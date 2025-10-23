Засыпаем с таблеткой, просыпаемся с тревогой: как добавки ломают естественный ритм жизни

Магний, мелатонин и ромашка — три популярных средства, которые чаще других появляются в советах для тех, кто хочет улучшить сон. Но действительно ли они работают, или это лишь красивая легенда, поддерживаемая индустрией добавок? Учёные и сомнологи всё чаще говорят: не всё так просто.
Современный человек спит меньше, чем когда-либо за всю историю. Постоянный стресс, работа за компьютером, синий свет экранов и поздние ужины — всё это мешает нормальному циклу сна. В США, по данным Национального института здоровья, от хронической бессонницы страдают от 50 до 70 миллионов человек, а на снотворные тратят более 67 миллиардов долларов в год.
"Бессонница — это медицинское заболевание, которое добавки не лечат", — отметил директор Программы исследований сна и здоровья Университета Аризоны Майкл Гранднер.
По словам эксперта, большинство популярных средств не устраняют первопричину — тревожность и нарушение режима.
У каждого средства есть своя репутация, но научные данные о них противоречивы.
Этот минерал участвует более чем в 300 биохимических реакциях организма: от усвоения витамина D до работы нервной системы. Однако его способность улучшать сон всё ещё вызывает сомнения. Исследования показали, что у пожилых людей магний может немного сократить время засыпания (в среднем на 15-17 минут), но общий эффект остаётся слабым.
Некоторые специалисты считают, что магний помогает не напрямую, а косвенно — снижая уровень тревожности и мышечного напряжения. Но универсального результата нет: молодые и здоровые люди, как правило, не ощущают разницы.
Гормон сна вырабатывается в темноте и регулирует биоритмы. Он не усыпляет, а лишь сообщает телу, что "пришла ночь". В добавках мелатонин действует иначе: он помогает сдвинуть ритм сна, например при смене часовых поясов, но не лечит хроническую бессонницу.
Долговременный приём мелатонина врачи не советуют — это может нарушить естественную выработку гормона. Эксперты отмечают, что у мелатонина нет седативного эффекта: он не делает человека сонным, а лишь создаёт ощущение покоя.
Интересно, что вишнёвый сок способен вызывать похожий эффект — в нём содержатся те же метаболиты, что и в мелатонине. Но и здесь результаты неоднозначны: у пожилых людей качество сна иногда действительно улучшается, у молодых — почти нет.
Травяное средство, известное ещё со времён Гиппократа, исследуется десятилетиями. Результаты противоречивы: одни работы показывают ускорение засыпания, другие не находят никакого эффекта. Учёные объясняют это тем, что валериана может повышать уровень ГАМК — вещества, снижающего нервную активность, — но не у всех людей это работает одинаково.
Таким образом, валериана способна немного улучшить сон у тех, кто страдает лёгкой тревожностью, но при настоящей бессоннице она бессильна.
Ромашковый чай считается классикой перед сном. Его аромат, тёплая температура и сам процесс заваривания создают ощущение спокойствия. Но когда речь идёт о научных данных, результаты опять неоднозначны: у одних людей ромашка действительно облегчает засыпание, у других — никак не влияет.
Учёные связывают это с эффектом плацебо и ритуала. Повторяющиеся действия (чтение, душ, тёплый напиток) подают мозгу сигнал: пора готовиться ко сну. Так формируется "условный рефлекс сна".
|Средство
|Механизм действия
|Доказанная эффективность
|Ограничения
|Магний
|Снижает тревожность, регулирует мышцы и нервы
|Слабая, преимущественно у пожилых
|Не подходит для постоянного приёма без анализа
|Мелатонин
|Регулирует циркадные ритмы
|Помогает при смене часовых поясов
|Не обладает седативным эффектом
|Валериана
|Повышает уровень ГАМК
|Противоречивые результаты
|Возможны привыкание и дневная сонливость
|Ромашка
|Расслабляющее действие и ритуал
|Эффект плацебо
|Индивидуальная реакция
Если вы пробуете разные средства, а сон всё равно не приходит, возможно, проблема не физиологическая. У хронической бессонницы часто психологическая природа — тревожность, стресс, перегорание. Здесь работают не таблетки, а терапия, изменение привычек и режима.
Иногда помогает когнитивно-поведенческая терапия сна (CBT-I) — метод, который признан более эффективным, чем любые добавки. Он учит мозг заново ассоциировать постель не с тревогой и ожиданием сна, а с отдыхом.
Можно ли принимать магний и мелатонин вместе?
Да, но только после консультации с врачом: у этих веществ разные механизмы, и совместный эффект не всегда предсказуем.
Как долго можно пить мелатонин?
Не дольше 1-2 недель без назначения специалиста. Долговременный приём может снизить собственную выработку гормона.
Что лучше: мелатонин или ромашка?
Для лёгкой бессонницы ромашка безопаснее. Мелатонин эффективен при смене ритмов сна, но не для ежедневного применения.
Нарушения сна редко бывают изолированными. Они связаны с эмоциональным состоянием, стрессом и режимом дня. Если вы часто засыпаете с тревогой, организм воспринимает кровать как место напряжения. Поэтому важна ассоциация: "кровать — для сна". Всё остальное — работа, еда, сериалы — лучше делать в других помещениях.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?