Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок

Диспепсия — одно из самых распространённых функциональных расстройств пищеварения у детей. По данным специалистов, с этой проблемой сталкиваются от 13 до 40% малышей и подростков. О том, как распознать заболевание, что его вызывает и как защитить ребёнка, рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.
Диспепсия у детей — это расстройство пищеварения, при котором верхние отделы желудочно-кишечного тракта не справляются со своей работой, хотя органических заболеваний при этом не выявляется.
В основе лежит дисбаланс моторики желудка и кишечника, то есть нарушение согласованной работы органов пищеварения.
"Диспепсии подвержены практически все дети, но чаще страдают недоношенные, дети с ослабленным иммунитетом, анемией, авитаминозом или неврологическими нарушениями", — поясняет врач.
Особенно часто расстройство проявляется в периоды активного роста, когда нагрузка на обмен веществ и нервную систему увеличивается.
Причины функционального сбоя могут быть как физиологическими, так и психологическими. Наиболее распространённые факторы:
Основные симптомы диспепсии у ребёнка:
Если эти признаки повторяются не реже одного раза в неделю и длятся более двух месяцев, это повод обратиться к врачу.
У малышей могут появляться косвенные проявления: опрелости, стоматит, молочница, резкое повышение температуры при токсической форме заболевания.
Так как диспепсия не имеет специфических лабораторных маркеров, диагностика направлена на исключение других болезней. Обследование необходимо, если:
Игнорировать симптомы нельзя. Длительное раздражение слизистой и плохое усвоение питательных веществ приводят к:
Кроме того, постоянный дискомфорт и боли снижают качество жизни ребёнка, делают его раздражительным, утомлённым и менее сосредоточенным в учёбе.
Лечение диспепсии требует комплексного подхода:
Исключаются газированные напитки, жирная, острая и жареная пища. В рационе должно быть больше овощей, каш, кисломолочных продуктов и воды.
Важно нормализовать сон, отдых и физическую активность. Перерывы между приёмами пищи — не более 4 часов.
Назначается врачом индивидуально — для восстановления моторики ЖКТ и защиты слизистой.
Дети чувствительно реагируют на эмоциональные перегрузки, поэтому важны спокойная атмосфера дома и поддержка родителей.
"Раннее обращение к педиатру помогает предупредить осложнения и восстановить здоровье ребёнка", — подчёркивает Анастасия Филюшкина.
Профилактика начинается с простых, но регулярных привычек:
Положительно влияют также совместные семейные ужины и привычка пить достаточно воды.
Ошибка: заставлять ребёнка есть "через силу".
Последствие: формирование отвращения к еде и спазмы желудка.
Альтернатива: предлагать пищу небольшими порциями, по желанию.
Ошибка: списывать боли на "капризы".
Последствие: риск пропустить начало хронической болезни.
Альтернатива: внимательно отслеживать частоту и характер жалоб.
Ошибка: лечить "народными средствами".
Последствие: усугубление симптомов.
Альтернатива: обращаться к педиатру или гастроэнтерологу.
Главное — внимательность и забота: при своевременном обращении к врачу и соблюдении простых правил питания диспепсия у ребёнка легко поддаётся коррекции и не мешает его здоровому развитию, как сообщает ИА "Пенза-Пресс".
