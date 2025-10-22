Комары кусают не просто так: что скрывает их слюна и как это спасет нас от вирусных инфекций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Учёные из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR (Сингапур) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению вирусных инфекций, передающихся через укусы комаров.

Вирус под микроскопом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вирус под микроскопом

В ходе исследования, опубликованного в Nature Communications, специалисты обнаружили, что белок сиалокинин, содержащийся в слюне комаров Aedes aegypti, напрямую влияет на работу иммунных клеток человека.

"Сиалокинин взаимодействует с рецепторами иммунных клеток и способен переключать воспалительный ответ организма", — пояснили исследователи из A*STAR.

Неожиданный защитный механизм

Сиалокинин оказался двуликим участником иммунной реакции. С одной стороны, он ослабляет активность моноцитов и макрофагов — клеток, которые первыми вступают в борьбу с вирусом. Это позволяет вирусу чикунгунья быстрее распространяться по тканям. Но с другой стороны, белок одновременно снижает чрезмерное воспаление, которое вызывает сильную боль и отёки суставов.

Новый подход к терапии

Понимание этого механизма позволило учёным предложить инновационную стратегию лечения. В экспериментах на животных блокировка рецепторов, с которыми взаимодействует сиалокинин, привела к уменьшению вирусной нагрузки и воспаления без ослабления иммунной защиты. Такой способ может стать основой для создания препаратов, которые не только сдерживают вирус, но и контролируют разрушительные последствия воспаления.

Перспективы для борьбы с вирусами

Результаты сингапурских исследователей открывают возможности для разработки лекарств против целого ряда инфекций, передаваемых комарами: чикунгуньи, денге и лихорадки Западного Нила. Учитывая общие механизмы передачи и воспаления, блокада рецепторов, задействованных сиалокинином, может стать универсальной терапевтической мишенью.

Шаг к будущим вакцинам

По словам авторов, дальнейшие исследования помогут уточнить, как можно безопасно воздействовать на сигнальные пути, связанные с белком сиалокинином, не нарушая баланс иммунной системы. Это может привести не только к созданию новых лекарств, но и к разработке вакцин, которые будут предотвращать тяжелое течение заболеваний, вызываемых укусами комаров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
