Банка колы против отравления: почему этот совет может стоить здоровья

В интернете не утихают споры о том, можно ли облегчить пищевое отравление с помощью кока-колы. На первый взгляд напиток кажется безвредным и даже "лечебным": он газированный, кислый, а значит, якобы должен "очищать" желудок. Однако врачи категорически не согласны с этим мифом. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила, почему такой способ не просто бесполезен, но и может усугубить состояние.

Фото: Coca-Cola

Почему кола не помогает при отравлениях

"Несмотря на наличие в напитке ортофосфорной кислоты с бактерицидными свойствами, её концентрация слишком мала для реальной пользы", — отметила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По словам специалиста, для того чтобы кислота действительно подействовала, потребовалось бы выпить столько колы, что сам напиток стал бы токсичным для организма. Более того, газированная и кислая среда раздражает слизистую желудка, усиливает вздутие и боли. При отравлении желудочно-кишечный тракт и без того работает на пределе, поэтому любое дополнительное раздражение может привести к ухудшению состояния.

Кофеин в составе напитка также играет негативную роль. Он обладает мочегонным эффектом, что ускоряет потерю жидкости. А при отравлениях организм и так теряет воду из-за рвоты и поноса, поэтому употребление колы только усугубит обезвоживание.

Что на самом деле нужно делать при отравлении

Мельникова подчёркивает: вместо газированных напитков следует выбрать проверенные и безопасные методы.

Пить больше жидкости. В день нужно выпивать не менее двух литров чистой воды, морса или слабого компота. Это помогает восстановить баланс и вывести токсины. Принимать энтеросорбенты. Эти препараты связывают и выводят вредные вещества из кишечника. К ним относятся активированный уголь, смекта, энтеросгель. Использовать прокинетики. Они помогают нормализовать работу желудка и кишечника, устраняя тошноту и спазмы. Отказаться от сладких и газированных напитков. Они раздражают желудок и мешают его восстановлению.

"Газированная и кислая среда напитка может усилить симптомы отравления — вздутие, метеоризм и боли", — предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пить колу при первых признаках отравления.

Последствие: усиление боли и обезвоживание.

Альтернатива: обильное питьё и сорбенты.

• Ошибка: терпеть сильную рвоту и температуру, надеясь, что "само пройдёт".

Последствие: развитие обезвоживания, поражение почек.

Альтернатива: обратиться к врачу, особенно если симптомы длятся дольше суток.

• Ошибка: лечить ребёнка или пожилого человека "народными методами".

Последствие: быстрый упадок сил и опасное обезвоживание.

Альтернатива: вызвать врача и строго соблюдать медицинские рекомендации.

Когда нужно срочно обращаться за помощью

Существуют симптомы, при которых нельзя заниматься самолечением. Если у человека появляется высокая температура, многократная рвота, кровь в рвотных массах или кале, сильная слабость — требуется немедленная медицинская помощь. Особенно опасны такие состояния для детей и пожилых людей, у которых обмен веществ замедлен, а запасы жидкости быстро исчерпываются.

Плюсы и минусы популярных "домашних" средств

Средство Плюсы Минусы Минеральная вода без газа Восстанавливает водный баланс Не устраняет токсины Тёплый сладкий чай Поддерживает силы Может вызвать тошноту Кола Вкусная, бодрит Раздражает желудок, обезвоживает Энтеросорбенты Эффективно выводят токсины Требуют запивания большим количеством воды Кефир Восстанавливает микрофлору Не подходит при остром отравлении

А что если кола кажется "помогающей"?

Некоторые люди отмечают, что после нескольких глотков холодной колы им действительно становится легче. Гастроэнтерологи объясняют это не лечебным эффектом, а временным подавлением тошноты благодаря пузырькам газа и сахару. Но облегчение длится недолго, а общее состояние может ухудшиться.

С научной точки зрения ни одно исследование не подтверждает, что кола помогает при пищевых отравлениях. Напротив, врачи предупреждают: чем раньше человек начнёт пить воду и принимать сорбенты, тем быстрее восстановится организм.

Мифы и правда о кока-коле

Миф: кола убивает микробы и очищает желудок.

Правда: концентрация кислоты в напитке слишком мала, чтобы действовать антисептически.

Миф: газированные напитки ускоряют пищеварение.

Правда: они раздражают слизистую и замедляют восстановление.

Миф: сладкая газировка помогает при слабости.

Правда: краткий прилив энергии быстро сменяется упадком из-за скачка сахара.

Советы шаг за шагом

При первых признаках отравления прекратите приём пищи. Пейте воду маленькими глотками, чтобы не провоцировать рвоту. Примите сорбент. После улучшения состояния постепенно вводите лёгкие продукты — каши, бульоны, сухари. Несколько дней избегайте жирной и острой пищи, алкоголя и сладкой газировки.

Исторический контекст

Популярность идеи "лечить колой" появилась в 1980-х годах, когда напиток активно рекламировался как средство от жажды и усталости. Со временем этот образ закрепился и в бытовых советах. Однако врачи уже много лет подряд предупреждают, что такие "методы" не имеют ничего общего с медициной.

Три интересных факта

• В одной банке колы содержится около 35 граммов сахара — почти восемь чайных ложек.

• Ортофосфорная кислота в напитке имеет концентрацию менее 0,1%, чего недостаточно для бактерицидного эффекта.

• Исследования показывают, что газированные напитки повышают риск гастрита и изжоги у людей с чувствительным ЖКТ.

Врачи подчёркивают: любое лечение должно быть разумным. Даже если кола кажется безобидной, при отравлении главное — восстановить водный баланс и вывести токсины. И в этом кока-кола не помощник, а враг.