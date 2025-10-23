Хотели укрепить иммунитет — помогли вирусу: эти привычные продукты только усугубляют воспаление

Чеснок и лимон не способны защитить организм от вирусов, а иногда даже создают благоприятную среду для их размножения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По словам врача, эффективность народных методов в борьбе с вирусами — миф. Врач объяснила, что ни чеснок, ни лимон, ни даже лекарственные препараты не способны уничтожить вирусы. Главную роль играет интерфероновый статус — способность клеток вырабатывать собственные интерфероны, отвечающие за иммунную защиту организма.

"Ни препараты, ни чеснок, ни лимон не оказывают противовирусного действия. Эффективность защиты зависит от интерферонового статуса — способности клеток вырабатывать собственные интерфероны. Если он нарушен из-за инфекции или аллергии, иммунная система начинает работать неправильно, и раздражение слизистых, например, чесноком или лимоном, может только усугубить состояние", — отметила Лапа.

По словам специалиста, кислые продукты создают среду, которая комфортна для вирусов: лимон поддерживает кислотность и не подавляет инфекцию, а чеснок действует еще агрессивнее и также усиливает реакцию слизистых.

В качестве доступной профилактики Лапа советует не раздражать слизистые, а менять среду на щелочную, например, после улицы или контакта с заболевшими она рекомендует полоскать горло содовым раствором — это помогает снизить вероятность заражения и поддержать корректную работу иммунной системы.