Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье

Некоторые привычные положения во сне способны ухудшать дыхание и кровообращение, повышая нагрузку на организм. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По словам врача, оптимальная поза для сна зависит от состояния здоровья человека, но не каждое положение одинаково безопасно. Он отметил, что сон на спине считается наименее благоприятным, так как именно в этом положении чаще возникают храп и кратковременные остановки дыхания во сне. Эти нарушения, подчеркнул специалист, напрямую влияют на работу сердца, сосудов и головного мозга.

"Сон на спине чаще всего сопровождается храпом и остановками дыхания во сне. Это приводит к нарушению сна, снижению насыщения крови кислородом и перегрузке сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в таком положении ухудшается кровообращение и восстановление мозга", — пояснил Кудинов.

Он добавил, что на качество сна также влияет положение позвоночника и жесткость спального места: слишком мягкий или, наоборот, жесткий матрас, а также высокая подушка могут вызывать искривление осанки и боли в спине. По словам эксперта, для здорового человека лучшей считается та поза, в которой сон спокойный, дыхание свободное и после пробуждения ощущается бодрость.

Сомнолог подчеркнул, что людям, склонным к храпу или эпизодам остановки дыхания, стоит избегать сна на спине и отдавать предпочтение боковому положению — так нагрузка на организм будет значительно ниже.