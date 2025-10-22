Комары кусают не просто так: что скрывает их слюна и как это спасет нас от вирусных инфекций

Учёные из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR (Сингапур) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению вирусных инфекций, передающихся через укусы комаров.
В ходе исследования, опубликованного в Nature Communications, специалисты обнаружили, что белок сиалокинин, содержащийся в слюне комаров Aedes aegypti, напрямую влияет на работу иммунных клеток человека.
"Сиалокинин взаимодействует с рецепторами иммунных клеток и способен переключать воспалительный ответ организма", — пояснили исследователи из A*STAR.
Сиалокинин оказался двуликим участником иммунной реакции. С одной стороны, он ослабляет активность моноцитов и макрофагов — клеток, которые первыми вступают в борьбу с вирусом. Это позволяет вирусу чикунгунья быстрее распространяться по тканям. Но с другой стороны, белок одновременно снижает чрезмерное воспаление, которое вызывает сильную боль и отёки суставов.
Понимание этого механизма позволило учёным предложить инновационную стратегию лечения. В экспериментах на животных блокировка рецепторов, с которыми взаимодействует сиалокинин, привела к уменьшению вирусной нагрузки и воспаления без ослабления иммунной защиты. Такой способ может стать основой для создания препаратов, которые не только сдерживают вирус, но и контролируют разрушительные последствия воспаления.
Результаты сингапурских исследователей открывают возможности для разработки лекарств против целого ряда инфекций, передаваемых комарами: чикунгуньи, денге и лихорадки Западного Нила. Учитывая общие механизмы передачи и воспаления, блокада рецепторов, задействованных сиалокинином, может стать универсальной терапевтической мишенью.
По словам авторов, дальнейшие исследования помогут уточнить, как можно безопасно воздействовать на сигнальные пути, связанные с белком сиалокинином, не нарушая баланс иммунной системы. Это может привести не только к созданию новых лекарств, но и к разработке вакцин, которые будут предотвращать тяжелое течение заболеваний, вызываемых укусами комаров.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.