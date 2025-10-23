Утро может быть без спешки: шаги, которые дарят бодрость и порядок в голове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Начало дня во многом определяет, каким будет всё остальное время. Многие привыкли открывать глаза и сразу тянуться к телефону, листая новости и соцсети. Но врачи утверждают, что это одна из самых вредных привычек. Известный врач и телеведущий Александр Мясников напомнил: главное правило — утро должно принадлежать вам, а не внешнему шуму.

Утренняя медитация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя медитация

Почему важно не спешить с самого утра

По словам Мясникова, утро начинается не с будильника, а с вечера. Чтобы проснуться без стресса, важно ложиться спать вовремя. Организм должен успевать пройти все фазы сна, иначе пробуждение будет сопровождаться вялостью, раздражением и чувством усталости. Медик советует вставать хотя бы за два часа до выхода из дома — это позволит избежать гонки с временем и начать день спокойно.

"Главное — встать без спешки и иметь в запасе пару часов до выхода. Эти часы нужно посвятить не смартфону, а себе", — отметил врач Александр Мясников.

Он подчеркнул, что важно формировать утренние привычки, которые помогут организму "проснуться" естественным образом. В первые минуты лучше не хвататься за телефон и не включать телевизор. Резкий поток информации вызывает скачок уровня кортизола — гормона стресса, что портит настроение на весь день.

Зарядка и лёгкий завтрак — формула бодрости

Врач советует уделять хотя бы десять минут физическим упражнениям. Это может быть утренняя гимнастика, растяжка, прогулка с собакой или йога. Главное — запустить кровообращение и дыхание. После пробуждения мышцы нуждаются в активизации, а сердце — в постепенном переходе к дневному ритму.

"Начните день с движения, а затем позавтракайте кашей или яйцом", — добавил врач Александр Мясников.

Простая еда без сахара и жира помогает поддерживать стабильный уровень энергии и не перегружает пищеварительную систему. Важно не есть на бегу и не заменять завтрак кофе или сладкими батончиками.

Утренний ритуал без гаджетов

Поддержала идею отказа от смартфона и невролог Ольга Соколова. Она напомнила, что мозгу нужно время, чтобы перейти от состояния сна к бодрствованию. Если сразу после пробуждения читать новости или проверять почту, нервная система воспринимает это как стресс.

"В первые полчаса после пробуждения не прикасайтесь к гаджетам — дайте мозгу плавно проснуться", — посоветовала невролог Ольга Соколова.

По её словам, резкая стимуляция экраном нарушает естественный баланс гормонов и мешает концентрации. Вместо этого стоит выпить стакан воды, сделать дыхательное упражнение и уделить внимание телу — лёгкой разминке или растяжке.

Как выстроить утреннюю систему шаг за шагом

  1. Просыпайтесь без паники. Не ставьте слишком громкий будильник, выбирайте мягкие звуки.

  2. Не хватайтесь за телефон. Дайте глазам и мозгу привыкнуть к дневному свету.

  3. Выпейте воду. Это активизирует обмен веществ и помогает организму "проснуться".

  4. Подышите свежим воздухом. Откройте окно или выйдите на балкон — короткая прогулка отлично тонизирует.

  5. Сделайте зарядку. Даже короткая тренировка запускает сердечно-сосудистую систему.

  6. Позавтракайте полноценно. Лучше выбрать овсянку, яйца, творог или йогурт.

  7. Спланируйте день. Потратьте пару минут на планирование приоритетов — это снизит уровень тревоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проверить телефон сразу после пробуждения.
Последствие: стресс, раздражение, снижение концентрации.
Альтернатива: включить спокойную музыку, сделать несколько вдохов и растяжку.

Ошибка: пропустить завтрак или ограничиться кофе.
Последствие: упадок сил и переедание в течение дня.
Альтернатива: тёплая овсяная каша с орехами и фруктами.

Ошибка: резко вставать с кровати.
Последствие: головокружение, скачок давления.
Альтернатива: несколько секунд посидеть, сделать глубокий вдох, затем спокойно подняться.

А что если времени совсем нет?

Если вы живёте в постоянной спешке, утренний ритуал можно сократить, но не исключать полностью. Даже три минуты осознанности лучше, чем ноль. Можно поставить воду на чай и в это время сделать несколько приседаний. Вместо пролистывания ленты — поблагодарить себя за что-то приятное. Психологи отмечают: короткие утренние паузы помогают снизить тревожность и улучшают концентрацию.

Плюсы и минусы раннего подъёма

Плюсы Минусы
Больше времени на себя Сложно перестроиться после ночного режима
Меньше стресса утром Потребуется дисциплина
Лучшая продуктивность в первой половине дня Не подходит "совам"
Стабильный режим сна Придётся ложиться раньше

FAQ: частые вопросы о правильном утре

Как приучить себя вставать раньше?
Начинайте с малого: ставьте будильник на 10-15 минут раньше каждые три дня. Организм привыкнет постепенно.

Можно ли начинать утро с кофе?
Да, но не на голодный желудок. Лучше сначала выпить воду и перекусить чем-то лёгким.

Что делать, если нет сил на зарядку?
Попробуйте минимальные движения: потянитесь, сделайте несколько наклонов. Главное — не лежать без дела.

Мифы и правда о "правильном утре"

Миф: если спать меньше, можно сделать больше.
Правда: хронический недосып снижает продуктивность и иммунитет.

Миф: новости с утра помогают "войти в курс дня".
Правда: информационный поток вызывает тревогу, лучше начать с тишины.

Миф: завтрак не обязателен.
Правда: без утреннего приёма пищи мозг и мышцы работают хуже.

Три интересных факта

• Люди, которые просыпаются рано, в среднем живут на 5 лет дольше.
• Всего 10 минут физической активности утром повышают настроение на 20%.
• Отказ от телефона в первые полчаса снижает уровень тревожности на 40%.

Утро — это не просто начало дня, а основа внутреннего равновесия. Как отмечают врачи, стабильные привычки помогают не только сохранить здоровье, но и улучшить качество жизни. Главное — выбрать свой ритм и следовать ему без фанатизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
