Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море стало камнем, а небо — предупреждением: Земля пересекла первую климатическую точку невозврата
Соберёте ведро даже без лопаты: ленивый способ вырастить горох на зависть соседям
Из сторис — в судебный зал: Викторию Боню могут ждать неприятные сюрпризы
Маленький язык общения: что питомец на самом деле хочет сказать своим прикосновением
Вместо купола — световой сигнал: как храм-маяк в Крыму стал символом моряков и путешественников
Пока не ходят поезда: найдено фото и история советской легенды с БАМа
Снег не спасёт — он добьёт: ошибки, из-за которых молодые деревья гибнут весной
Потерялись в океане денима — выберите идеальные джинсы для любого образа
Секрет гладкой шерсти скрыт не в шампуне: как забота изнутри меняет внешний вид питомца

Один стакан творит чудо с детскими зубами: как простая привычка снижает риск кариеса

5:27
Здоровье

Кажется, что для защиты зубов у ребёнка достаточно регулярной чистки и посещения стоматолога. Но американские исследователи доказали: даже простая привычка пить воду способна значительно снизить риск кариеса. Обычный стакан воды после еды помогает ротовой полости восстанавливаться естественным образом — без зубных паст и ополаскивателей.

Ребёнок на приёме у врача
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребёнок на приёме у врача

Почему вода — лучший "щит" для зубов

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Frontiers in Oral Health, показали: вода улучшает сразу семь ключевых показателей, влияющих на состояние зубной эмали. Учёные сравнили действие воды, яблочного сока и полного отсутствия напитков и пришли к выводу, что именно вода эффективнее всего восстанавливает баланс в ротовой полости.

"Один стакан воды способен защищать ротовую полость на протяжении часа", — отмечают авторы исследования.

Что показал эксперимент

В исследовании участвовали 105 детей. После анализа слюны их разделили на три группы: первая выпила 0,5 литра воды, вторая — 0,2 литра яблочного сока, третьей не давали никаких напитков. Через час специалисты вновь взяли образцы слюны и сравнили изменения.

Результаты оказались впечатляющими:

  • у детей, выпивших воду, уровень кислотности снизился до нормы;

  • ферменты, разрушающие эмаль, стали менее активными;

  • защитные белки в слюне повысились, усилив естественную защиту зубов.

Таблица: влияние напитков на зубную эмаль

Напиток Изменение кислотности Эффект для зубов
Вода Нормализует pH, повышает уровень белков Снижает риск кариеса
Яблочный сок Повышает кислотность Повреждает эмаль
Нет напитков Сохраняет сухость во рту Ослабляет естественную защиту

Как работает этот эффект

Секрет прост: вода снижает pH и осмолярность слюны, что создаёт благоприятные условия для работы иммунных механизмов. Когда кислотность во рту высокая, активизируются бактерии, разрушающие эмаль. Вода помогает "погасить" кислотную реакцию и восстановить естественный баланс.

Кроме того, достаточное увлажнение ротовой полости усиливает слюноотделение, а слюна — главный естественный защитник зубов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Давать ребёнку сладкие напитки Повышение кислотности, разрушение эмали Заменить сок и лимонад на воду
Не предлагать воду после еды Остатки пищи и кислот разрушают зубы Полоскание или стакан воды после каждого приёма пищи
Полагаться только на чистку зубов Повышенный риск кариеса Добавить питьевой режим к гигиене

Советы родителям: шаг за шагом

  1. После еды предлагайте ребёнку воду. Даже несколько глотков снижают кислотность и вымывают остатки сахара.

  2. Замените сладкие напитки водой. Это поможет не только зубам, но и нормализует обмен веществ.

  3. Используйте фильтрованную или бутилированную воду. Важно, чтобы она не содержала примесей и излишков фтора.

  4. Создайте привычку. Пусть бутылочка с водой всегда будет в рюкзаке или на парте.

  5. Покажите личный пример. Дети копируют родителей — если вы пьёте воду, они тоже будут делать это с удовольствием.

А что если ребёнок не любит воду?

Можно добавить немного вкуса, не используя сахар. Например, дольку апельсина, ломтик огурца или листик мяты. Лёгкий аромат сделает воду интереснее, а зубам это не повредит.

Плюсы и минусы "водной привычки"

Плюсы Минусы
Естественная защита зубов и дёсен Требует дисциплины и напоминаний
Улучшение обмена веществ Некоторые дети предпочитают сладкий вкус
Отказ от сахара и искусственных добавок Важно следить за качеством воды

FAQ

Сколько воды нужно ребёнку в день?
Примерно 30-40 мл на килограмм веса. Ребёнку весом 25 кг достаточно около литра в сутки.

Можно ли пить воду после чистки зубов?
Да, спустя 15-20 минут. Это не снижает действие пасты, но помогает поддерживать баланс pH.

Подходит ли минеральная вода?
Да, но без газа. Газированные напитки повышают кислотность и разрушают эмаль.

Мифы и правда о воде и зубах

  • Миф: чистка зубов заменяет полоскание водой.
    Правда: вода нужна, чтобы нейтрализовать кислоту после еды, чего не делает зубная паста.

  • Миф: сок полезнее воды.
    Правда: даже натуральный сок повышает кислотность и разрушает эмаль.

  • Миф: кариес — только из-за сладостей.
    Правда: главная причина — кислотная среда, которую помогает устранить обычная вода.

3 факта о воде и кариесе

  1. Один стакан воды снижает кислотность во рту на 20-30%.

  2. У детей, пьющих воду после еды, риск кариеса ниже на 40%.

  3. Вода помогает выделению слюны — главного естественного защитника эмали.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Соберёте ведро даже без лопаты: ленивый способ вырастить горох на зависть соседям
Из сторис — в судебный зал: Викторию Боню могут ждать неприятные сюрпризы
Маленький язык общения: что питомец на самом деле хочет сказать своим прикосновением
Один стакан творит чудо с детскими зубами: как простая привычка снижает риск кариеса
Вместо купола — световой сигнал: как храм-маяк в Крыму стал символом моряков и путешественников
Пока не ходят поезда: найдено фото и история советской легенды с БАМа
Снег не спасёт — он добьёт: ошибки, из-за которых молодые деревья гибнут весной
Потерялись в океане денима — выберите идеальные джинсы для любого образа
Секрет гладкой шерсти скрыт не в шампуне: как забота изнутри меняет внешний вид питомца
Паштет, который тает во рту: секрет бархатной текстуры из простой куриной печени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.