Мармелад в виде медвежат, червячков и сердечек давно стал любимым десертом не только детей, но и взрослых. Яркий, ароматный, он кажется безвредным лакомством, особенно если на упаковке написано "с фруктовым соком". Однако, как предупреждает врач-аллерголог, за привлекательной оболочкой скрывается сочетание сахара, красителей и химических загустителей, которые могут нанести серьёзный вред здоровью.
По словам аллерголога-иммунолога Видновской больницы Минздрава Подмосковья Натальи Поповой, жевательный мармелад представляет собой двойную угрозу.
"Он вызывает разрушение зубной эмали, способствует возникновению кариеса и увеличивает риск появления лишнего веса", — пояснила врач Наталья Попова.
Главная опасность — чрезмерное количество сахара. В одной небольшой пачке мармеладок может содержаться до 10 чайных ложек сахара, что значительно превышает дневную норму. Кроме того, большинство промышленных марок добавляют искусственные ароматизаторы, красители и стабилизаторы, которые усиливают вкус, но раздражают слизистые и вызывают аллергию.
|Компонент
|Почему вреден
|Последствия для здоровья
|Сахар и глюкозный сироп
|Быстро повышают уровень глюкозы в крови
|Ожирение, кариес, диабет
|Желатин низкого качества
|Может содержать остатки животного сырья
|Аллергические реакции
|Искусственные красители
|Провоцируют высыпания, гиперактивность у детей
|Нарушения сна, раздражительность
|Консерванты и ароматизаторы
|Имитируют вкус фруктов
|Токсическая нагрузка на печень
Организм ребёнка особенно чувствителен к химическим добавкам. Красители и ароматизаторы способны вызывать аллергические реакции, зуд, сыпь, а также влиять на поведение — повышать возбудимость и снижать концентрацию.
"Некоторые производители используют некачественные ингредиенты, которые особенно вредны для детей", — подчеркнула аллерголог Наталья Попова.
Регулярное употребление жевательных сладостей формирует зависимость от сахара, нарушает аппетит и мешает усвоению полезных веществ из обычной пищи.
Выбирайте натуральные продукты. Основой домашнего мармелада могут стать свежие ягоды, фрукты или соки без сахара.
Используйте растительные загустители. Агар-агар и пектин безопаснее желатина, особенно для детей и вегетарианцев.
Замените сахар на натуральные подсластители. Подойдут мёд, сироп агавы или стевия.
Храните лакомство в холодильнике. Без консервантов домашний мармелад хранится до 5-7 дней.
Делайте небольшие порции. Так проще контролировать количество сладкого и избежать переедания.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Давать детям магазинный мармелад ежедневно
|Кариес, высыпания, ожирение
|Домашний мармелад из ягод и пектина
|Выбирать яркие жевательные конфеты
|Аллергия из-за красителей
|Продукты с натуральным соком и без глюкозного сиропа
|Использовать обычный желатин низкого качества
|Риск непереносимости
|Агар-агар или пектин
Иногда можно позволить себе немного сладкого, но важно читать состав. Отдавайте предпочтение продуктам без искусственных красителей и с минимальным количеством сахара. Лучше выбирать мармелад на основе фруктового пюре, где в составе не более пяти ингредиентов.
|Плюсы
|Минусы
|Удобный формат и приятный вкус
|Высокое содержание сахара
|Можно использовать в выпечке
|Риск аллергии и ожирения
|Яркий вид привлекает детей
|Разрушает зубную эмаль
Можно ли детям есть жевательный мармелад?
Иногда — да, но не чаще одного раза в неделю и в небольших количествах.
Какая безопасная альтернатива промышленным сладостям?
Домашний мармелад, пастила, запечённые яблоки или фруктовые чипсы.
Чем заменить сахар при приготовлении?
Мёдом, сиропом агавы, финиковым сиропом или стевией.
Миф: мармелад с надписью "с натуральным соком" безопасен.
Правда: зачастую сока в нём менее 5%, а остальное — сахар и ароматизаторы.
Миф: детский мармелад безвреден.
Правда: детские версии часто отличаются только формой, но не составом.
Миф: желатин укрепляет суставы.
Правда: в мармеладках его слишком мало, чтобы оказывать пользу.
В 100 граммах жевательных конфет содержится до 350 калорий.
Регулярное употребление мармелада повышает риск диабета у детей.
Домашний мармелад с пектином способствует нормализации пищеварения.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.