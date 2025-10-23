Брекеты не мешают рекордам: как сохранить зубы целыми даже при активных нагрузках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:23
Здоровье

Ношение брекет-системы — это не повод отказываться от активного образа жизни. Однако, по словам врача-ортодонта Марьяны Барагуновой, спорт с брекетами требует внимательности и соблюдения ряда правил. Главное — понимать, какие виды активности безопасны, а где стоит проявить осторожность, чтобы не повредить конструкцию и не травмировать полость рта.

Домашняя тренировка ног
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка ног

Можно ли заниматься спортом с брекетами

"Ношение брекет-системы не является противопоказанием для занятий спортом, однако требует соблюдения определённых мер предосторожности", — рассказала ведущий ортодонт Марьяна Барагунова.

Коррекция прикуса — длительный процесс, который может занять от одного до двух лет. Всё это время пациенту необходимо соблюдать рекомендации ортодонта и следить за состоянием системы. Спорт не противопоказан, но многое зависит от типа брекетов, способа их крепления и уровня физических нагрузок.

Безопасные виды спорта

Ортодонт поясняет, что большинством спортивных направлений заниматься можно без ограничений. К безопасным видам активности относятся:
• плавание;
• йога и пилатес;
• гимнастика;
• лёгкая атлетика;
• фитнес и растяжка.

Эти виды тренировок не связаны с резкими движениями или прямыми контактами, поэтому риск повреждения брекетов минимален.

Когда стоит проявить осторожность

Совсем иначе обстоит дело с контактными и командными видами спорта.

"Бокс, единоборства, футбол, хоккей, баскетбол — представляют серьёзный риск. Удар или падение может привести к повреждению слизистой оболочки щеки или губ, а также к поломке самой брекет-системы", — пояснила ортодонт Марьяна Барагунова.

Даже лёгкий удар мячом, локтем или шлемом способен вызвать микротравму и привести к отслоению замков. Это не только болезненно, но и замедляет лечение, требуя внепланового визита к врачу.

Как защитить зубы и брекеты

Чтобы снизить риск травм, специалисты рекомендуют использовать индивидуальные защитные капы. Они изготавливаются по слепку зубов и надеваются поверх брекет-системы. Мягкий материал капы амортизирует удар и защищает слизистую от трения о металлические элементы.

Для профессиональных спортсменов существует альтернатива — лингвальные брекеты. Эти системы устанавливаются с внутренней стороны зубов, что делает их невидимыми и безопасными при контактах. Даже при падении или столкновении вероятность травмы минимальна.

Элайнеры — удобная альтернатива для активных

Врач отмечает, что современным и более комфортным решением для тех, кто активно занимается спортом, могут стать элайнеры. Это прозрачные съёмные капы, которые постепенно выравнивают зубы без металлических дуг и замков.

"Элайнеры менее заметны, не травмируют слизистую при ударе, а главное — их можно снять на время важной тренировки или соревнований", — добавила ортодонт Марьяна Барагунова.

Элайнеры особенно удобны для бегунов, танцоров и спортсменов, для которых важны эстетика и свобода движений. Однако снимать их нужно только по согласованию с врачом, чтобы не нарушить план лечения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тренироваться без капы в контактных видах спорта.
Последствие: травмы слизистой, повреждение брекетов.
Альтернатива: использовать индивидуальную защитную капу.

Ошибка: игнорировать повреждения конструкции.
Последствие: замедление коррекции и воспаление десен.
Альтернатива: при поломке замка или дуги — сразу обратиться к ортодонту.

Ошибка: не защищать губы и щеки во время тренировок.
Последствие: ссадины и раздражение слизистой.
Альтернатива: наносить ортодонтический воск на острые края брекетов.

А что если брекет сломался во время тренировки?

Если во время занятия спортом повреждён замок или дуга, важно не паниковать. Не пытайтесь чинить конструкцию самостоятельно. Нужно аккуратно очистить полость рта, высушить область повреждения и нанести немного ортодонтического воска на острые участки — это предотвратит травму до визита к врачу.

"Если во время тренировки сломался замок или дуга, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а до визита использовать ортодонтический воск для защиты от царапин", — отметила ортодонт Марьяна Барагунова.

Советы шаг за шагом для безопасных тренировок

  1. Перед занятием наденьте защитную капу или воск.

  2. Избегайте чрезмерных движений челюстью, особенно в контактных видах спорта.

  3. Не пейте газированные и кислые напитки сразу после тренировки.

  4. Всегда имейте при себе гигиенический набор — щётку, воск и мини-зеркало.

  5. После спорта тщательно чистите зубы и ополаскивайте рот.

Таблица: плюсы и минусы спорта с брекетами

Плюсы Минусы
Возможность вести активный образ жизни Необходимость дополнительных мер защиты
Улучшение физической формы Риск травм при контактах
Совместимо с большинством видов спорта Требует ухода и контроля состояния конструкции
Можно использовать капы или элайнеры Возможен дискомфорт при нагрузках

Мифы и правда

Миф: при ношении брекетов спорт противопоказан.
Правда: заниматься можно, если соблюдать осторожность и использовать защитные средства.

Миф: капа мешает дышать и говорить.
Правда: современные индивидуальные капы не мешают дыханию и речи.

Миф: брекеты ломаются от лёгких ударов.
Правда: при правильной установке и уходе система достаточно прочная.

Сегодня корректировать прикус можно, не ограничивая себя в движении. Главное — помнить, что здоровье зубов и комфорт лечения зависят не только от врача, но и от внимательного отношения пациента к собственным привычкам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
