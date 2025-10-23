Батарейка на нуле: 6 главных виновников упадка энергии — осенняя хандра или сигнал организма

Осенью многие жалуются на непонятную усталость, даже если спят достаточно и питаются как обычно. Кажется, что дело в пасмурной погоде и коротком дне, но на самом деле причины глубже. Организм включается в режим экономии, и если вовремя не заметить тревожные сигналы, хандра может перерасти в хроническое состояние. Вот шесть основных факторов, из-за которых вы можете чувствовать себя измотанными в октябре, и способы вернуть энергию.
С наступлением холодов солнца становится меньше, а вместе с ним снижается уровень витамина D — важного участника более чем 200 процессов в организме. Именно он отвечает за выработку энергии, настроение и иммунитет. Когда его не хватает, появляются сонливость, раздражительность и мышечная слабость. Даже богатая рыбой диета не восполняет этот дефицит: чтобы получить норму, нужно съедать около 200 граммов лосося ежедневно. Кроме витамина D, осенью снижается уровень витаминов группы B и магния — они поддерживают работу нервной системы. Итог один — постоянная усталость и ощущение, будто батарейка на исходе.
Осень сбивает биологические часы. Ранние сумерки заставляют мозг вырабатывать мелатонин, но мы всё равно засиживаемся за экранами. Недосып быстро превращается в привычку: человек ложится поздно, встаёт рано и не успевает восстановиться. Даже восемь часов в кровати не гарантируют бодрости, если сон прерывается или сопровождается тревогой. Постепенно растёт уровень кортизола, снижается концентрация и память.
После летнего отдыха осенью нагрузка возвращается с утроенной силой: отчёты, дедлайны, школьные заботы, бытовые дела. Организм реагирует выбросом гормонов стресса. Сначала это помогает держаться на плаву, но если напряжение не спадает, наступает фаза истощения. Падает продуктивность, любое мелкое раздражение воспринимается болезненно. Добавьте сюда короткий день и нехватку витаминов — и синдром хронической усталости гарантирован.
"Мы привыкли списывать упадок сил на погоду, но чаще всего это результат эмоционального и физического истощения", — отметила врач-психотерапевт Елена Пехотина.
Чтобы не выгореть, важно правильно распределять нагрузки. Делите задачи на приоритетные и второстепенные, делегируйте, устраивайте короткие паузы каждые пару часов. А вечером переключайтесь на то, что приносит удовольствие — чтение, музыку, прогулку.
Когда становится холодно, тянет на сладкое и мучное. Быстрые углеводы дают кратковременный прилив энергии, а потом уровень сахара резко падает, вызывая апатию и головную боль. Так формируется зависимость от "углеводных качелей". Осенью особенно важно следить за балансом питания: избыток сладкого, фастфуда и кофеина истощает запасы витаминов, перегружает печень и мешает усвоению полезных веществ.
С наступлением холодов многие откладывают спорт "до весны". Но именно движение помогает взбодрить организм. Даже короткая прогулка ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение и выработку гормонов радости — серотонина и дофамина. Без активности мышцы теряют тонус, сердце работает менее эффективно, а мозг получает меньше кислорода.
Физическая активность не только укрепляет тело, но и помогает справиться с тревогой и хандрой, снижая уровень стрессовых гормонов.
Когда усталость не проходит даже после отдыха, стоит задуматься о здоровье. Осенью обостряются хронические болезни, особенно анемия и гипотиреоз. При дефиците железа кровь переносит меньше кислорода, ткани буквально задыхаются. Появляются слабость, головокружение и бледность. При гипотиреозе щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, и обмен веществ замедляется. Человек постоянно мёрзнет, спит больше, но не чувствует себя отдохнувшим.
Если вы замечаете у себя эти признаки, не откладывайте визит к врачу. Простые анализы крови помогут выявить дефициты, а своевременная терапия — вернуть бодрость и ясность ума.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Перекусы сладостями
|Резкие перепады сахара, апатия
|Полноценный приём пищи с белком и клетчаткой
|Засиживание за ноутбуком до ночи
|Сбивается цикл сна
|Цифровой детокс за час до сна
|Игнорирование симптомов
|Переход усталости в заболевание
|Своевременные анализы и консультация врача
|Отказ от прогулок
|Гиподинамия, тревожность
|Ходьба 30 минут в день
|Чрезмерный кофе
|Обезвоживание, раздражительность
|Тёплая вода с лимоном, травяные чаи
Если даже полноценный сон и правильное питание не помогают, стоит задуматься о комплексной диагностике. Возможно, усталость связана с гормональными нарушениями, анемией или вирусными инфекциями. Врач-терапевт назначит анализы на ферритин, ТТГ и уровень витамина D. Иногда достаточно корректировки питания и витаминов, чтобы вернуть энергию.
Осень — не приговор. Это естественный период перестройки, когда телу и уму нужно немного больше заботы. Поддержите себя правильным питанием, светом, движением и теплом — и вместо усталости появится чувство спокойствия и обновления.
