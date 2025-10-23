Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться

Осень — время, когда природа замедляется, а вместе с ней снижается и активность человека. Но если лёгкая грусть и усталость переходят в апатию, раздражительность или бессонницу, стоит внимательнее прислушаться к себе.
Почему в это время года усиливаются ментальные трудности и как помочь себе справиться с "осенней хандрой" — объясняет врач-психотерапевт, психиатр высшей категории, заведующая кафедрой "Неврология, нейрохирургия и психиатрия" ПГУ Елена Петрова.
По словам специалиста, так называемая сезонная хандра - не выдумка. В международных классификациях существует диагноз сезонное аффективное расстройство (САР), которое проявляется эпизодами депрессии в холодные месяцы.
Главная причина — сокращение светового дня, из-за которого сбиваются циркадные ритмы и снижается выработка серотонина и дофамина.
Кроме того, на психическое состояние влияют перепады температуры и атмосферного давления, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Осенью организм перестраивается, а мозг реагирует на это тревогой или упадком сил.
С эволюционной точки зрения осенняя пауза могла играть адаптивную роль. Снижение активности помогало человеку экономить силы, подводить итоги, готовиться к зиме. Сегодня этот механизм часто теряет смысл, но лёгкая сезонная замедленность всё ещё может быть полезна — как время для внутреннего перезапуска. Главное — отличать нормальную грусть от клинической депрессии, требующей помощи врача.
Идеальные картинки с хэштегом cozy autumn могут усиливать чувство одиночества и неадекватности. Человек начинает сравнивать себя с вымышленными образами и испытывать вину за "неидеальную жизнь".
Елена Петрова советует:
"Главное — относиться к соцсетям как к источнику идей, а не к эталону", — подчёркивает психиатр.
Осенняя апатия часто проявляется не только эмоционально, но и физически.
Обратить внимание стоит на такие признаки:
Если медицинское обследование не выявило причин, стоит проверить эмоциональное состояние — психика и тело тесно связаны.
Иногда человек продолжает работать и общаться, но внутри чувствует пустоту и истощение.
Ключевые симптомы:
Это не слабость, а форма скрытой депрессии, которая требует внимания и профессиональной поддержки.
Осень действительно воздействует на чувства через запахи, звуки и цвета. Чтобы избежать мрачного настроения, психиатр советует заменить сенсорные триггеры:
Даже небольшие изменения в пространстве помогают мозгу "переписать" эмоциональные реакции.
Тема осени как символа увядания прочно укоренилась в литературе и искусстве — от Пушкина до современных фильмов. Эти культурные образы формируют ожидание грусти, усиливая личные переживания.
Но восприятие можно изменить:
Осенняя меланхолия может иметь экзистенциальную ценность.
"Иногда грусть — это сигнал замедлиться и осознать, что пора отпустить старое", — говорит Елена Петрова.
Такая пауза помогает оценить прожитое, восстановить внутренний баланс и настроиться на новое.
К ранним признакам осенней хандры относятся:
Если эти симптомы длятся дольше двух недель, стоит обратиться к специалисту.
Женщины чаще открыто говорят о грусти, что связано с гормональными колебаниями и эмоциональной открытостью. Мужчины же нередко проявляют депрессию через раздражение, агрессию или замыкание, реже обращаясь за помощью из-за стигмы. Психиатр подчёркивает: важно не терпеть, а говорить о своём состоянии, независимо от пола.
Создать ощущение уюта и контроля можно с помощью простых шагов:
Такой "уголок перезарядки" помогает мозгу ассоциировать дом с безопасностью и теплом.
Ошибка: игнорировать первые признаки упадка сил.
Последствие: хандра переходит в депрессию.
Альтернатива: делайте регулярные "психологические паузы" — прогулка, медитация, разговор.
Ошибка: замыкаться в себе.
Последствие: усиливается тревога.
Альтернатива: делитесь переживаниями с близкими или специалистом.
Ошибка: пытаться "заставить себя радоваться".
Последствие: чувство вины и внутренний протест.
Альтернатива: разрешите себе грусть, но без самообвинений.
Осень может быть не временем упадка, а возможностью восстановить силы, пересмотреть приоритеты и научиться заботиться о себе с новой глубиной и вниманием, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
