Комфорт оборачивается угрозой: чем опасны подогретые бассейны для здоровья

Здоровье

Бассейн часто воспринимается как место отдыха и восстановления, особенно если вода в нём тёплая и приятная. Однако, по словам врача Ирины Волгиной, именно такие условия создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Незаметно для посетителей в воде могут накапливаться микроорганизмы, способные вызвать кожные, кишечные и даже дыхательные инфекции.

Ночная подсветка бассейна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночная подсветка бассейна

Тёплая вода — рай для грибков и бактерий

"В тёплой воде бассейна существует вероятность заражения кожными заболеваниями и бактериальными инфекциями", — предупредила доктор Ирина Волгина.

Врач поясняет, что основная опасность — микоз, или грибковое поражение кожи и ногтей. Инфекция легко передаётся через воду, бортики, плитку и полотенца, особенно если человек ходит босиком. Тёплая и влажная среда ускоряет рост грибка, а микроповреждения на коже становятся входными воротами для инфекции.

Помимо микозов, посетители бассейнов нередко заражаются контагиозным моллюском — вирусом, вызывающим появление мелких высыпаний, и бородавками. Эти заболевания неопасны для жизни, но крайне неприятны и требуют длительного лечения.

Что может случиться, если проглотить воду

Даже небольшое количество воды, попавшее внутрь, может стать источником кишечных инфекций. В ней могут присутствовать возбудители сальмонеллёза, дизентерии и других болезней желудочно-кишечного тракта.

"Если человек случайно проглотит воду, он может подхватить кишечные инфекции, такие как сальмонеллёз или дизентерия", — уточнила доктор Ирина Волгина.

Особенно опасны частные или плохо обслуживаемые бассейны, где не контролируется уровень хлора и чистота фильтров. При недостаточной дезинфекции в воде сохраняются личинки паразитов, способные вызывать глистные инвазии.

Риски для дыхательной системы

Когда системы вентиляции и кондиционирования обслуживаются нерегулярно, в них скапливаются бактерии легионеллы. Эти микроорганизмы вызывают серьёзные воспаления лёгких, известные как "болезнь легионеров".

Легионеллы размножаются именно в тёплой воде — от 25 до 45 °C — и распространяются через мельчайшие капли, которые образуются при брызгах. Вдыхание такой аэрозоли может привести к инфицированию, особенно у людей со сниженным иммунитетом.

Ушные и глазные инфекции

Попадание воды в уши или глаза может привести к воспалению. Из-за повышенной температуры и влажности у бактерий есть все условия для размножения. Частыми последствиями становятся отит и конъюнктивит.

Врачи советуют всегда использовать специальные затычки для ушей и плавательные очки, особенно если бассейн закрытый или вода кажется чрезмерно тёплой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ходить по мокрому полу босиком.
Последствие: заражение грибком стопы или бородавками.
Альтернатива: использовать индивидуальные резиновые шлёпанцы.

Ошибка: не смывать хлор после плавания.
Последствие: раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции.
Альтернатива: принять душ с мылом сразу после выхода из воды.

Ошибка: купаться в бассейне с плохой вентиляцией.
Последствие: риск заражения легионеллами.
Альтернатива: выбирать бассейны с регулярным обслуживанием систем очистки воздуха и воды.

А что если бассейн кажется чистым?

Даже визуально прозрачная вода не гарантирует безопасность. Хлорирование снижает риск заражения, но не уничтожает всех микробов. Некоторые бактерии и вирусы устойчивы к стандартным дезинфицирующим средствам. Поэтому важно не только следить за состоянием бассейна, но и соблюдать личную гигиену.

"Заразиться венерическими заболеваниями в бассейне невозможно, поскольку хлор уничтожает возбудителей", — отметила доктор Ирина Волгина.

Однако врач добавила, что риск существует при использовании чужих полотенец, мочалок и бритвенных принадлежностей. Эти предметы способны стать источником грибковых и вирусных инфекций.

Советы шаг за шагом для безопасного плавания

  1. Всегда принимайте душ до и после купания.

  2. Используйте личные тапочки, полотенце и мочалку.

  3. Не садитесь на бортик бассейна без подстилки.

  4. Не открывайте глаза под водой без очков.

  5. Избегайте глотания воды.

  6. После купания тщательно высушите тело и обувь.

  7. При малейшем раздражении кожи обратитесь к врачу.

Таблица: плюсы и минусы купания в тёплом бассейне

Плюсы Минусы
Расслабление мышц, снятие стресса Повышенный риск инфекций
Улучшение кровообращения Возможность заражения грибками
Подходит для занятий с детьми Бактерии активно размножаются при высокой температуре
Помогает при артритах и боли в суставах Может спровоцировать ушные и глазные воспаления

Мифы и правда о бассейнах

Миф: чем теплее вода, тем безопаснее купание.
Правда: высокая температура ускоряет рост бактерий.

Миф: хлор убивает все микробы.
Правда: некоторые бактерии устойчивы к стандартной дезинфекции.

Миф: грибок можно подхватить только в сауне.
Правда: бассейн с влажными полами и тёплой водой — идеальная среда для заражения.

Три интересных факта

• Температура воды выше 32 °C снижает эффективность хлорирования.
• До 20% всех грибковых инфекций стоп связаны с посещением бассейнов.
• В некоторых странах уровень бактерий в бассейнах контролируют чаще, чем качество питьевой воды.

Исторический контекст

Ещё в античных термах вода считалась не только источником удовольствия, но и причиной болезней. В римских банях врачи отмечали случаи кожных и глазных инфекций, связанных с общими купальнями. Современные бассейны стали безопаснее, но старые проблемы не исчезли — они лишь приобрели новые формы из-за тёплой воды и плохой вентиляции.

Чтобы плавание приносило только пользу, важно помнить: чистота воды и личная гигиена — главные союзники здоровья.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
