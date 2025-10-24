Суточная норма селена — в обычном завтраке: простой способ насытить организм без аптечных добавок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:31
Здоровье

Многие привыкли искать витамины и микроэлементы в аптеке, но иногда полезные вещества буквально лежат в холодильнике. Один из таких примеров — селен, элемент, играющий ключевую роль в защите клеток от окислительного стресса. Его дефицит может привести к усталости, снижению иммунитета и проблемам с сердцем. Однако восполнить запас этого минерала можно легко — достаточно включить в рацион обычные яйца.

Человек открывает холодильник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек открывает холодильник

Почему именно яйца — лучший источник селена

По словам терапевта Елены Сысоевой, яйца содержат значительное количество селена, особенно в желтке. Этот микроэлемент является естественным антиоксидантом, помогающим клеткам противостоять старению и воспалительным процессам.

"Особенно много селена находится в желтке", — пояснила терапевт Елена Сысоева.

Уровень полезных веществ в яйце напрямую зависит от питания кур. Если птицы получают сбалансированный корм без химических добавок, их яйца богаче витаминами и минералами. Поэтому органическая продукция или фермерские яйца считаются более ценными для здоровья.

Сколько яиц достаточно в день

Для взрослого человека оптимальная норма — одно-два яйца в день. Этого достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в селене без риска повышения холестерина. Детям рекомендуется ограничиться одним яйцом.

Важно помнить, что усвоение селена улучшается при сочетании с белком и жирами — именно поэтому цельное яйцо полезнее, чем один белок.

Где ещё искать селен

Продукт Содержание селена Примечание
Яйца 25-30% суточной нормы (2 шт.) Лучший источник для ежедневного употребления
Тунец до 90% суточной нормы (150 г) Также богат омега-3
Лосось около 70% (150 г) Подходит для ужина 2-3 раза в неделю
Куриная грудка около 50% (150 г) Нежирный источник белка и селена
Печень птицы почти 100% (50-70 г) Не рекомендуется ежедневно из-за избытка витамина А

"Порция печени птицы весом 50-70 граммов покрывает потребность в селене почти полностью, но употреблять её ежедневно не стоит", — добавила терапевт Елена Сысоева.

Пошаговые советы, как восполнить селен из пищи

  1. Начните день с яиц. Варёные или приготовленные пашот сохраняют максимум питательных веществ.

  2. Добавьте рыбу к ужину. Тунец, лосось или скумбрия дают двойную пользу — селен плюс омега-3.

  3. Используйте цельные продукты. Откажитесь от излишне обработанных мясных изделий — в них меньше микроэлементов.

  4. Не забывайте о зелени и орехах. Они усиливают усвоение селена и других антиоксидантов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Принимать селен в добавках без назначения врача Возможна передозировка и интоксикация Получайте элемент из натуральных продуктов
Есть только белки, избегая желтков Потеря главных антиоксидантов Употребляйте яйца целиком
Полностью исключать мясо и рыбу Дефицит микроэлементов Добавьте растительные источники — грибы, орехи, семена

А что если не любите яйца?

Тем, кто не употребляет яйца, стоит искать селен в других продуктах: гречке, чесноке, семенах подсолнечника и бразильских орехах. Последние — чемпионы по содержанию элемента: один орех может содержать до 90 микрограммов селена, что превышает суточную норму. Но злоупотреблять ими тоже не стоит — достаточно 2-3 орехов в неделю.

Плюсы и минусы "яичного" источника селена

Плюсы Минусы
Доступный и недорогой продукт Возможна индивидуальная непереносимость
Легко усваивается При избытке может повысить холестерин
Подходит для завтрака и перекуса Зависит от качества корма кур

FAQ

Можно ли есть яйца каждый день?
Да, если нет проблем с холестерином. Для здорового взрослого безопасно 1-2 яйца в сутки.

Как отличить органические яйца от обычных?
Органические имеют более насыщенный желток и маркировку от фермерских хозяйств.

Что выбрать — варёные или жареные?
Лучше варёные, пашот или омлет на пару: при жарке теряется часть антиоксидантов.

Мифы и правда о селене

  • Миф: чем больше селена, тем лучше.
    Правда: избыток элемента может вызвать ломкость ногтей и выпадение волос.

  • Миф: яйца повышают риск сердечных заболеваний.
    Правда: умеренное употребление улучшает липидный баланс.

  • Миф: только добавки могут восполнить дефицит селена.
    Правда: рацион из яиц, рыбы и орехов полностью покрывает суточную норму.

3 факта о селене

  1. Селен помогает работе щитовидной железы и регулирует обмен веществ.

  2. Этот элемент усиливает действие витаминов E и C.

  3. Недостаток селена связан с повышенным риском простуд и усталости.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
