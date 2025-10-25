Организм выдает дефицит на лице и ногтях: эти симптомы сигнализируют о проблемах

Современный человек привык винить во всём стресс, недосып и работу. Однако постоянная усталость и раздражительность далеко не всегда связаны с образом жизни. Иногда это прямой сигнал организма о дефиците витаминов — веществ, необходимых для нормальной работы мозга, иммунитета и обмена веществ. Терапевт Наталья Хачмафова рассказала, какие признаки указывают на скрытый гиповитаминоз и как вернуть организму баланс.
Первый симптом, на который стоит обратить внимание, — необычная утомляемость. Даже при прежнем режиме и отдыхе человек чувствует упадок сил, сонливость, теряет мотивацию.
"Прежде всего о недостатке витаминов свидетельствует нетипичная усталость", — пояснила терапевт Наталья Хачмафова.
Кроме того, при дефиците питательных веществ часто возникают бессонница, раздражительность, частые простуды и головные боли. Это признаки того, что иммунная и нервная системы работают на пределе.
|Витамин
|Симптомы
|Где искать
|A (ретинол)
|Сухость кожи, трещины на губах, усталость глаз
|Морковь, печень, сливочное масло, яйца
|B1, B2, B6
|Выпадение волос, дерматит, ломкость ногтей
|Злаки, орехи, мясо, рыба
|B12 и фолиевая кислота
|Бледность, одышка, слабость
|Печень, шпинат, яйца, говядина
|C (аскорбиновая кислота)
|Простуды, кровоточивость дёсен
|Цитрусовые, киви, шиповник
|D (кальциферол)
|Боли в мышцах и суставах, апатия
|Рыба, яйца, солнечный свет
|E (токоферол)
|Нарушения сна, усталость, сухость кожи
|Масла, орехи, авокадо
Даже при нормальном питании человек может испытывать дефицит витаминов. Этому способствуют:
несбалансированный рацион и фастфуд;
хронический стресс и недосып;
курение и алкоголь;
недостаток солнца;
заболевания ЖКТ, мешающие усвоению веществ.
"При дефиците витамина D могут возникать боли в мышцах и суставах, снижаться физическая выносливость и появляться перепады настроения", — уточнила терапевт Наталья Хачмафова.
Проверьте уровень витаминов. Сдайте анализ крови, особенно на D, B12 и фолиевую кислоту.
Добавьте в рацион полезные продукты. Упор на рыбу, яйца, овощи, орехи и зелень.
Не полагайтесь только на добавки. Без контроля врача это может привести к передозировке.
Следите за режимом сна. Полноценный отдых способствует лучшему усвоению витаминов.
Больше бывайте на солнце. Даже 20 минут прогулки в день помогают синтезу витамина D.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать хроническую усталость
|Гормональные сбои, снижение иммунитета
|Анализы и консультация терапевта
|Принимать витамины наугад
|Гипервитаминоз и аллергия
|Индивидуальный подбор добавок
|Исключить жиры из рациона
|Нарушение усвоения витаминов A, D, E, K
|Добавить орехи, рыбу, оливковое масло
Если усталость и слабость сохраняются даже после отдыха, возможны эндокринные или обменные нарушения. Врач может назначить дополнительное обследование: анализ крови, гормоны щитовидной железы, УЗИ органов пищеварения.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро восполняют дефицит
|Возможен избыток при бесконтрольном приёме
|Удобны для людей с ограниченным рационом
|Не заменяют полноценное питание
|Улучшают состояние кожи и волос
|Требуют курса от 1 до 3 месяцев
Как понять, каких витаминов не хватает?
Сдать биохимический анализ крови — только лабораторные данные дают точный ответ.
Можно ли заменить витамины питанием?
Да, при лёгком дефиците достаточно откорректировать рацион.
Когда лучше пить витамины — утром или вечером?
Жирорастворимые (A, D, E, K) — с едой, водорастворимые (C, B) — утром.
Миф: витамины нужны только зимой.
Правда: гиповитаминоз часто развивается летом из-за жары и обезвоживания.
Миф: "натуральные" витамины безопаснее аптечных.
Правда: концентрация и усвояемость зависят от формы и дозировки.
Миф: усталость — нормальное состояние в ритме большого города.
Правда: хроническая усталость часто сигнализирует о дефиците питательных веществ.
Недостаток витаминов группы B повышает риск депрессии.
Витамин D влияет не только на кости, но и на настроение и иммунитет.
Правильное питание покрывает до 80% суточной нормы витаминов без добавок.
