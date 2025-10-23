Банка колы против отравления: почему этот совет может стоить здоровья

В интернете не утихают споры о том, можно ли облегчить пищевое отравление с помощью кока-колы. На первый взгляд напиток кажется безвредным и даже "лечебным": он газированный, кислый, а значит, якобы должен "очищать" желудок. Однако врачи категорически не согласны с этим мифом. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила, почему такой способ не просто бесполезен, но и может усугубить состояние.
"Несмотря на наличие в напитке ортофосфорной кислоты с бактерицидными свойствами, её концентрация слишком мала для реальной пользы", — отметила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
По словам специалиста, для того чтобы кислота действительно подействовала, потребовалось бы выпить столько колы, что сам напиток стал бы токсичным для организма. Более того, газированная и кислая среда раздражает слизистую желудка, усиливает вздутие и боли. При отравлении желудочно-кишечный тракт и без того работает на пределе, поэтому любое дополнительное раздражение может привести к ухудшению состояния.
Кофеин в составе напитка также играет негативную роль. Он обладает мочегонным эффектом, что ускоряет потерю жидкости. А при отравлениях организм и так теряет воду из-за рвоты и поноса, поэтому употребление колы только усугубит обезвоживание.
Мельникова подчёркивает: вместо газированных напитков следует выбрать проверенные и безопасные методы.
Пить больше жидкости. В день нужно выпивать не менее двух литров чистой воды, морса или слабого компота. Это помогает восстановить баланс и вывести токсины.
Принимать энтеросорбенты. Эти препараты связывают и выводят вредные вещества из кишечника. К ним относятся активированный уголь, смекта, энтеросгель.
Использовать прокинетики. Они помогают нормализовать работу желудка и кишечника, устраняя тошноту и спазмы.
Отказаться от сладких и газированных напитков. Они раздражают желудок и мешают его восстановлению.
"Газированная и кислая среда напитка может усилить симптомы отравления — вздутие, метеоризм и боли", — предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
• Ошибка: пить колу при первых признаках отравления.
Последствие: усиление боли и обезвоживание.
Альтернатива: обильное питьё и сорбенты.
• Ошибка: терпеть сильную рвоту и температуру, надеясь, что "само пройдёт".
Последствие: развитие обезвоживания, поражение почек.
Альтернатива: обратиться к врачу, особенно если симптомы длятся дольше суток.
• Ошибка: лечить ребёнка или пожилого человека "народными методами".
Последствие: быстрый упадок сил и опасное обезвоживание.
Альтернатива: вызвать врача и строго соблюдать медицинские рекомендации.
Существуют симптомы, при которых нельзя заниматься самолечением. Если у человека появляется высокая температура, многократная рвота, кровь в рвотных массах или кале, сильная слабость — требуется немедленная медицинская помощь. Особенно опасны такие состояния для детей и пожилых людей, у которых обмен веществ замедлен, а запасы жидкости быстро исчерпываются.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Минеральная вода без газа
|Восстанавливает водный баланс
|Не устраняет токсины
|Тёплый сладкий чай
|Поддерживает силы
|Может вызвать тошноту
|Кола
|Вкусная, бодрит
|Раздражает желудок, обезвоживает
|Энтеросорбенты
|Эффективно выводят токсины
|Требуют запивания большим количеством воды
|Кефир
|Восстанавливает микрофлору
|Не подходит при остром отравлении
Некоторые люди отмечают, что после нескольких глотков холодной колы им действительно становится легче. Гастроэнтерологи объясняют это не лечебным эффектом, а временным подавлением тошноты благодаря пузырькам газа и сахару. Но облегчение длится недолго, а общее состояние может ухудшиться.
С научной точки зрения ни одно исследование не подтверждает, что кола помогает при пищевых отравлениях. Напротив, врачи предупреждают: чем раньше человек начнёт пить воду и принимать сорбенты, тем быстрее восстановится организм.
Миф: кола убивает микробы и очищает желудок.
Правда: концентрация кислоты в напитке слишком мала, чтобы действовать антисептически.
Миф: газированные напитки ускоряют пищеварение.
Правда: они раздражают слизистую и замедляют восстановление.
Миф: сладкая газировка помогает при слабости.
Правда: краткий прилив энергии быстро сменяется упадком из-за скачка сахара.
При первых признаках отравления прекратите приём пищи.
Пейте воду маленькими глотками, чтобы не провоцировать рвоту.
Примите сорбент.
После улучшения состояния постепенно вводите лёгкие продукты — каши, бульоны, сухари.
Несколько дней избегайте жирной и острой пищи, алкоголя и сладкой газировки.
Популярность идеи "лечить колой" появилась в 1980-х годах, когда напиток активно рекламировался как средство от жажды и усталости. Со временем этот образ закрепился и в бытовых советах. Однако врачи уже много лет подряд предупреждают, что такие "методы" не имеют ничего общего с медициной.
• В одной банке колы содержится около 35 граммов сахара — почти восемь чайных ложек.
• Ортофосфорная кислота в напитке имеет концентрацию менее 0,1%, чего недостаточно для бактерицидного эффекта.
• Исследования показывают, что газированные напитки повышают риск гастрита и изжоги у людей с чувствительным ЖКТ.
Врачи подчёркивают: любое лечение должно быть разумным. Даже если кола кажется безобидной, при отравлении главное — восстановить водный баланс и вывести токсины. И в этом кока-кола не помощник, а враг.
