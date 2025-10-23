Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет дорогого уюта — не в цвете: вот что на самом деле делает интерьер объёмным
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ

Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье

1:42
Здоровье

Некоторые привычные положения во сне способны ухудшать дыхание и кровообращение, повышая нагрузку на организм. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

По словам врача, оптимальная поза для сна зависит от состояния здоровья человека, но не каждое положение одинаково безопасно. Он отметил, что сон на спине считается наименее благоприятным, так как именно в этом положении чаще возникают храп и кратковременные остановки дыхания во сне. Эти нарушения, подчеркнул специалист, напрямую влияют на работу сердца, сосудов и головного мозга.

"Сон на спине чаще всего сопровождается храпом и остановками дыхания во сне. Это приводит к нарушению сна, снижению насыщения крови кислородом и перегрузке сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в таком положении ухудшается кровообращение и восстановление мозга", — пояснил Кудинов.

Он добавил, что на качество сна также влияет положение позвоночника и жесткость спального места: слишком мягкий или, наоборот, жесткий матрас, а также высокая подушка могут вызывать искривление осанки и боли в спине. По словам эксперта, для здорового человека лучшей считается та поза, в которой сон спокойный, дыхание свободное и после пробуждения ощущается бодрость.

Сомнолог подчеркнул, что людям, склонным к храпу или эпизодам остановки дыхания, стоит избегать сна на спине и отдавать предпочтение боковому положению — так нагрузка на организм будет значительно ниже.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Домашние животные
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.