Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок

Здоровье

Диспепсия — одно из самых распространённых функциональных расстройств пищеварения у детей. По данным специалистов, с этой проблемой сталкиваются от 13 до 40% малышей и подростков. О том, как распознать заболевание, что его вызывает и как защитить ребёнка, рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Боль в животе у ребёнка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль в животе у ребёнка

Что такое диспепсия

Диспепсия у детей — это расстройство пищеварения, при котором верхние отделы желудочно-кишечного тракта не справляются со своей работой, хотя органических заболеваний при этом не выявляется.

В основе лежит дисбаланс моторики желудка и кишечника, то есть нарушение согласованной работы органов пищеварения.

"Диспепсии подвержены практически все дети, но чаще страдают недоношенные, дети с ослабленным иммунитетом, анемией, авитаминозом или неврологическими нарушениями", — поясняет врач.

Особенно часто расстройство проявляется в периоды активного роста, когда нагрузка на обмен веществ и нервную систему увеличивается.

Почему развивается диспепсия

Причины функционального сбоя могут быть как физиологическими, так и психологическими. Наиболее распространённые факторы:

  • стресс, переутомление и нарушение сна: нервная система напрямую связана с работой желудка;
  • нерегулярное питание и фастфуд: обилие жирной и острой пищи вызывает застой и вздутие;
  • плохое пережёвывание еды или слишком быстрый приём пищи;
  • дефицит жидкости;
  • пищевая аллергия и непереносимость отдельных продуктов;
  • приём лекарств, влияющих на слизистую желудка;
  • последствия кишечных инфекций: примерно 20% случаев развиваются после перенесённого гастроэнтерита;
  • ранний опыт курения и алкоголя у подростков, влияющий на ферментативные процессы.

Как проявляется расстройство

Основные симптомы диспепсии у ребёнка:

  • чувство тяжести и переполнения в желудке даже после небольшой порции еды;
  • боль или жжение в подложечной области;
  • раннее насыщение;
  • тошнота, изжога, отрыжка;
  • запор или диарея;
  • снижение аппетита.

Если эти признаки повторяются не реже одного раза в неделю и длятся более двух месяцев, это повод обратиться к врачу.

У малышей могут появляться косвенные проявления: опрелости, стоматит, молочница, резкое повышение температуры при токсической форме заболевания.

Когда нужно пройти обследование

Так как диспепсия не имеет специфических лабораторных маркеров, диагностика направлена на исключение других болезней. Обследование необходимо, если:

  • в семье есть заболевания ЖКТ;
  • ребёнок жалуется на трудности при глотании, суставные боли или быструю потерю веса;
  • наблюдается задержка роста или полового созревания;
  • стандартное лечение не даёт эффекта в течение двух недель.

Чем опасна диспепсия

Игнорировать симптомы нельзя. Длительное раздражение слизистой и плохое усвоение питательных веществ приводят к:

  • анемии и витаминной недостаточности;
  • замедлению физического развития;
  • хроническим заболеваниям желудка и кишечника.

Кроме того, постоянный дискомфорт и боли снижают качество жизни ребёнка, делают его раздражительным, утомлённым и менее сосредоточенным в учёбе.

Как лечить и помогать ребёнку

Лечение диспепсии требует комплексного подхода:

Диета

Исключаются газированные напитки, жирная, острая и жареная пища. В рационе должно быть больше овощей, каш, кисломолочных продуктов и воды.

Режим

Важно нормализовать сон, отдых и физическую активность. Перерывы между приёмами пищи — не более 4 часов.

Медикаментозная терапия

Назначается врачом индивидуально — для восстановления моторики ЖКТ и защиты слизистой.

Снижение стрессовых факторов

Дети чувствительно реагируют на эмоциональные перегрузки, поэтому важны спокойная атмосфера дома и поддержка родителей.

"Раннее обращение к педиатру помогает предупредить осложнения и восстановить здоровье ребёнка", — подчёркивает Анастасия Филюшкина.

Как предотвратить диспепсию

Профилактика начинается с простых, но регулярных привычек:

  • сбалансированное питание по возрасту и времени приёмов пищи;
  • соблюдение режима сна и отдыха;
  • ежедневная физическая активность — прогулки, спорт, подвижные игры;
  • контроль за употреблением сладостей и фастфуда;
  • спокойная, доброжелательная атмосфера в семье и школе.

Положительно влияют также совместные семейные ужины и привычка пить достаточно воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заставлять ребёнка есть "через силу".
    Последствие: формирование отвращения к еде и спазмы желудка.
    Альтернатива: предлагать пищу небольшими порциями, по желанию.

  • Ошибка: списывать боли на "капризы".
    Последствие: риск пропустить начало хронической болезни.
    Альтернатива: внимательно отслеживать частоту и характер жалоб.

  • Ошибка: лечить "народными средствами".
    Последствие: усугубление симптомов.
    Альтернатива: обращаться к педиатру или гастроэнтерологу.

Три интересных факта

  • У новорождённых диспепсия чаще связана с нарушением режима кормления, а у подростков — с эмоциональными перегрузками.
  • Более чем в половине случаев симптомы проходят полностью при нормализации питания и режима сна.
  • Миф о том, что диспепсия "сама пройдёт" с возрастом, не подтверждён — без коррекции состояния оно может перейти в хроническое.

Исторический контекст

  • Термин "диспепсия" впервые использовал Гиппократ, описывая "трудное переваривание пищи".
  • В XIX веке заболевание считалось "болезнью интеллигентов" из-за сидячего образа жизни.
  • Сегодня доказано, что диспепсия может развиваться у любого ребёнка, независимо от социального статуса и образа жизни.

Главное — внимательность и забота: при своевременном обращении к врачу и соблюдении простых правил питания диспепсия у ребёнка легко поддаётся коррекции и не мешает его здоровому развитию, как сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
