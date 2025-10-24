Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда

Мало кто задумывается, что привычная соль может быть лекарством.
Дефицит йода — один из самых распространённых скрытых дефицитов у россиян, и при этом один из самых опасных. Он не вызывает резкой боли или температуры, но медленно разрушает: страдают щитовидная железа, мозг, обмен веществ и даже настроение.
Йод — микроэлемент, без которого невозможно нормальное функционирование щитовидной железы. Из него формируются гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие почти все процессы в организме — от роста и развития клеток до работы сердца и мозга.
"Недостаток йода может привести к снижению когнитивных способностей, развитию зоба и сбоям в обмене веществ", — пояснил эндокринолог Андрей Тимофеев.
Даже лёгкий дефицит этого элемента может приводить к усталости, проблемам с памятью и концентрацией, а в более тяжёлых случаях — к гипотиреозу и увеличению щитовидной железы.
"При йододефиците у детей особенно страдает мозг: когнитивные способности снижаются, что сказывается на обучении и поведении", — подчеркнул врач-эндокринолог Зарема Тен.
|Система организма
|Что происходит при нехватке йода
|Возможные последствия
|Нервная и когнитивная
|Замедляется выработка гормонов щитовидной железы
|"Туман в голове", плохая память, усталость
|Эндокринная (щитовидка)
|Компенсаторное увеличение железы
|Зоб, гипотиреоз
|Сердечно-сосудистая
|Замедляется метаболизм, снижается частота сердечных сокращений
|Слабость, головокружения
|Репродуктивная
|Нарушается гормональный фон
|Бесплодие, осложнения беременности
|Обмен веществ
|Снижается базовый метаболизм
|Набор веса, холодовая непереносимость
По словам специалистов, самый безопасный способ профилактики — употребление йодированной соли.
"Йодированная соль — простой и надёжный способ поддерживать уровень микроэлемента. Но добавлять её лучше уже в готовое блюдо: при нагревании йод разрушается", — отметила эндокринолог Марина Володина.
|Ошибка
|Что происходит
|Как поступить правильно
|Приём БАДов с йодом без назначения
|Передозировка, тиреотоксикоз
|Консультация эндокринолога и анализы
|Добавление йодированной соли при готовке
|Йод испаряется при нагреве
|Солите уже готовые блюда
|Отказ от соли вовсе
|Недостаток микроэлемента
|Используйте минимально, но регулярно
|Хранение соли на свету и во влажности
|Потеря йода
|Храните в сухом тёмном месте, в плотно закрытой ёмкости
Нет. Йод оценивают косвенно — по концентрации в моче на уровне популяции, а не индивидуально.
Только по назначению врача. Детям достаточно йодированной соли и сбалансированного питания.
2-3 порции рыбы в неделю плюс молочные продукты и яйца обеспечат норму.
Да, при условии умеренного употребления. Ограничивать нужно количество соли, а не йод.
Йододефицит был проблемой человечества веками: в горных регионах Европы и Азии люди страдали от зоба и кретинизма. Массовое йодирование соли началось в XX веке, и именно эта мера Всемирной организации здравоохранения признана одной из самых эффективных в истории профилактической медицины.
Недостаток йода — не безобидная мелочь. Он напрямую влияет на интеллект, обмен веществ, работу сердца и развитие детей. Регулярное употребление йодированной соли и морепродуктов — простая профилактика, не требующая медикаментов. Главное — не заниматься самолечением и вовремя проверять здоровье щитовидной железы.
