Организм выдает дефицит на лице и ногтях: эти симптомы сигнализируют о проблемах

5:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный человек привык винить во всём стресс, недосып и работу. Однако постоянная усталость и раздражительность далеко не всегда связаны с образом жизни. Иногда это прямой сигнал организма о дефиците витаминов — веществ, необходимых для нормальной работы мозга, иммунитета и обмена веществ. Терапевт Наталья Хачмафова рассказала, какие признаки указывают на скрытый гиповитаминоз и как вернуть организму баланс.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Когда усталость перестаёт быть нормальной

Первый симптом, на который стоит обратить внимание, — необычная утомляемость. Даже при прежнем режиме и отдыхе человек чувствует упадок сил, сонливость, теряет мотивацию.

"Прежде всего о недостатке витаминов свидетельствует нетипичная усталость", — пояснила терапевт Наталья Хачмафова.

Кроме того, при дефиците питательных веществ часто возникают бессонница, раздражительность, частые простуды и головные боли. Это признаки того, что иммунная и нервная системы работают на пределе.

Таблица: как проявляется дефицит основных витаминов

Витамин Симптомы Где искать A (ретинол) Сухость кожи, трещины на губах, усталость глаз Морковь, печень, сливочное масло, яйца B1, B2, B6 Выпадение волос, дерматит, ломкость ногтей Злаки, орехи, мясо, рыба B12 и фолиевая кислота Бледность, одышка, слабость Печень, шпинат, яйца, говядина C (аскорбиновая кислота) Простуды, кровоточивость дёсен Цитрусовые, киви, шиповник D (кальциферол) Боли в мышцах и суставах, апатия Рыба, яйца, солнечный свет E (токоферол) Нарушения сна, усталость, сухость кожи Масла, орехи, авокадо

Почему витамины "уходят"

Даже при нормальном питании человек может испытывать дефицит витаминов. Этому способствуют:

несбалансированный рацион и фастфуд;

хронический стресс и недосып;

курение и алкоголь;

недостаток солнца;

заболевания ЖКТ, мешающие усвоению веществ.

"При дефиците витамина D могут возникать боли в мышцах и суставах, снижаться физическая выносливость и появляться перепады настроения", — уточнила терапевт Наталья Хачмафова.

Как восстановить баланс: пошаговый план

Проверьте уровень витаминов. Сдайте анализ крови, особенно на D, B12 и фолиевую кислоту. Добавьте в рацион полезные продукты. Упор на рыбу, яйца, овощи, орехи и зелень. Не полагайтесь только на добавки. Без контроля врача это может привести к передозировке. Следите за режимом сна. Полноценный отдых способствует лучшему усвоению витаминов. Больше бывайте на солнце. Даже 20 минут прогулки в день помогают синтезу витамина D.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать хроническую усталость Гормональные сбои, снижение иммунитета Анализы и консультация терапевта Принимать витамины наугад Гипервитаминоз и аллергия Индивидуальный подбор добавок Исключить жиры из рациона Нарушение усвоения витаминов A, D, E, K Добавить орехи, рыбу, оливковое масло

А что если симптомы не проходят?

Если усталость и слабость сохраняются даже после отдыха, возможны эндокринные или обменные нарушения. Врач может назначить дополнительное обследование: анализ крови, гормоны щитовидной железы, УЗИ органов пищеварения.

Плюсы и минусы приёма витаминных комплексов

Плюсы Минусы Быстро восполняют дефицит Возможен избыток при бесконтрольном приёме Удобны для людей с ограниченным рационом Не заменяют полноценное питание Улучшают состояние кожи и волос Требуют курса от 1 до 3 месяцев

FAQ

Как понять, каких витаминов не хватает?

Сдать биохимический анализ крови — только лабораторные данные дают точный ответ.

Можно ли заменить витамины питанием?

Да, при лёгком дефиците достаточно откорректировать рацион.

Когда лучше пить витамины — утром или вечером?

Жирорастворимые (A, D, E, K) — с едой, водорастворимые (C, B) — утром.

Мифы и правда о витаминах

Миф: витамины нужны только зимой.

Правда: гиповитаминоз часто развивается летом из-за жары и обезвоживания.

Миф: "натуральные" витамины безопаснее аптечных.

Правда: концентрация и усвояемость зависят от формы и дозировки.

Миф: усталость — нормальное состояние в ритме большого города.

Правда: хроническая усталость часто сигнализирует о дефиците питательных веществ.

3 факта о витаминах и здоровье

Недостаток витаминов группы B повышает риск депрессии. Витамин D влияет не только на кости, но и на настроение и иммунитет. Правильное питание покрывает до 80% суточной нормы витаминов без добавок.