Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После развода Полина Диброва покидает страну — её маршрут вызвал бурю комментариев
Когда наука встречает неизвестное: древнее растение разрушило систему классификации флоры
Пять машин, которые не прощают скуки: компактные звери, превращающие дорогу в аттракцион
Юный бразилец в шоке от дерби ЦСКА – Спартак: что поразило новичка
В туристический рай: работа найдётся для каждого, но цифры поражают
Отжим исчез, барабан замер — но виновата не техника, а вы: мастера наживаются на этой ошибке годами
Осенью закладывают лето: один шаг, который решает судьбу будущего урожая тыквенных
Яблочный пирог удивит вкусом: добавьте всего ложку этого весьма необычного секретного ингредиента
Любовь с препятствиями: союз, который кажется невозможным — собака и кошка под одной крышей

Мороженое вместо таблеток: как холод стал новым способом лечить больное горло

0:38
Здоровье

Боль в горле — один из самых частых симптомов простуды, ангины и других инфекций дыхательных путей. Кто-то тянется за шарфом и тёплым молоком, а кто-то, наоборот, прикладывает лёд и ест мороженое. Можно ли действительно лечить воспалённое горло холодом и что безопаснее — тепло или прохлада?

Женщина с больным горлом ест мороженое
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с больным горлом ест мороженое

Почему горло болит

Причиной боли чаще всего становятся вирусы или бактерии, которые вызывают воспаление слизистой. Возникает отёк, появляется сухость, першение и боль при глотании. Иногда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, и тогда может развиться ангина.

Традиционно советуют тёплое питьё, ингаляции и компрессы. Однако у "холодного лечения" есть свои сторонники, которые утверждают, что понижение температуры облегчает симптомы.

5 аргументов в пользу холода

  1. Натуральная анестезия. Холод снижает чувствительность нервных окончаний и действует как обезболивающее. Прохладные напитки и мороженое временно "онемляют" слизистую и уменьшают боль.

  2. Снижение отёка. Охлаждение сужает сосуды и уменьшает отёчность тканей, за счёт чего становится легче глотать.

  3. Замедление роста бактерий. При низкой температуре бактерии размножаются медленнее, и воспаление может не прогрессировать.

  4. Мороженое как еда. В первые дни болезни, когда больно глотать, нежное мороженое с мягкой текстурой становится единственной едой, не раздражающей горло. Белки и углеводы в нём помогают восстановить силы.

  5. Парадоксальное согревание. Влажный холодный компресс под шерстяной тканью усиливает местное кровообращение и, как ни странно, способствует прогреванию тканей.

5 аргументов в пользу тепла

  1. Общее самочувствие. Тёплые напитки успокаивают, уменьшают озноб и помогают чувствовать себя лучше. А холод при температуре усиливает дрожь и слабость.

  2. Предотвращение спазма. Холодная пища может вызвать спазм сосудов, что затруднит дыхание и глотание. Тёплые супы и бульоны действуют мягко и восполняют энергию.

  3. Советы аюрведы. Считается, что молочные продукты, включая мороженое, увеличивают выработку слизи. Это может усугубить насморк и затруднить дыхание.

  4. Эффективность лекарств. Тёплые растворы для полоскания проникают глубже в слизистую миндалин, усиливая действие лекарств и снимая воспаление быстрее, чем холодные.

  5. Поддержка иммунитета. Холод даёт временное облегчение, но может ослабить защитные силы организма, особенно у детей и пожилых людей.

Вердикт врачей

  1. Лечение воспалённого горла холодом действительно может помочь — но только в первые часы болезни, когда воспаление ещё не разыгралось. Если через несколько часов боль усиливается, нужно переходить к традиционным методам.

  2. Не стоит применять холод при температуре выше 38 °C, лихорадке или у детей.

  3. Если боль не проходит более трёх дней, необходимо обратиться к врачу. При вирусных инфекциях показаны противовоспалительные средства, при ангине — антибиотики.

  4. Холодные полоскания могут использоваться для закаливания горла, но только после полного выздоровления. Начинают с тёплой воды и постепенно снижают температуру раствора — в течение двух недель доводят до прохладной. Этот способ особенно полезен людям с хроническими воспалениями миндалин.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: лечить ангину исключительно мороженым.
Последствие: воспаление усиливается, температура повышается.
Альтернатива: использовать мороженое только как средство кратковременного обезболивания, сочетая с медикаментозным лечением.

Ошибка: прикладывать лёд к горлу при сильной боли.
Последствие: риск спазма сосудов и переохлаждения тканей.
Альтернатива: делать прохладные компрессы, но не ледяные.

Ошибка: пить горячие напитки при остром воспалении.
Последствие: термический ожог и усиление раздражения слизистой.
Альтернатива: использовать тёплое питьё (чай, молоко с мёдом, травяные отвары) комфортной температуры.

Плюсы и минусы холодного и тёплого лечения

Метод Плюсы Минусы
Холод Обезболивает, уменьшает отёк, замедляет рост бактерий Может вызвать спазм, снижает иммунитет, не подходит при температуре
Тепло Улучшает самочувствие, помогает всасыванию лекарств, поддерживает иммунитет Может способствовать размножению микробов в первые часы болезни

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли есть мороженое при ангине?
Только в начале болезни и при отсутствии температуры. Оно может снять боль, но не лечит воспаление.

Помогают ли тёплые полоскания?
Да. Растворы ромашки, календулы или соли с содой уменьшают отёк и дезинфицируют слизистую.

Что пить при боли в горле?
Лучше тёплое питьё: вода, травяные отвары, чай с мёдом. Алкоголь, кофе и кислые соки исключаются.

Когда обращаться к врачу?
Если боль не проходит более трёх дней, появилась температура, гнойные налёты или затруднено дыхание.

Мифы и правда

Миф: холод всегда вреден для горла.
Правда: в начале воспаления он может замедлить процесс и уменьшить боль.

Миф: горячий чай лечит лучше всего.
Правда: слишком горячие напитки усиливают раздражение слизистой.

Миф: если горло болит, нужно укутаться и не выходить из дома.
Правда: свежий воздух помогает восстановлению, главное — не переохлаждаться.

Интересные факты

  1. В медицинской практике метод "клин клином" используется давно — например, при криотерапии, когда холод применяется для снятия воспаления.

  2. Мороженое иногда рекомендуют после удаления миндалин — для снятия боли и уменьшения кровотечения.

  3. Люди, которые закаливают горло прохладными полосканиями, болеют ангинами в среднем в два раза реже.

Здоровое горло требует баланса: холод помогает в начале болезни, тепло — на этапе восстановления. Главное — слушать организм и не доводить простое першение до серьёзного воспаления.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Когда наука встречает неизвестное: древнее растение разрушило систему классификации флоры
Пять машин, которые не прощают скуки: компактные звери, превращающие дорогу в аттракцион
Юный бразилец в шоке от дерби ЦСКА – Спартак: что поразило новичка
В туристический рай: работа найдётся для каждого, но цифры поражают
Отжим исчез, барабан замер — но виновата не техника, а вы: мастера наживаются на этой ошибке годами
Осенью закладывают лето: один шаг, который решает судьбу будущего урожая тыквенных
Яблочный пирог удивит вкусом: добавьте всего ложку этого весьма необычного секретного ингредиента
Любовь с препятствиями: союз, который кажется невозможным — собака и кошка под одной крышей
Пустой желудок, полные результаты: почему натощак тренироваться выгоднее, чем после еды
Под ногами — история: в Адыгее археологи раскрыли древнее городище с 600 артефактами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.