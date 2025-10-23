Один плод в день — и дышится легче: этот яркий сенний фрукт заставляет сердце работать, как часы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:25
Здоровье

С наступлением холодов на прилавках появляется яркий символ осени — хурма. Этот фрукт не только украшает рацион, но и приносит ощутимую пользу для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, почему именно хурма считается одной из лучших природных поддержек для сердца и сосудов.

Хурма среди осенних листьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хурма среди осенних листьев

Минеральный состав, важный для сердца

"Хурма богата калием и магнием — минералами, необходимыми для нормальной работы сердца и мышц", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам специалиста, в 100 граммах свежего плода содержится до 180 миллиграммов калия. Этот элемент регулирует водно-солевой баланс, способствует выведению излишков натрия и помогает стабилизировать давление. Магний, присутствующий в хурме, участвует в регуляции сердечного ритма и защищает от спазмов сосудов.

Такая комбинация минералов делает фрукт полезным не только для сердца, но и для всей мышечной системы, включая скелетную и гладкую мускулатуру.

Антиоксиданты — природная защита сосудов

Осенняя хурма отличается высоким содержанием антиоксидантов — танинов, катехинов и антоцианов.

"Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием. И все они важны для здоровья сердечно-сосудистой системы", — отметил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Антиоксиданты препятствуют разрушению клеточных мембран и замедляют процессы старения. Вяжущие сорта хурмы, по словам эксперта, особенно богаты такими веществами, поэтому их польза для организма выше, хотя и вкус у них более терпкий.

Витамины и клетчатка

Хурма — источник целого комплекса витаминов. В ней присутствуют витамины A, C, а также группа B, поддерживающая нервную систему и обмен веществ. Благодаря высокому содержанию витамина A фрукт полезен для зрения и кожи, а витамин C укрепляет сосуды и повышает иммунитет.

Не менее важна и клетчатка, которой в спелой хурме содержится около 3 граммов на 100 граммов продукта. Она способствует выведению холестерина и улучшает пищеварение. За счёт этого снижается риск атеросклероза и связанных с ним осложнений.

Как употреблять хурму с максимальной пользой

Чтобы получить от фрукта максимум пользы, врач советует есть хурму в умеренных количествах.

  1. Оптимальная порция — один-два плода в день. Этого достаточно, чтобы пополнить запас микроэлементов.

  2. Лучшее время приёма — утро или день. Вечером хурма может вызывать лёгкое вздутие, особенно у людей с чувствительным желудком.

  3. Сочетания — с творогом, орехами или натуральным йогуртом. Белки и жиры помогают усваивать витамины A и E.

  4. Не стоит есть натощак. Из-за кислот и танинов возможен дискомфорт или тяжесть.

"Для получения максимальной пользы важно употреблять хурму разумно — один-два плода в день, лучше в составе сбалансированного приёма пищи", — подчеркнул гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть слишком много хурмы за один раз.
Последствие: запор и повышенное содержание сахара в крови.
Альтернатива: ограничиться одной-двумя штуками в день.

Ошибка: употреблять неспелые плоды.
Последствие: усиление вяжущего эффекта и раздражение желудка.
Альтернатива: дождаться, пока фрукт станет мягким и сладким.

Ошибка: совмещать хурму с тяжёлой пищей.
Последствие: вздутие и замедление пищеварения.
Альтернатива: есть её как десерт после лёгкого обеда.

А что если у вас диабет или проблемы с желудком?

Людям с сахарным диабетом или хроническими заболеваниями ЖКТ стоит есть хурму с осторожностью. Несмотря на её пользу, фрукт содержит природные сахара, которые могут повышать уровень глюкозы. Для таких случаев подходят менее сладкие сорта, а порцию лучше сократить до половины плода в день.

Также врачи напоминают: при гастрите и язве хурму можно есть только в стадии ремиссии, выбирая полностью спелые, мягкие плоды без кожуры.

Таблица: плюсы и минусы хурмы

Плюсы Минусы
Поддерживает работу сердца Может вызывать вздутие при переедании
Содержит калий, магний, витамины A и C Повышает уровень сахара при диабете
Богата клетчаткой Не подходит при острых заболеваниях ЖКТ
Укрепляет сосуды Имеет вяжущий вкус у неспелых сортов
Повышает иммунитет Возможна аллергическая реакция

Мифы и правда о хурме

Миф: хурму нельзя есть людям с лишним весом.
Правда: при умеренном употреблении она помогает контролировать аппетит и не вызывает набор веса.

Миф: только сладкие сорта полезны.
Правда: вяжущие плоды содержат больше антиоксидантов.

Миф: хурма заменяет витамины из аптеки.
Правда: она лишь дополняет рацион, но не может полностью покрыть потребность организма.

Три интересных факта о хурме

• Родиной хурмы считается Китай, где её называли "пищей богов".
• В японской культуре хурма символизирует долголетие и мудрость.
• В сушёной хурме сохраняется до 80% витаминов и минералов, при этом вкус становится мягче и слаще.

Исторический контекст

В Европе хурма появилась в XIX веке и быстро завоевала популярность благодаря сладкому вкусу и долгому сроку хранения. В России фрукт стал массово продаваться после 1960-х, когда его начали завозить из Грузии и Азербайджана. Сегодня хурма — неотъемлемая часть осеннего рациона, особенно в сезон простуд, когда организму нужны антиоксиданты и витамины.

Осенний фрукт действительно заслуживает звания "сердечного помощника". При правильном употреблении хурма помогает поддерживать нормальный уровень давления, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет организм в целом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
