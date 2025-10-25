Тихая эпидемия костей: названа главная причина, о которой молчат до первого перелома

Остеопороз часто называют "тихой эпидемией" XXI века. Болезнь подкрадывается незаметно: кости теряют плотность, становятся хрупкими, а человек узнаёт о проблеме лишь после первого перелома. Почему развивается остеопороз, как его распознать до осложнений и что поможет сохранить кости крепкими — объяснили врачи.
Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова рассказала в эфире "Радио 1", что главная опасность остеопороза в том, что он долгое время не подаёт сигналов.
"Заболевание может развиваться годами, пока не произойдёт перелом. Часто диагноз ставится уже после него, когда речь идёт об осложнённой форме", — пояснила врач.
На ранних этапах человек не ощущает боли, дискомфорта или ограничений в движениях. Даже при заметной потере костной массы внешне всё выглядит нормально. Именно поэтому врачи настойчиво советуют проходить профилактическое обследование — особенно тем, у кого есть факторы риска.
По словам Ирины Крюковой, наследственность играет ключевую роль. Если у родителей или близких родственников случались переломы шейки бедра или позвоночника, риск остеопороза у потомков значительно выше.
"Если в семье были переломы бедра, стоит обратиться к врачу заранее, не дожидаясь старости", — подчеркнула эндокринолог.
Генетика определяет не только плотность костей, но и активность обмена кальция и витамина D. Однако даже плохая наследственность — не приговор: ранняя диагностика и корректировка образа жизни способны замедлить развитие болезни.
Остеопороз можно обнаружить до переломов — с помощью инструментальной диагностики. Основной метод — денситометрия. Она измеряет минеральную плотность костей и позволяет определить степень риска.
Кроме того, анализы крови показывают уровень кальция, витамина D и паратгормона. Их отклонения — первый сигнал о нарушении костного обмена.
Остеопороз встречается не только у пожилых женщин, хотя именно они болеют чаще. Медики выделяют целую группу факторов, повышающих вероятность развития болезни.
|Фактор риска
|Почему опасен
|Наследственность
|Передаются особенности обмена кальция и плотность костной ткани
|Женский пол и менопауза
|Снижение уровня эстрогенов ускоряет потерю костной массы
|Возраст старше 50 лет
|Замедление обмена веществ и снижение усвоения кальция
|Недостаток витамина D
|Нарушает усвоение кальция и минерализацию костей
|Курение и алкоголь
|Замедляют обновление костных клеток
|Малоподвижный образ жизни
|Мышцы не стимулируют рост костей, и они становятся хрупкими
|Длительный приём гормонов
|Глюкокортикоиды и некоторые препараты "вымывают" кальций
Профилактика начинается задолго до старости — с заботы о костях в молодом возрасте.
Регулярное движение помогает костям оставаться плотными и крепкими.
"Главная цель профилактики — избежать падений и переломов. Для этого необходима физическая активность: ходьба, упражнения на равновесие, танцы, плавание", — напомнила врач-ревматолог Ирина Самкова.
Даже обычная ходьба по лестнице или 20-минутная прогулка ежедневно укрепляют мышцы и связки, уменьшая риск травм.
Оба элемента работают в связке: витамин D помогает усваивать кальций из пищи. Без него даже богатый кальцием рацион не принесёт пользы.
|Возраст
|Суточная норма кальция
|Витамин D
|19-50 лет
|1000 мг
|600 МЕ
|50+ лет
|1200 мг
|800-1000 МЕ
Источники кальция — молочные продукты, брокколи, миндаль, сардины, кунжут. Витамин D вырабатывается при солнечном свете, а также содержится в рыбе, яйцах и обогащённых продуктах.
"Отказ от молочных продуктов может привести к дефициту кальция, который особенно опасен в пожилом возрасте", — предупреждает врач-диетолог, Оксана Михалева.
Курение снижает уровень эстрогенов, а алкоголь мешает усвоению витамина D. Даже небольшие дозы систематически ослабляют костную ткань.
Излишняя худоба увеличивает риск переломов — кости теряют "поддержку" мышц и жировой ткани. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) должен быть не ниже 19.
Если диагноз подтверждён, цель терапии — профилактика переломов и поддержание стабильной плотности костей.
Ирина Крюкова уточняет: для этого назначается комплексная терапия, включающая:
"Лечение направлено на предотвращение переломов, а не только на укрепление костей", — подчеркнула специалист.
|Миф
|Правда
|Остеопороз бывает только у пожилых женщин
|Болезнь может развиться и у мужчин, особенно при сидячем образе жизни и курении
|Достаточно пить молоко
|Кальций усваивается только при наличии витамина D и физической активности
|Если ничего не болит, значит, всё в порядке
|Потеря костной массы происходит незаметно и без боли
|Препараты кальция полностью решают проблему
|Они лишь часть терапии, без упражнений и коррекции питания пользы мало
Термин "остеопороз" впервые появился в XIX веке, но массовое внимание к болезни возникло лишь в 1990-х, когда Всемирная организация здравоохранения признала её одной из ключевых проблем стареющего населения. Сегодня остеопорозом страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.
В России ежегодно фиксируется более 100 тысяч переломов, связанных с этой патологией. Врачи всё чаще говорят о необходимости профилактики с молодости — начиная с подросткового возраста, когда формируется прочность костей.
Остеопороз — не приговор и не удел старости. Болезнь действительно начинается незаметно, но предупредить её можно. Следите за уровнем кальция и витамина D, оставайтесь активными, проходите обследования и не игнорируйте семейную историю. Здоровые кости — это инвестиция в долгую, активную жизнь без переломов и ограничений.
