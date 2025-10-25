Тихая эпидемия костей: названа главная причина, о которой молчат до первого перелома

8:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Остеопороз часто называют "тихой эпидемией" XXI века. Болезнь подкрадывается незаметно: кости теряют плотность, становятся хрупкими, а человек узнаёт о проблеме лишь после первого перелома. Почему развивается остеопороз, как его распознать до осложнений и что поможет сохранить кости крепкими — объяснили врачи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с рукой в гипсе у врача

Почему остеопороз называют "безмолвной болезнью"

Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова рассказала в эфире "Радио 1", что главная опасность остеопороза в том, что он долгое время не подаёт сигналов.

"Заболевание может развиваться годами, пока не произойдёт перелом. Часто диагноз ставится уже после него, когда речь идёт об осложнённой форме", — пояснила врач.

На ранних этапах человек не ощущает боли, дискомфорта или ограничений в движениях. Даже при заметной потере костной массы внешне всё выглядит нормально. Именно поэтому врачи настойчиво советуют проходить профилактическое обследование — особенно тем, у кого есть факторы риска.

Главная причина остеопороза — наследственность

По словам Ирины Крюковой, наследственность играет ключевую роль. Если у родителей или близких родственников случались переломы шейки бедра или позвоночника, риск остеопороза у потомков значительно выше.

"Если в семье были переломы бедра, стоит обратиться к врачу заранее, не дожидаясь старости", — подчеркнула эндокринолог.

Генетика определяет не только плотность костей, но и активность обмена кальция и витамина D. Однако даже плохая наследственность — не приговор: ранняя диагностика и корректировка образа жизни способны замедлить развитие болезни.

Как выявить болезнь на ранней стадии

Остеопороз можно обнаружить до переломов — с помощью инструментальной диагностики. Основной метод — денситометрия. Она измеряет минеральную плотность костей и позволяет определить степень риска.

Кроме того, анализы крови показывают уровень кальция, витамина D и паратгормона. Их отклонения — первый сигнал о нарушении костного обмена.

Кто в группе риска

Остеопороз встречается не только у пожилых женщин, хотя именно они болеют чаще. Медики выделяют целую группу факторов, повышающих вероятность развития болезни.

Фактор риска Почему опасен Наследственность Передаются особенности обмена кальция и плотность костной ткани Женский пол и менопауза Снижение уровня эстрогенов ускоряет потерю костной массы Возраст старше 50 лет Замедление обмена веществ и снижение усвоения кальция Недостаток витамина D Нарушает усвоение кальция и минерализацию костей Курение и алкоголь Замедляют обновление костных клеток Малоподвижный образ жизни Мышцы не стимулируют рост костей, и они становятся хрупкими Длительный приём гормонов Глюкокортикоиды и некоторые препараты "вымывают" кальций

Как предупредить развитие остеопороза

Профилактика начинается задолго до старости — с заботы о костях в молодом возрасте.

1. Поддерживайте физическую активность

Регулярное движение помогает костям оставаться плотными и крепкими.

"Главная цель профилактики — избежать падений и переломов. Для этого необходима физическая активность: ходьба, упражнения на равновесие, танцы, плавание", — напомнила врач-ревматолог Ирина Самкова.

Даже обычная ходьба по лестнице или 20-минутная прогулка ежедневно укрепляют мышцы и связки, уменьшая риск травм.

2. Контролируйте уровень кальция и витамина D

Оба элемента работают в связке: витамин D помогает усваивать кальций из пищи. Без него даже богатый кальцием рацион не принесёт пользы.

Возраст Суточная норма кальция Витамин D 19-50 лет 1000 мг 600 МЕ 50+ лет 1200 мг 800-1000 МЕ

Источники кальция — молочные продукты, брокколи, миндаль, сардины, кунжут. Витамин D вырабатывается при солнечном свете, а также содержится в рыбе, яйцах и обогащённых продуктах.

"Отказ от молочных продуктов может привести к дефициту кальция, который особенно опасен в пожилом возрасте", — предупреждает врач-диетолог, Оксана Михалева.

3. Откажитесь от вредных привычек

Курение снижает уровень эстрогенов, а алкоголь мешает усвоению витамина D. Даже небольшие дозы систематически ослабляют костную ткань.

4. Следите за весом

Излишняя худоба увеличивает риск переломов — кости теряют "поддержку" мышц и жировой ткани. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) должен быть не ниже 19.

Лечение и контроль остеопороза

Если диагноз подтверждён, цель терапии — профилактика переломов и поддержание стабильной плотности костей.

Ирина Крюкова уточняет: для этого назначается комплексная терапия, включающая:

препараты кальция и витамина D;

лекарства, замедляющие разрушение костной ткани (бисфосфонаты, моноклональные антитела);

умеренные физические нагрузки и коррекцию питания.

"Лечение направлено на предотвращение переломов, а не только на укрепление костей", — подчеркнула специалист.

Как выглядит программа профилактики на практике

Регулярные обследования. После 45 лет — денситометрия раз в 2-3 года, особенно женщинам в менопаузе. Солнечный свет и прогулки. Минимум 15-20 минут в день — естественный способ получить витамин D. Рацион с высоким содержанием белка. Кости состоят не только из кальция, но и из коллагена, который требует аминокислот. Упражнения на координацию. Йога, пилатес и растяжка снижают риск падений. Проверка гормонов. При эндокринных нарушениях (щитовидка, надпочечники) риск остеопороза повышается.

Мифы и правда о заболевании

Миф Правда Остеопороз бывает только у пожилых женщин Болезнь может развиться и у мужчин, особенно при сидячем образе жизни и курении Достаточно пить молоко Кальций усваивается только при наличии витамина D и физической активности Если ничего не болит, значит, всё в порядке Потеря костной массы происходит незаметно и без боли Препараты кальция полностью решают проблему Они лишь часть терапии, без упражнений и коррекции питания пользы мало

Исторический контекст

Термин "остеопороз" впервые появился в XIX веке, но массовое внимание к болезни возникло лишь в 1990-х, когда Всемирная организация здравоохранения признала её одной из ключевых проблем стареющего населения. Сегодня остеопорозом страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.

В России ежегодно фиксируется более 100 тысяч переломов, связанных с этой патологией. Врачи всё чаще говорят о необходимости профилактики с молодости — начиная с подросткового возраста, когда формируется прочность костей.

Три главных вывода

Наследственность — ведущий фактор риска. Если в семье были переломы, обследуйтесь заранее. Остеопороз можно выявить до переломов. Денситометрия и анализы — простые и информативные методы. Профилактика работает. Регулярные упражнения, рацион с кальцием и витамином D, отказ от вредных привычек снижают риск болезни в разы.

Остеопороз — не приговор и не удел старости. Болезнь действительно начинается незаметно, но предупредить её можно. Следите за уровнем кальция и витамина D, оставайтесь активными, проходите обследования и не игнорируйте семейную историю. Здоровые кости — это инвестиция в долгую, активную жизнь без переломов и ограничений.