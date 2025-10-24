Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок

Диспепсия — одно из самых распространённых функциональных расстройств пищеварения у детей. По данным специалистов, с этой проблемой сталкиваются от 13 до 40% малышей и подростков. О том, как распознать заболевание, что его вызывает и как защитить ребёнка, рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Что такое диспепсия

Диспепсия у детей — это расстройство пищеварения, при котором верхние отделы желудочно-кишечного тракта не справляются со своей работой, хотя органических заболеваний при этом не выявляется.

В основе лежит дисбаланс моторики желудка и кишечника, то есть нарушение согласованной работы органов пищеварения.

"Диспепсии подвержены практически все дети, но чаще страдают недоношенные, дети с ослабленным иммунитетом, анемией, авитаминозом или неврологическими нарушениями", — поясняет врач.

Особенно часто расстройство проявляется в периоды активного роста, когда нагрузка на обмен веществ и нервную систему увеличивается.

Почему развивается диспепсия

Причины функционального сбоя могут быть как физиологическими, так и психологическими. Наиболее распространённые факторы:

стресс, переутомление и нарушение сна: нервная система напрямую связана с работой желудка;

нервная система напрямую связана с работой желудка; нерегулярное питание и фастфуд: обилие жирной и острой пищи вызывает застой и вздутие;

обилие жирной и острой пищи вызывает застой и вздутие; плохое пережёвывание еды или слишком быстрый приём пищи ;

; дефицит жидкости ;

; пищевая аллергия и непереносимость отдельных продуктов;

и непереносимость отдельных продуктов; приём лекарств , влияющих на слизистую желудка;

, влияющих на слизистую желудка; последствия кишечных инфекций: примерно 20% случаев развиваются после перенесённого гастроэнтерита;

примерно 20% случаев развиваются после перенесённого гастроэнтерита; ранний опыт курения и алкоголя у подростков, влияющий на ферментативные процессы.

Как проявляется расстройство

Основные симптомы диспепсии у ребёнка:

чувство тяжести и переполнения в желудке даже после небольшой порции еды;

боль или жжение в подложечной области;

раннее насыщение;

тошнота, изжога, отрыжка;

запор или диарея;

снижение аппетита.

Если эти признаки повторяются не реже одного раза в неделю и длятся более двух месяцев, это повод обратиться к врачу.

У малышей могут появляться косвенные проявления: опрелости, стоматит, молочница, резкое повышение температуры при токсической форме заболевания.

Когда нужно пройти обследование

Так как диспепсия не имеет специфических лабораторных маркеров, диагностика направлена на исключение других болезней. Обследование необходимо, если:

в семье есть заболевания ЖКТ;

ребёнок жалуется на трудности при глотании, суставные боли или быструю потерю веса;

наблюдается задержка роста или полового созревания;

стандартное лечение не даёт эффекта в течение двух недель.

Чем опасна диспепсия

Игнорировать симптомы нельзя. Длительное раздражение слизистой и плохое усвоение питательных веществ приводят к:

анемии и витаминной недостаточности ;

; замедлению физического развития ;

; хроническим заболеваниям желудка и кишечника.

Кроме того, постоянный дискомфорт и боли снижают качество жизни ребёнка, делают его раздражительным, утомлённым и менее сосредоточенным в учёбе.

Как лечить и помогать ребёнку

Лечение диспепсии требует комплексного подхода:

Диета

Исключаются газированные напитки, жирная, острая и жареная пища. В рационе должно быть больше овощей, каш, кисломолочных продуктов и воды.

Режим

Важно нормализовать сон, отдых и физическую активность. Перерывы между приёмами пищи — не более 4 часов.

Медикаментозная терапия

Назначается врачом индивидуально — для восстановления моторики ЖКТ и защиты слизистой.

Снижение стрессовых факторов

Дети чувствительно реагируют на эмоциональные перегрузки, поэтому важны спокойная атмосфера дома и поддержка родителей.

"Раннее обращение к педиатру помогает предупредить осложнения и восстановить здоровье ребёнка", — подчёркивает Анастасия Филюшкина.

Как предотвратить диспепсию

Профилактика начинается с простых, но регулярных привычек:

сбалансированное питание по возрасту и времени приёмов пищи;

соблюдение режима сна и отдыха;

ежедневная физическая активность — прогулки, спорт, подвижные игры;

контроль за употреблением сладостей и фастфуда;

спокойная, доброжелательная атмосфера в семье и школе.

Положительно влияют также совместные семейные ужины и привычка пить достаточно воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заставлять ребёнка есть "через силу".

Последствие: формирование отвращения к еде и спазмы желудка.

Альтернатива: предлагать пищу небольшими порциями, по желанию.

Ошибка: списывать боли на "капризы".

Последствие: риск пропустить начало хронической болезни.

Альтернатива: внимательно отслеживать частоту и характер жалоб.

Ошибка: лечить "народными средствами".

Последствие: усугубление симптомов.

Альтернатива: обращаться к педиатру или гастроэнтерологу.

Три интересных факта

У новорождённых диспепсия чаще связана с нарушением режима кормления, а у подростков — с эмоциональными перегрузками.

Более чем в половине случаев симптомы проходят полностью при нормализации питания и режима сна.

Миф о том, что диспепсия "сама пройдёт" с возрастом, не подтверждён — без коррекции состояния оно может перейти в хроническое.

Исторический контекст

Термин "диспепсия" впервые использовал Гиппократ, описывая "трудное переваривание пищи".

В XIX веке заболевание считалось "болезнью интеллигентов" из-за сидячего образа жизни.

Сегодня доказано, что диспепсия может развиваться у любого ребёнка, независимо от социального статуса и образа жизни.

Главное — внимательность и забота: при своевременном обращении к врачу и соблюдении простых правил питания диспепсия у ребёнка легко поддаётся коррекции и не мешает его здоровому развитию