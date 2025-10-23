Комфорт оборачивается угрозой: чем опасны подогретые бассейны для здоровья

Бассейн часто воспринимается как место отдыха и восстановления, особенно если вода в нём тёплая и приятная. Однако, по словам врача Ирины Волгиной, именно такие условия создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Незаметно для посетителей в воде могут накапливаться микроорганизмы, способные вызвать кожные, кишечные и даже дыхательные инфекции.
"В тёплой воде бассейна существует вероятность заражения кожными заболеваниями и бактериальными инфекциями", — предупредила доктор Ирина Волгина.
Врач поясняет, что основная опасность — микоз, или грибковое поражение кожи и ногтей. Инфекция легко передаётся через воду, бортики, плитку и полотенца, особенно если человек ходит босиком. Тёплая и влажная среда ускоряет рост грибка, а микроповреждения на коже становятся входными воротами для инфекции.
Помимо микозов, посетители бассейнов нередко заражаются контагиозным моллюском — вирусом, вызывающим появление мелких высыпаний, и бородавками. Эти заболевания неопасны для жизни, но крайне неприятны и требуют длительного лечения.
Даже небольшое количество воды, попавшее внутрь, может стать источником кишечных инфекций. В ней могут присутствовать возбудители сальмонеллёза, дизентерии и других болезней желудочно-кишечного тракта.
"Если человек случайно проглотит воду, он может подхватить кишечные инфекции, такие как сальмонеллёз или дизентерия", — уточнила доктор Ирина Волгина.
Особенно опасны частные или плохо обслуживаемые бассейны, где не контролируется уровень хлора и чистота фильтров. При недостаточной дезинфекции в воде сохраняются личинки паразитов, способные вызывать глистные инвазии.
Когда системы вентиляции и кондиционирования обслуживаются нерегулярно, в них скапливаются бактерии легионеллы. Эти микроорганизмы вызывают серьёзные воспаления лёгких, известные как "болезнь легионеров".
Легионеллы размножаются именно в тёплой воде — от 25 до 45 °C — и распространяются через мельчайшие капли, которые образуются при брызгах. Вдыхание такой аэрозоли может привести к инфицированию, особенно у людей со сниженным иммунитетом.
Попадание воды в уши или глаза может привести к воспалению. Из-за повышенной температуры и влажности у бактерий есть все условия для размножения. Частыми последствиями становятся отит и конъюнктивит.
Врачи советуют всегда использовать специальные затычки для ушей и плавательные очки, особенно если бассейн закрытый или вода кажется чрезмерно тёплой.
• Ошибка: ходить по мокрому полу босиком.
Последствие: заражение грибком стопы или бородавками.
Альтернатива: использовать индивидуальные резиновые шлёпанцы.
• Ошибка: не смывать хлор после плавания.
Последствие: раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции.
Альтернатива: принять душ с мылом сразу после выхода из воды.
• Ошибка: купаться в бассейне с плохой вентиляцией.
Последствие: риск заражения легионеллами.
Альтернатива: выбирать бассейны с регулярным обслуживанием систем очистки воздуха и воды.
Даже визуально прозрачная вода не гарантирует безопасность. Хлорирование снижает риск заражения, но не уничтожает всех микробов. Некоторые бактерии и вирусы устойчивы к стандартным дезинфицирующим средствам. Поэтому важно не только следить за состоянием бассейна, но и соблюдать личную гигиену.
"Заразиться венерическими заболеваниями в бассейне невозможно, поскольку хлор уничтожает возбудителей", — отметила доктор Ирина Волгина.
Однако врач добавила, что риск существует при использовании чужих полотенец, мочалок и бритвенных принадлежностей. Эти предметы способны стать источником грибковых и вирусных инфекций.
Всегда принимайте душ до и после купания.
Используйте личные тапочки, полотенце и мочалку.
Не садитесь на бортик бассейна без подстилки.
Не открывайте глаза под водой без очков.
Избегайте глотания воды.
После купания тщательно высушите тело и обувь.
При малейшем раздражении кожи обратитесь к врачу.
|Плюсы
|Минусы
|Расслабление мышц, снятие стресса
|Повышенный риск инфекций
|Улучшение кровообращения
|Возможность заражения грибками
|Подходит для занятий с детьми
|Бактерии активно размножаются при высокой температуре
|Помогает при артритах и боли в суставах
|Может спровоцировать ушные и глазные воспаления
Миф: чем теплее вода, тем безопаснее купание.
Правда: высокая температура ускоряет рост бактерий.
Миф: хлор убивает все микробы.
Правда: некоторые бактерии устойчивы к стандартной дезинфекции.
Миф: грибок можно подхватить только в сауне.
Правда: бассейн с влажными полами и тёплой водой — идеальная среда для заражения.
• Температура воды выше 32 °C снижает эффективность хлорирования.
• До 20% всех грибковых инфекций стоп связаны с посещением бассейнов.
• В некоторых странах уровень бактерий в бассейнах контролируют чаще, чем качество питьевой воды.
Ещё в античных термах вода считалась не только источником удовольствия, но и причиной болезней. В римских банях врачи отмечали случаи кожных и глазных инфекций, связанных с общими купальнями. Современные бассейны стали безопаснее, но старые проблемы не исчезли — они лишь приобрели новые формы из-за тёплой воды и плохой вентиляции.
Чтобы плавание приносило только пользу, важно помнить: чистота воды и личная гигиена — главные союзники здоровья.
