Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непривычный совет для зимы: почему нужно открывать все двери перед стоянкой
Австрийский лыжник раскрыл главный секрет отстранения россиян: дело не только в политике
Луна раскрыла тайну древнего удара: следы катастрофы видны даже спустя 4 миллиарда лет
Сумка — это не просто аксессуар: как она может изменить ваш деловой имидж
Пропавший охотник найден живым: два дня в лесу под Первоуральском — что произошло
Дренаж по-умному: неожиданные материалы, которые спасают корни растений от гибели
Полмиллиона за дворнягу с бантиком: как дизайнерские собаки стали самым дорогим обманом десятилетия
Тёплый салат, в котором бекон встречается с зеленью: простое блюдо, от которого не оторваться
Налоговый сайт раскрыл тайну имени Брижит Макрон: что скрывает первая леди

Кофе перестаёт бодрить и начинает утомлять: как понять, что вы пьёте его слишком много

Здоровье

Кофе для многих стал не просто утренним ритуалом, а способом выжить в плотном графике. Однако между бодростью и переизбытком кофеина — тонкая грань. Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие симптомы указывают на то, что организм больше не справляется с нагрузкой от любимого напитка и пора уменьшить дозу.

Осенние листья и чашка кофе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осенние листья и чашка кофе

Когда чашка бодрости превращается в стресс для организма

Кофеин активизирует симпатическую нервную систему, заставляя сердце биться чаще и повышая уровень адреналина. Это временно помогает сконцентрироваться, но при злоупотреблении вызывает обратный эффект — тревогу, раздражительность и усталость.

"При чрезмерном употреблении кофеина могут возникать тремор и учащённое сердцебиение", — пояснила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Помимо сердцебиения, о передозировке кофеина сигнализируют частый стул, изжога, головная боль и нарушение сна.

Таблица: признаки переизбытка кофеина

Симптом Почему возникает Что делать
Тремор и дрожь в руках Перевозбуждение нервной системы Уменьшить дозу, заменить кофе цикорием
Учащённое сердцебиение Повышение адреналина и давления Сделать паузу 4-6 часов без кофе
Тревожность и раздражительность Избыток стимуляции мозга Пить больше воды, ограничить кофеин
Частый стул и изжога Усиленная выработка желудочной кислоты Не пить кофе на голодный желудок
Нарушения сна Долгое выведение кофеина из организма Не пить кофе за 6 часов до сна

Сколько кофе — это слишком много

По словам врача, безопасная доза кофеина для здорового взрослого составляет до 400 мг в сутки - это примерно четыре маленькие чашки эспрессо или две большие кружки американо. Для беременных норма — вдвое меньше.

"Если привычная порция кофе вызывает неприятные ощущения, стоит уменьшить её или увеличить промежуток между чашками", — отметила Ольга Чистик.

При этом реакция на кофе индивидуальна: одни спокойно засыпают после вечернего латте, другие чувствуют тревогу уже после второй чашки утром.

Как кофе влияет на организм

  1. Мозг. Стимулирует выработку дофамина и серотонина, повышая концентрацию.

  2. Сердце. Ускоряет пульс и повышает давление.

  3. Желудок. Активизирует выделение кислоты, что может привести к изжоге.

  4. Почки. Обладает мочегонным эффектом, способствуя выведению жидкости.

Если после кофе вы чувствуете тревогу, учащённое сердцебиение или дрожь — это сигнал не отказываться полностью, а пересмотреть дозу и частоту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пить кофе натощак Изжога, спазмы Завтрак перед напитком
Заменять кофе водой Обезвоживание Пить воду между чашками
Делать "кофейные марафоны" Перенапряжение нервной системы Ограничить до 2-3 порций в день

А что если без кофе тяжело работать?

Полный отказ от кофе не обязателен. Можно перейти на напитки с меньшим содержанием кофеина - зелёный чай, цикорий или матча. Они действуют мягче, но тоже помогают проснуться. Главное — делать паузы: организм должен успевать выводить кофеин, иначе эффект бодрости сменится нервным истощением.

Плюсы и минусы кофе

Плюсы Минусы
Улучшает внимание и реакцию Может повышать тревожность
Снижает риск диабета и Альцгеймера Повышает давление у чувствительных людей
Источник антиоксидантов Вызывает бессонницу при избытке
Улучшает настроение Повышает кислотность желудка

FAQ

Можно ли пить кофе каждый день?
Да, если не превышать безопасную дозу — до 400 мг кофеина. Главное — наблюдать за реакцией организма.

Как уменьшить вред от кофе?
Пейте воду, не употребляйте кофе натощак и выбирайте обжарку средней крепости.

Что безопаснее — растворимый или зерновой кофе?
Зерновой предпочтительнее: он содержит меньше химических примесей и более предсказуем по дозировке кофеина.

Мифы и правда о кофе

  • Миф: кофе вызывает зависимость.
    Правда: кофеин может вызывать лёгкую привычку, но не наркотическую зависимость.

  • Миф: кофе вреден для сердца.
    Правда: умеренное потребление не увеличивает риск болезней, а иногда даже снижает.

  • Миф: кофе обезвоживает организм.
    Правда: при нормальных дозах кофе остаётся частью общего водного баланса.

3 факта о кофеине

  1. Организм усваивает кофеин за 30 минут, а выводит в среднем за 5-6 часов.

  2. Кофеин повышает настроение, блокируя рецепторы усталости в мозге.

  3. Женщины усваивают кофеин медленнее мужчин из-за особенностей обмена веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Мир. Новости мира
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Пропавший охотник найден живым: два дня в лесу под Первоуральском — что произошло
Тёплый салат, в котором бекон встречается с зеленью: простое блюдо, от которого не оторваться
Полмиллиона за дворнягу с бантиком: как дизайнерские собаки стали самым дорогим обманом десятилетия
Дренаж по-умному: неожиданные материалы, которые спасают корни растений от гибели
Налоговый сайт раскрыл тайну имени Брижит Макрон: что скрывает первая леди
Кофе перестаёт бодрить и начинает утомлять: как понять, что вы пьёте его слишком много
Швейцария по-русски: Северный Кавказ получает шанс стать главным курортом страны
Одна страна, 17 тысяч миров: чем удивляет Индонезия, если заглянуть глубже
Бицепс без обмана: как правильно поднимать штангу, чтобы мышцы реально росли
Вы не замечаете усталость кожи вокруг глаз, а она уже требует внимания — действуйте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.