Кофе перестаёт бодрить и начинает утомлять: как понять, что вы пьёте его слишком много

Кофе для многих стал не просто утренним ритуалом, а способом выжить в плотном графике. Однако между бодростью и переизбытком кофеина — тонкая грань. Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие симптомы указывают на то, что организм больше не справляется с нагрузкой от любимого напитка и пора уменьшить дозу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осенние листья и чашка кофе

Когда чашка бодрости превращается в стресс для организма

Кофеин активизирует симпатическую нервную систему, заставляя сердце биться чаще и повышая уровень адреналина. Это временно помогает сконцентрироваться, но при злоупотреблении вызывает обратный эффект — тревогу, раздражительность и усталость.

"При чрезмерном употреблении кофеина могут возникать тремор и учащённое сердцебиение", — пояснила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Помимо сердцебиения, о передозировке кофеина сигнализируют частый стул, изжога, головная боль и нарушение сна.

Таблица: признаки переизбытка кофеина

Симптом Почему возникает Что делать Тремор и дрожь в руках Перевозбуждение нервной системы Уменьшить дозу, заменить кофе цикорием Учащённое сердцебиение Повышение адреналина и давления Сделать паузу 4-6 часов без кофе Тревожность и раздражительность Избыток стимуляции мозга Пить больше воды, ограничить кофеин Частый стул и изжога Усиленная выработка желудочной кислоты Не пить кофе на голодный желудок Нарушения сна Долгое выведение кофеина из организма Не пить кофе за 6 часов до сна

Сколько кофе — это слишком много

По словам врача, безопасная доза кофеина для здорового взрослого составляет до 400 мг в сутки - это примерно четыре маленькие чашки эспрессо или две большие кружки американо. Для беременных норма — вдвое меньше.

"Если привычная порция кофе вызывает неприятные ощущения, стоит уменьшить её или увеличить промежуток между чашками", — отметила Ольга Чистик.

При этом реакция на кофе индивидуальна: одни спокойно засыпают после вечернего латте, другие чувствуют тревогу уже после второй чашки утром.

Как кофе влияет на организм

Мозг. Стимулирует выработку дофамина и серотонина, повышая концентрацию. Сердце. Ускоряет пульс и повышает давление. Желудок. Активизирует выделение кислоты, что может привести к изжоге. Почки. Обладает мочегонным эффектом, способствуя выведению жидкости.

Если после кофе вы чувствуете тревогу, учащённое сердцебиение или дрожь — это сигнал не отказываться полностью, а пересмотреть дозу и частоту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Пить кофе натощак Изжога, спазмы Завтрак перед напитком Заменять кофе водой Обезвоживание Пить воду между чашками Делать "кофейные марафоны" Перенапряжение нервной системы Ограничить до 2-3 порций в день

А что если без кофе тяжело работать?

Полный отказ от кофе не обязателен. Можно перейти на напитки с меньшим содержанием кофеина - зелёный чай, цикорий или матча. Они действуют мягче, но тоже помогают проснуться. Главное — делать паузы: организм должен успевать выводить кофеин, иначе эффект бодрости сменится нервным истощением.

Плюсы и минусы кофе

Плюсы Минусы Улучшает внимание и реакцию Может повышать тревожность Снижает риск диабета и Альцгеймера Повышает давление у чувствительных людей Источник антиоксидантов Вызывает бессонницу при избытке Улучшает настроение Повышает кислотность желудка

FAQ

Можно ли пить кофе каждый день?

Да, если не превышать безопасную дозу — до 400 мг кофеина. Главное — наблюдать за реакцией организма.

Как уменьшить вред от кофе?

Пейте воду, не употребляйте кофе натощак и выбирайте обжарку средней крепости.

Что безопаснее — растворимый или зерновой кофе?

Зерновой предпочтительнее: он содержит меньше химических примесей и более предсказуем по дозировке кофеина.

Мифы и правда о кофе

Миф: кофе вызывает зависимость.

Правда: кофеин может вызывать лёгкую привычку, но не наркотическую зависимость.

Миф: кофе вреден для сердца.

Правда: умеренное потребление не увеличивает риск болезней, а иногда даже снижает.

Миф: кофе обезвоживает организм.

Правда: при нормальных дозах кофе остаётся частью общего водного баланса.

3 факта о кофеине

Организм усваивает кофеин за 30 минут, а выводит в среднем за 5-6 часов. Кофеин повышает настроение, блокируя рецепторы усталости в мозге. Женщины усваивают кофеин медленнее мужчин из-за особенностей обмена веществ.