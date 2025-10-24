Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда

Мало кто задумывается, что привычная соль может быть лекарством.

Дефицит йода — один из самых распространённых скрытых дефицитов у россиян, и при этом один из самых опасных. Он не вызывает резкой боли или температуры, но медленно разрушает: страдают щитовидная железа, мозг, обмен веществ и даже настроение.

Почему йод так важен

Йод — микроэлемент, без которого невозможно нормальное функционирование щитовидной железы. Из него формируются гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие почти все процессы в организме — от роста и развития клеток до работы сердца и мозга.

"Недостаток йода может привести к снижению когнитивных способностей, развитию зоба и сбоям в обмене веществ", — пояснил эндокринолог Андрей Тимофеев.

Даже лёгкий дефицит этого элемента может приводить к усталости, проблемам с памятью и концентрацией, а в более тяжёлых случаях — к гипотиреозу и увеличению щитовидной железы.

Основные проявления нехватки йода

Симптомы у взрослых

хроническая усталость и сонливость;

отёки, сухость кожи, ломкость волос;

"туман" в голове, проблемы с концентрацией;

беспричинный набор веса;

замедление пульса и низкое давление.

Симптомы у детей и подростков

задержка роста и развития;

снижение внимания и памяти;

раздражительность, апатия;

плохая успеваемость.

"При йододефиците у детей особенно страдает мозг: когнитивные способности снижаются, что сказывается на обучении и поведении", — подчеркнул врач-эндокринолог Зарема Тен.

Кто в группе риска

Жители регионов с "бедными" почвами — большая часть России относится к ним. Беременные и кормящие женщины, у которых повышается потребность в микроэлементах. Дети и подростки в период активного роста. Люди, не употребляющие морепродукты или молочные продукты. Вегетарианцы — йод часто поступает с рыбой и морепродуктами.

Последствия йододефицита

Система организма Что происходит при нехватке йода Возможные последствия Нервная и когнитивная Замедляется выработка гормонов щитовидной железы "Туман в голове", плохая память, усталость Эндокринная (щитовидка) Компенсаторное увеличение железы Зоб, гипотиреоз Сердечно-сосудистая Замедляется метаболизм, снижается частота сердечных сокращений Слабость, головокружения Репродуктивная Нарушается гормональный фон Бесплодие, осложнения беременности Обмен веществ Снижается базовый метаболизм Набор веса, холодовая непереносимость

Как восполнить нехватку йода

По словам специалистов, самый безопасный способ профилактики — употребление йодированной соли.

"Йодированная соль — простой и надёжный способ поддерживать уровень микроэлемента. Но добавлять её лучше уже в готовое блюдо: при нагревании йод разрушается", — отметила эндокринолог Марина Володина.

Продукты, богатые йодом

морская рыба (треска, хек, сельдь, камбала);

морская капуста (ламинария);

креветки, мидии, кальмары;

яйца;

молоко и йогурты;

йодированная соль (в ограниченных количествах).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что происходит Как поступить правильно Приём БАДов с йодом без назначения Передозировка, тиреотоксикоз Консультация эндокринолога и анализы Добавление йодированной соли при готовке Йод испаряется при нагреве Солите уже готовые блюда Отказ от соли вовсе Недостаток микроэлемента Используйте минимально, но регулярно Хранение соли на свету и во влажности Потеря йода Храните в сухом тёмном месте, в плотно закрытой ёмкости

Советы шаг за шагом

Проверьте рацион. Есть ли в нём рыба и молочные продукты хотя бы дважды в неделю. Замените обычную соль на йодированную. 4-6 г в день достаточно для взрослого человека. Добавляйте соль в готовые блюда. Не в кипящую воду и не в тесто. Храните соль правильно. В сухом и тёмном месте. Не увлекайтесь добавками. Йод — не витамин: передозировка опасна. При подозрении на сбой щитовидки (усталость, слабость, зоб) — анализ ТТГ и визит к эндокринологу.

Мифы и правда

Миф 1. "Йод — это витамины, его можно принимать без назначения."

Правда: излишек йода не менее вреден, чем дефицит: возможен гипертиреоз и аритмия.

Миф 2. "Йодированная соль теряет свойства за пару недель."

Правда: при правильном хранении — до 3-6 месяцев.

Миф 3. "Йод можно получить только из морской соли."

Правда: морская соль содержит мало йода, если не обогащена специально.

FAQ

Можно ли определить уровень йода анализом крови?

Нет. Йод оценивают косвенно — по концентрации в моче на уровне популяции, а не индивидуально.

Можно ли давать детям йод в добавках?

Только по назначению врача. Детям достаточно йодированной соли и сбалансированного питания.

Сколько морепродуктов нужно есть для профилактики?

2-3 порции рыбы в неделю плюс молочные продукты и яйца обеспечат норму.

Йодированная соль — безопасна ли при гипертонии?

Да, при условии умеренного употребления. Ограничивать нужно количество соли, а не йод.

3 интересных факта

В 1920-е годы именно йодированная соль впервые помогла ликвидировать эндемический зоб в Швейцарии. Один грамм морской капусты содержит суточную норму йода. Йод легко испаряется — поэтому соль лучше покупать в упаковках по 200-300 г, а не "впрок".

Исторический контекст

Йододефицит был проблемой человечества веками: в горных регионах Европы и Азии люди страдали от зоба и кретинизма. Массовое йодирование соли началось в XX веке, и именно эта мера Всемирной организации здравоохранения признана одной из самых эффективных в истории профилактической медицины.

Недостаток йода — не безобидная мелочь. Он напрямую влияет на интеллект, обмен веществ, работу сердца и развитие детей. Регулярное употребление йодированной соли и морепродуктов — простая профилактика, не требующая медикаментов. Главное — не заниматься самолечением и вовремя проверять здоровье щитовидной железы.