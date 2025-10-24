Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пакетированный чай оказался источником микропластика — учёные бьют тревогу
Тихие звоночки под капотом: эти сигналы умирающего аккумулятора водители привыкли игнорировать
Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие
Холод начинается не с окна, а с тела: почему комфортная температура оказывается иллюзией
Шокирующее признание Ким Кардашьян: у звезды диагностировано серьёзное заболевание мозга
Инжир, шоколад и щепотка Австрии: штрудель, ради которого забывают о диете
Хотели проехать быстрее — в итоге застряли надолго: типичные ловушки наглых водителей
Каждая чашка кофе может стоить здоровья: что попадает в организм вместе с напитками
Гробница, пережившая века: как нашли самого загадочного генерала древней Силлы

Болезнь может прятаться месяцами: эти тревожные сигналы тело подаёт задолго до диагноза

5:44
Здоровье

Туберкулёз — болезнь, которая долгое время может протекать скрыто, а значит, оставаться незамеченной даже у внимательных к своему здоровью людей. Россия по-прежнему входит в список стран с высоким уровнем заболеваемости, и одна из главных причин — поздняя диагностика. Люди часто обращаются к врачу, когда болезнь уже перешла в активную форму. Между тем существуют тревожные сигналы, которые позволяют заподозрить туберкулёз задолго до флюорографии.

Мужчина кашляет
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кашляет

Почему важно не игнорировать профилактику

По словам кандидата медицинских наук Екатерины Демьяновской, по внешним признакам определить туберкулёз на ранней стадии невозможно. Поэтому регулярные обследования — ключевой инструмент в борьбе с инфекцией. Для детей это проба Манту или диаскинтест, а для взрослых — ежегодная флюорография.

"По внешним признакам определить туберкулёз на ранней стадии невозможно", — подчеркнула кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Однако некоторые симптомы всё же могут насторожить, если проявляются длительно и без очевидных причин.

Таблица: признаки, которые нельзя игнорировать

Симптом Что означает Почему опасно
Продолжительный кашель без боли и насморка Воспаление лёгких не связано с вирусом Возможен очаг инфекции
Ночная потливость Нарушение терморегуляции из-за интоксикации Признак хронического воспаления
Слабость, быстрая утомляемость Снижение обмена веществ Организм борется с инфекцией
Длительная температура 37-37,5 °C Латентное воспаление Начальная стадия заболевания
Потеря аппетита, похудение Расход энергии на борьбу с бактериями Возможна активная форма туберкулёза
Одышка, боль в груди Повреждение лёгочной ткани Риск осложнений при прогрессировании болезни

Почему кашель — главный "красный флаг"

Долгий кашель без признаков ОРВИ — основной симптом, который должен насторожить. Он может быть сухим или с небольшим количеством мокроты, но сохраняется неделями. Такие проявления часто списывают на аллергию, курение или простуду, теряя драгоценное время.

Совет врача: если кашель длится больше двух недель, не сопровождается насморком, болью в горле или температурой выше 38 °C — обязательно обратитесь к терапевту и сделайте флюорографию.

Как снизить риск заражения: шаг за шагом

  1. Проходите профилактику. Делайте флюорографию раз в год, а дети — диаскинтест.

  2. Соблюдайте гигиену. Не пользуйтесь общей посудой, полотенцами, особенно с малознакомыми людьми.

  3. Поддерживайте иммунитет. Питание с достаточным количеством белка, витаминов A и D, прогулки на свежем воздухе.

  4. Проветривайте помещения. Возбудитель туберкулёза передаётся воздушно-капельным путём, поэтому чистый воздух снижает риск заражения.

  5. Не отказывайтесь от вакцинации. Вакцина БЦЖ помогает защитить детей от тяжёлых форм заболевания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать затяжной кашель Позднее выявление туберкулёза Своевременная флюорография
Делить бытовые предметы с другими людьми Повышение риска заражения Использовать индивидуальные средства гигиены
Отказ от вакцинации БЦЖ Уязвимость детей к тяжёлым формам Пройти вакцинацию в роддоме или по показаниям врача

А что если симптомы проявились, но флюорография чистая?

Такое тоже возможно. В некоторых случаях туберкулёз протекает внелёгочно — поражает лимфоузлы, кости или почки. Если при нормальной флюорограмме сохраняются слабость, потливость и потеря веса, врач может назначить дополнительные тесты: анализ мокроты, компьютерную томографию или IGRA-тест.

Плюсы и минусы раннего обращения

Плюсы Минусы
Высокий шанс полного излечения Придётся пройти курс антибиотиков
Снижение риска заражения окружающих Необходимость временного изоляционного режима
Поддержка иммунитета и восстановление лёгких Диагностика занимает время

FAQ

Как часто нужно делать флюорографию?
Один раз в год, а людям из групп риска — каждые шесть месяцев.

Можно ли заразиться туберкулёзом в транспорте?
Да, если рядом находится больной в активной фазе, но риск снижается при хорошей вентиляции и маске.

Как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть?
Полноценное питание, достаточный сон, умеренные физические нагрузки и отказ от курения.

Мифы и правда о туберкулёзе

  • Миф: туберкулёз болеют только люди бездомные или ослабленные.
    Правда: заболеть может любой, особенно при снижении иммунитета.

  • Миф: прививка БЦЖ полностью защищает от заражения.
    Правда: вакцина не исключает риск, но предотвращает тяжёлые формы.

  • Миф: кашель — обязательный симптом.
    Правда: заболевание может начинаться с потливости, слабости и температуры без кашля.

3 факта о туберкулёзе

  1. Возбудитель болезни — микобактерия, устойчивая к холоду и многим дезинфектантам.

  2. Туберкулёз может поражать не только лёгкие, но и кости, почки и лимфоузлы.

  3. Ранняя диагностика снижает риск осложнений более чем на 80%.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Газ
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Пакетированный чай оказался источником микропластика — учёные бьют тревогу
Тихие звоночки под капотом: эти сигналы умирающего аккумулятора водители привыкли игнорировать
Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие
Холод начинается не с окна, а с тела: почему комфортная температура оказывается иллюзией
Шокирующее признание Ким Кардашьян: у звезды диагностировано серьёзное заболевание мозга
Инжир, шоколад и щепотка Австрии: штрудель, ради которого забывают о диете
Хотели проехать быстрее — в итоге застряли надолго: типичные ловушки наглых водителей
Каждая чашка кофе может стоить здоровья: что попадает в организм вместе с напитками
Гробница, пережившая века: как нашли самого загадочного генерала древней Силлы
Зимний рацион для волос: продукты, которые возвращают блеск, силу и защищают от ломкости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.