появляются во взрослом возрасте. Археологи отмечают: у древних людей восьмёрки были необходимы для пережёвывания грубой пищи. У современных людей из-за мягкого рациона челюсть меньше, поэтому восьмёркам не хватает места. В стоматологии появилось направление "профилактического удаления", но большинство врачей выступают за индивидуальный подход.

Зубы мудрости не нужно удалять только потому, что они есть. Главное — чтобы они были здоровыми, не мешали соседям и не нарушали прикус. В остальных случаях доверяйте решение врачу: он подберёт оптимальную стратегию, чтобы сохранить здоровье всей полости рта.