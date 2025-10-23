Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слепая зона Лувра: почему музей потерял драгоценности Наполеона без единой записи с камер
Море выходит из берегов: история человечества может уйти под воду — под угрозой целые континенты
Косметолог бы не поверил: домашнее средство творит то, за что обычно берут тысячи
Зелёные спасатели: растения, которые очищают дом без фильтров — эффект свежего леса в квартире
Когда интеллект обретает крылья: вороны доказали, что эволюция не знает монополий на разум
Нежнее пирога и ароматнее булочек: домашний тыквенный кекс, который пахнет осенью и уютом
Сын Николая Валуева нашёл любовь: разница в возрасте и мнение знаменитого отца
Яйца снова по карману, а творог становится деликатесом: куда движутся цены в 2025 году
В Госдуме усомнились в возможности расширить ежемесячные пособия для семей с детьми

Банка колы против отравления: почему этот совет может стоить здоровья

0:49
Здоровье

В интернете не утихают споры о том, можно ли облегчить пищевое отравление с помощью кока-колы. На первый взгляд напиток кажется безвредным и даже "лечебным": он газированный, кислый, а значит, якобы должен "очищать" желудок. Однако врачи категорически не согласны с этим мифом. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила, почему такой способ не просто бесполезен, но и может усугубить состояние.

Coca-Cola
Фото: Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Coca-Cola

Почему кола не помогает при отравлениях

"Несмотря на наличие в напитке ортофосфорной кислоты с бактерицидными свойствами, её концентрация слишком мала для реальной пользы", — отметила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По словам специалиста, для того чтобы кислота действительно подействовала, потребовалось бы выпить столько колы, что сам напиток стал бы токсичным для организма. Более того, газированная и кислая среда раздражает слизистую желудка, усиливает вздутие и боли. При отравлении желудочно-кишечный тракт и без того работает на пределе, поэтому любое дополнительное раздражение может привести к ухудшению состояния.

Кофеин в составе напитка также играет негативную роль. Он обладает мочегонным эффектом, что ускоряет потерю жидкости. А при отравлениях организм и так теряет воду из-за рвоты и поноса, поэтому употребление колы только усугубит обезвоживание.

Что на самом деле нужно делать при отравлении

Мельникова подчёркивает: вместо газированных напитков следует выбрать проверенные и безопасные методы.

  1. Пить больше жидкости. В день нужно выпивать не менее двух литров чистой воды, морса или слабого компота. Это помогает восстановить баланс и вывести токсины.

  2. Принимать энтеросорбенты. Эти препараты связывают и выводят вредные вещества из кишечника. К ним относятся активированный уголь, смекта, энтеросгель.

  3. Использовать прокинетики. Они помогают нормализовать работу желудка и кишечника, устраняя тошноту и спазмы.

  4. Отказаться от сладких и газированных напитков. Они раздражают желудок и мешают его восстановлению.

"Газированная и кислая среда напитка может усилить симптомы отравления — вздутие, метеоризм и боли", — предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить колу при первых признаках отравления.
Последствие: усиление боли и обезвоживание.
Альтернатива: обильное питьё и сорбенты.

Ошибка: терпеть сильную рвоту и температуру, надеясь, что "само пройдёт".
Последствие: развитие обезвоживания, поражение почек.
Альтернатива: обратиться к врачу, особенно если симптомы длятся дольше суток.

Ошибка: лечить ребёнка или пожилого человека "народными методами".
Последствие: быстрый упадок сил и опасное обезвоживание.
Альтернатива: вызвать врача и строго соблюдать медицинские рекомендации.

Когда нужно срочно обращаться за помощью

Существуют симптомы, при которых нельзя заниматься самолечением. Если у человека появляется высокая температура, многократная рвота, кровь в рвотных массах или кале, сильная слабость — требуется немедленная медицинская помощь. Особенно опасны такие состояния для детей и пожилых людей, у которых обмен веществ замедлен, а запасы жидкости быстро исчерпываются.

Плюсы и минусы популярных "домашних" средств

Средство Плюсы Минусы
Минеральная вода без газа Восстанавливает водный баланс Не устраняет токсины
Тёплый сладкий чай Поддерживает силы Может вызвать тошноту
Кола Вкусная, бодрит Раздражает желудок, обезвоживает
Энтеросорбенты Эффективно выводят токсины Требуют запивания большим количеством воды
Кефир Восстанавливает микрофлору Не подходит при остром отравлении

А что если кола кажется "помогающей"?

Некоторые люди отмечают, что после нескольких глотков холодной колы им действительно становится легче. Гастроэнтерологи объясняют это не лечебным эффектом, а временным подавлением тошноты благодаря пузырькам газа и сахару. Но облегчение длится недолго, а общее состояние может ухудшиться.

С научной точки зрения ни одно исследование не подтверждает, что кола помогает при пищевых отравлениях. Напротив, врачи предупреждают: чем раньше человек начнёт пить воду и принимать сорбенты, тем быстрее восстановится организм.

Мифы и правда о кока-коле

Миф: кола убивает микробы и очищает желудок.
Правда: концентрация кислоты в напитке слишком мала, чтобы действовать антисептически.

Миф: газированные напитки ускоряют пищеварение.
Правда: они раздражают слизистую и замедляют восстановление.

Миф: сладкая газировка помогает при слабости.
Правда: краткий прилив энергии быстро сменяется упадком из-за скачка сахара.

Советы шаг за шагом

  1. При первых признаках отравления прекратите приём пищи.

  2. Пейте воду маленькими глотками, чтобы не провоцировать рвоту.

  3. Примите сорбент.

  4. После улучшения состояния постепенно вводите лёгкие продукты — каши, бульоны, сухари.

  5. Несколько дней избегайте жирной и острой пищи, алкоголя и сладкой газировки.

Исторический контекст

Популярность идеи "лечить колой" появилась в 1980-х годах, когда напиток активно рекламировался как средство от жажды и усталости. Со временем этот образ закрепился и в бытовых советах. Однако врачи уже много лет подряд предупреждают, что такие "методы" не имеют ничего общего с медициной.

Три интересных факта

• В одной банке колы содержится около 35 граммов сахара — почти восемь чайных ложек.
• Ортофосфорная кислота в напитке имеет концентрацию менее 0,1%, чего недостаточно для бактерицидного эффекта.
• Исследования показывают, что газированные напитки повышают риск гастрита и изжоги у людей с чувствительным ЖКТ.

Врачи подчёркивают: любое лечение должно быть разумным. Даже если кола кажется безобидной, при отравлении главное — восстановить водный баланс и вывести токсины. И в этом кока-кола не помощник, а враг.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Последние материалы
В Госдуме усомнились в возможности расширить ежемесячные пособия для семей с детьми
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий
Сверхразум под запретом: почему звезда Голливуда требует остановить гонку ИИ
Исправляет цену успеха: почему Медведевой предстоит операция, о которой молчат чемпионы
Мелочь, которая спасает вкус варенья: большинство хозяйек про неё забывают
США переиграли сами себя: как санкции подтолкнули Индонезию к Китаю
Витамины, клетчатка и минимум калорий: суп, который делает фигуру легче, а кожу — чище
Министерство упростило жизнь водителям: подать заявление по ОСАГО теперь проще, чем найти парковку
Не тратьте время на скучные растяжки — делайте это и почувствуете силу уже на старте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.