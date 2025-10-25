Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алмазный прорыв: Терекалмаз из КБР расширяет экспорт в Египет, Иран, Грузию
Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей
Заставить ребенка сесть за уроки проще: этот оттенок зеленого работает лучше любых уговоров
Каждый второй портит ножи, даже не подозревая: три вещи, которые нельзя делать при заточке
Революция в уходе за кожей подмышек: неожиданный способ для идеальной свежести
Машина без смартфона: американский автогигант объявил цифровую независимость
Мед вместо сахара, лето вместо витаминов: вот за что садоводы обожают желтую черешню
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Вкус как из детства: готовим знаменитый сырный суп, который согреет в любую погоду

Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов

2:02
Здоровье

Современный человек проводит перед экраном не менее трети суток — на работе, дома, в транспорте. Но именно из-за этой привычки офтальмологи всё чаще ставят диагноз "компьютерный зрительный синдром". Он объединяет целый комплекс жалоб: усталость, резь, сухость глаз, головные боли и ухудшение фокусировки. Разберёмся, почему экран вредит зрению и как снизить нагрузку.

Усталость глаз от компьютера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Усталость глаз от компьютера

Почему компьютер особенно опасен для глаз

По словам Тамары Давыдовны Абуговой, к. м.н., главного врача-офтальмолога клиники "Оптик-Сити", глаза устроены так, что им необходимо менять фокус — смотреть то вблизи, то вдаль. Когда человек подолгу смотрит на монитор, мышцы, управляющие хрусталиком, остаются напряжёнными.

"Глазам анатомически необходимо менять угол зрения, а у тех, кто проводит 10 часов перед монитором, такой возможности нет — глаза устают смотреть в одну точку", — поясняет Тамара Абугова.

Кроме того, при работе за компьютером человек моргает в три раза реже. Слизистая пересыхает, появляется ощущение песка, покраснение, зуд. Ситуацию усугубляет сухой воздух в офисах — кондиционеры уменьшают влажность, а пыль и дым раздражают роговицу.

Почему экран — не то же самое, что книга

Даже самый качественный монитор не заменит бумажную страницу.

  1. Пиксели мерцают. Хотя это почти незаметно, глаза постоянно фиксируют мельчайшие колебания яркости.

  2. Изображение светится. В отличие от отражённого света при чтении, экран излучает собственное сияние, создавая дополнительную нагрузку.

  3. Нарушение спектра. Излучение люминофоров не совпадает с природной спектральной чувствительностью глаза.

Все эти факторы заставляют зрительный аппарат работать на пределе, особенно при плохом освещении и неправильном положении экрана.

Как снизить нагрузку на глаза

1. Делайте перерывы

Главное правило офтальмологов — раз в час давать глазам отдых на 10 минут. Если это трудно, попробуйте "глазной фитнес": посмотрите в окно и выберите далёкий объект — крышу дома, башню, антенну. Переводите взгляд с точки на стекле на удалённый предмет, тренируя фокусировку.

2. Следите за расстоянием

Монитор должен находиться не ближе 60 сантиметров от глаз и чуть выше их уровня. Это снижает нагрузку на мышцы шеи и обеспечивает естественный угол обзора.

3. Подберите правильное освещение

Естественный свет должен падать слева. Избегайте бликов на экране — они заставляют щуриться и напрягать зрение.

4. Выбирайте современный монитор

Жидкокристаллические (LCD) дисплеи менее утомительны: пиксели на них горят постоянно, а не мигают, как на старых ЭЛТ-мониторах. Картинка получается стабильной, глаза напрягаются меньше.

5. Используйте очки для компьютера

Такие линзы блокируют ультрафиолет и коротковолновый фиолетово-синий свет, повышают контраст и уменьшают блики. Это особенно важно тем, кто проводит за экраном более 4 часов в день.

Если носите линзы

Контактные линзы усиливают сухость глаз. Поэтому офтальмологи советуют использовать капли типа "искусственная слеза". Они по составу близки к натуральной слёзной жидкости и быстро снимают раздражение.

Для устранения покраснений выбирайте препараты с гиалуроновой кислотой - она удерживает влагу и ускоряет восстановление слизистой.

