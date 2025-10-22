Готовая еда из кулинарии отправила на койку 140 человек: как не оказаться следующим

При покупке готовых блюд в магазинах мы часто полагаемся на внешний вид и запах пищи. Однако важно помнить, что отравление может подстерегать нас даже в самых привычных продуктах. Чтобы избежать неприятных последствий, врач-диетолог Наталья Круглова дала несколько полезных рекомендаций по выбору готовой еды, на которые следует обратить особое внимание.
Готовая еда является скоропортящимся продуктом, особенно если в ее составе присутствуют такие ингредиенты, как мясо, рыба, молочные продукты или птица. Эти продукты требуют особого внимания при выборе, так как они могут стать источником бактерий и вирусов, вызывающих кишечные инфекции. Одним из самых простых, но важных методов защиты от отравлений является внимание к органолептическим характеристикам еды — вкусу, запаху и внешнему виду.
"Если вы заметили необычный запах или вкус пищи, особенно если это касается белков — мяса или рыбы, не стоит рисковать. Запах тухлого яйца или кислый привкус овощей — это явные признаки того, что продукт испортился", — пояснила Наталья Круглова, врач-диетолог.
Кроме того, Наталья Круглова подчеркнула важность срока годности. Даже если продукт выглядит свежим, но его срок истекает в ближайшие дни, лучше воздержаться от покупки. Также не стоит забывать, что при хранении в магазине продукты могут терять свои качества, и важно покупать их в проверенных местах, где соблюдаются нормы хранения.
Если вы уже приобрели готовую еду, которая не вызывает сомнений в своем качестве, следующим шагом будет правильная термическая обработка перед употреблением. Особенно это касается продуктов, содержащих мясо, птицу, рыбу или морепродукты.
"Если это готовые блюда, содержащие мясо, рыбу или птицу, важно повторно прогреть их перед употреблением. Сделать это можно в микроволновке, на сковороде или в духовке. Такой подход поможет снизить риск отравления", — добавила Наталья Круглова.
Прогрев пищи позволяет уничтожить возможные бактерии, которые могли появиться в процессе хранения. Для этого достаточно прогреть продукты с обеих сторон или полностью, если это, например, мясные блюда.
Салаты, особенно те, которые продаются без заправки, требуют особого внимания. Несмотря на то, что они не подвергаются термической обработке, их можно сделать более безопасными для здоровья, если заправить их самостоятельно перед употреблением. Так вы убережете себя от возможных заболеваний.
Некоторые салаты, если они долго хранились, могут изменить вкус или запах, что является первым признаком того, что продукт испортился. Важно соблюдать правила хранения таких продуктов и использовать свежие ингредиенты для заправки, сообщает издание "Абзац".
Недавний случай отравления в Улан-Удэ, когда более 140 человек пострадали от употребления готовых блюд, привлек внимание к этой проблеме. После инцидента стало ясно, насколько важно соблюдать осторожность при покупке пищи в магазинах. Особенно это актуально для тех, кто покупает готовые блюда в крупных супермаркетах или на рынках, где не всегда соблюдается правильное хранение продуктов.
"Многие покупатели не задумываются, что соблюдение правильных температурных режимов хранения продуктов и свежесть ингредиентов играют ключевую роль в безопасности пищи", — отметил депутат Госдумы Татьяна Соломатина.
Чтобы минимизировать риск отравления, придерживайтесь нескольких простых правил:
Всегда проверяйте срок годности и условия хранения продукта.
Обращайте внимание на запах и внешний вид еды. Признаки порчи, такие как гнилостный запах, кислотность или необычный цвет, должны насторожить.
Прогревайте мясные и рыбные блюда перед употреблением.
Для салатов используйте свежие ингредиенты и заправляйте их только перед едой.
Покупайте готовые блюда только в проверенных магазинах с хорошей репутацией.
Эти простые меры помогут избежать неприятных последствий, связанных с употреблением пищи, и обезопасить себя от пищевых отравлений.
Перед покупкой всегда проверяйте срок годности продукта, его запах и внешний вид. Если что-то вызывает сомнения, лучше отказаться от такого продукта. Прогревайте блюда с мясом или рыбой перед употреблением.
Большинство готовых блюд рекомендуется хранить в холодильнике не более 24 часов. Продукты с мясом и рыбой могут храниться до 48 часов, но только при условии, что они были правильно приготовлены и хранились в нужных условиях.
Если салат покупается без заправки, храните его в холодильнике в закрытой емкости. Заправляйте его только перед едой, чтобы избежать порчи.
Правда: Даже в супермаркетах готовые блюда могут содержать бактерии, если они хранились неправильно или долго лежали на полке.
Правда: Многие опасные бактерии могут не вызывать неприятного запаха, поэтому важно проверять не только запах, но и внешний вид блюда.
Правда: Даже свежий на вид продукт может содержать опасные бактерии. Прогревание помогает уничтожить патогены.
