Предел бодрости: сколько чашек кофе организм может выдержать без последствий

Чрезмерное употребление кофе или зеленого чая способно вызвать зависимость и истощить сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофе и кофейная гуща

Конев отметил, что кофеин является легальным наркотиком, и у каждого человека есть своя индивидуальная переносимость. Тем не менее, по его словам, безопасным считается употребление не более трех, максимум четырех чашек кофе в день объемом около 50 миллилитров.

Эксперт подчеркнул, что даже зеленый чай, который часто выбирают в качестве "здоровой" замены, содержит не меньше кофеина, а пьют его, как правило, в больших количествах, что делает нагрузку на сердце еще выше.

"Любые тонизирующие напитки могут вызвать зависимость. Они быстро истощают сердечно-сосудистую систему. Особенно опасны энергетики и крепкий чай, которые создают ощущение бодрости", — предупредил Конев.

Он добавил, что при злоупотреблении кофеином могут появляться тревожность, дрожь во всем теле и аритмия, а при выраженных симптомах следует обратиться к врачу. По словам специалиста, уменьшить зависимость от кофе можно только постепенно, ограничивая количество напитка и осознанно контролируя привычку.