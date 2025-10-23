Ничего не радует? Эти простые шаги помогут помогут разбудить эмоции и вернуть интерес к жизни

Когда привычные вещи перестают приносить удовольствие, это может указывать на ангедонию — состояние эмоционального истощения, которое может перерасти в депрессию. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила психолог Алиса Метелина.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

Она объяснила, что ангедония — это состояние, при котором человек перестает получать удовольствие от привычных вещей, а его эмоции становятся "замороженными". При этом внешне человек может продолжать жить в обычном ритме, шутить, работать и общаться, но ощущает внутреннюю пустоту и апатию.

"Когда простые радости — чашка кофе, прогулка, объятие близкого человека — не приносят удовольствия, это тревожный сигнал. Если ничего не делать, велик риск перейти в клиническую депрессию, из которой уже сложнее выйти. Поэтому важно вовремя обратить внимание на свое состояние и начать действовать", — подчеркнула Метелина.

Она отметила, что восстановление нужно начинать с базовых физических потребностей. В первую очередь — наладить режим сна и отдыха, позволить себе снизить нагрузку и не требовать от себя активности.

"Когда человек находится в состоянии апатии, его внутренние ресурсы уже значительно истощены. В такой период не стоит требовать от себя повышенной активности или достижения новых целей — это лишь усилит переутомление. Организм подает сигнал о необходимости восстановления, и важно прислушаться к этим потребностям: если хочется отдохнуть или поспать, это следует себе позволить. Можно взять выходной, работать из дома или даже оформить больничный, чтобы дать себе возможность выдохнуть", — пояснила Метелина.

По словам психолога, важно проводить время с людьми, рядом с которыми становится легче, и ограничить общение с теми, кто вызывает раздражение или критикует. Она добавила, что если состояние не улучшается даже после отдыха и поддержки, необходимо обратиться к специалисту, так как ангедония хорошо поддается психологической коррекции — при условии, что человек готов помочь самому себе.