Витамины и питание для глаз

Здоровье глаз во многом зависит от рациона. Важно получать витамины A, B2, C, E и кальций. Они поддерживают зрительный нерв и сетчатку.

Полезные продукты:
• морковь и черника — источник каротиноидов и антоцианов;
• рыба и творог — поставщики белка и фосфора;
• ягоды и цитрусовые — укрепляют сосуды.

Особое значение имеют лютеин и зеаксантин - вещества, которые защищают сетчатку от синего света. Они не синтезируются в организме, поэтому их важно получать с пищей или витаминными комплексами.

Мицеллярная форма лютеина усваивается лучше: исследования показывают, что накопление в тканях глаз при её приёме в 2 раза выше, а биодоступность достигает 87%.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: работать за экраном без перерыва несколько часов.
Последствие: спазм аккомодации, головные боли, снижение чёткости зрения.
Альтернатива: каждые 45-60 минут делать паузу на 10 минут.

Ошибка: сидеть слишком близко к монитору.
Последствие: перенапряжение глазных мышц и ухудшение фокусировки.
Альтернатива: расстояние до экрана не менее длины вытянутой руки.

Ошибка: не использовать увлажняющие капли при сухости.
Последствие: микротрещины на роговице, хроническое раздражение.
Альтернатива: "искусственная слеза" и препараты с гиалуроновой кислотой.

Плюсы и минусы работы за компьютером

Плюсы Минусы
Удобный способ общения и работы Повышенная нагрузка на глаза
Возможность обучения и развития Риск развития компьютерного зрительного синдрома
Улучшение когнитивных навыков при умеренном использовании Сухость глаз, ухудшение фокусировки, усталость
Технологии помогают в диагностике зрения Синий свет ускоряет старение сетчатки

Частые вопросы (FAQ)

Что такое компьютерный зрительный синдром?
Это комплекс симптомов, возникающих при длительной работе за экраном: усталость, жжение, боль, двоение и снижение остроты зрения.

Помогают ли очки с фильтром синего света?
Да, они уменьшают нагрузку и защищают сетчатку от коротковолнового излучения.

Как часто нужно проверять зрение?
Минимум раз в год. При работе за компьютером более 6 часов в день — каждые шесть месяцев.

Можно ли восстановить зрение гимнастикой?
Гимнастика помогает снять спазм аккомодации, но не исправляет близорукость. Это профилактика, а не лечение.

Мифы и правда

Миф: мониторы нового поколения полностью безопасны.
Правда: даже без мерцания экран остаётся источником синего света, который утомляет глаза.

Миф: увлажняющие капли вызывают привыкание.
Правда: современные препараты безопасны, их можно применять ежедневно.

Миф: витаминные комплексы бесполезны.
Правда: при регулярном приёме лютеина и зеаксантина снижается риск дегенерации сетчатки.

Интересные факты о глазах

  1. Индийские йоги практиковали "солнечное зрение" — созерцание солнца и луны для восстановления энергии глаз.

  2. У народа майя косоглазие считалось признаком красоты: детям специально подвязывали каучуковый шарик, чтобы взгляд смещался.

  3. Крокодилы действительно "плачут", когда едят — так их организм выводит лишние соли.

  4. У хищников глаза расположены спереди, чтобы точно фокусироваться на добыче; у травоядных — по бокам, для обзора и защиты.

  5. Древние арабы проверяли зрение по созвездию Большой Медведицы: если видно маленькую звёздочку рядом со средней в ручке ковша, значит, зрение отличное.

Зрение — один из самых ценных инструментов человека. И сохранить его можно, если соблюдать простые правила: давать глазам отдых, следить за освещением и питанием, не игнорировать дискомфорт и регулярно посещать офтальмолога.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов
Вкус как из детства: готовим знаменитый сырный суп, который согреет в любую погоду
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Парфюм, который останется с вами на весь день: откройте секреты стойкости аромата
Выбрасываете золото в компост — вот как ваши отходы могут стать лучшим удобрением для почвы
Что скрывает бабл-чай: за громким вкусом скрывается нечто опасное
Банки ждёт удар? Набиуллина вынесла вердикт по налогу на сверхприбыль
Эти упражнения крадут женственность: как тренировки делают тело угловатым вместо изящного
После танцевального скандала Егор Крид решил жить по-королевски: новые правила звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.