Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидный предвестник: этот сигнал организма предупреждает о проблемах с суставами
Автомобильный апокалипсис: Европу ждёт дефицит полупроводников после конфликта вокруг Nexperia
Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды
Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды
Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости
Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками
Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя
Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат
Выбор, от которого зависит будущее: как одна операция превращает заботу в долгую жизнь

Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме

7:42
Здоровье

Поддерживать высокий уровень жизненных сил и мужской энергии помогает не только спорт и полноценный отдых, но и питание. От того, какие продукты ежедневно появляются на тарелке, напрямую зависит выработка тестостерона, работа сосудов и общее самочувствие.

Том ям с креветками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Том ям с креветками

"Сексуальное влечение связано не только с психоэмоциональным состоянием, но и с образом жизни и питанием", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Она подчеркнула, что важнейшую роль играют продукты, богатые цинком, аргинином и антиоксидантами: именно эти вещества участвуют в синтезе гормонов, улучшают кровообращение и поддерживают стабильный уровень энергии.

Как питание влияет на мужской гормональный фон

Организм мужчины вырабатывает тестостерон ежедневно, и для этого нужны "строительные материалы" — белки, жиры, витамины и микроэлементы. Если рацион беден на цинк, магний и аминокислоты, гормональный фон постепенно снижается, появляются усталость, апатия и проблемы с концентрацией.

Диетологи отмечают: уже через несколько недель сбалансированного питания можно заметить первые изменения — повышается тонус, стабилизируется настроение и возвращается интерес к физической активности, пишет Газета.Ru.

Основные продукты для мужского здоровья

Морепродукты

Главные поставщики цинка и белка. Особенно полезны устрицы, креветки и морская рыба. Они активизируют выработку тестостерона и улучшают качество сперматозоидов.

"Среди продуктов, повышающих либидо у мужчин, можно выделить устрицы и морепродукты: цинк повышает уровень тестостерона и улучшает сперматогенез", — отметила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Оптимальная норма — две-три порции рыбы или морепродуктов в неделю.

Орехи

Миндаль, фундук и грецкие орехи богаты аргинином — аминокислотой, которая расширяет сосуды и улучшает микроциркуляцию. Это положительно влияет на потенцию и общее кровообращение. Достаточно одной горсти орехов в день (около 30 граммов).

Гранат

Настоящий природный антиоксидант. Сок граната улучшает приток крови, снижает уровень холестерина и помогает организму лучше усваивать железо. В день достаточно половины плода или 100 миллилитров свежего сока.

Красное мясо

Постная говядина содержит L-карнитин, железо и витамины группы B. Эти вещества поддерживают энергетический обмен и помогают мышцам восстанавливаться после тренировок. Рекомендуемая норма — 2-3 порции в неделю по 100-150 граммов.

Яйца

Источники белка, витамина D и холестерина — основы для синтеза тестостерона. Один-два яйца в день — оптимальное количество, которое не повышает уровень "плохого" холестерина и при этом даёт достаточно питательных веществ.

Сравнение продуктов по содержанию ключевых веществ

Продукт Основные вещества Рекомендованная норма Эффект
Морепродукты Цинк, йод, белок 2-3 порции в неделю Поддержка тестостерона
Орехи Аргинин, Омега-3 30 г в день Улучшение кровообращения
Гранат Антиоксиданты &frac12 плода или 100 мл сока Повышение выносливости
Красное мясо L-карнитин, железо, B12 2-3 порции в неделю Поддержка энергии
Яйца Витамин D, белок 1-2 в день Синтез гормонов

Советы шаг за шагом: как укрепить мужскую энергию

  1. Составьте недельное меню с акцентом на белки и полезные жиры.

  2. Добавьте к рациону источники цинка: морепродукты, семечки, бобовые.

  3. Замените колбасу и фастфуд на натуральное мясо и рыбу.

  4. Пейте достаточно воды — обезвоживание снижает уровень тестостерона.

  5. Уменьшите потребление сахара и алкоголя — они подавляют выработку гормонов.

  6. Включайте физическую активность не реже трёх раз в неделю.

Эти простые шаги помогут восстановить баланс и улучшить общее самочувствие без лекарств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от жиров.
    Последствие: снижение либидо и хроническая усталость.
    Альтернатива: употреблять полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи.

  • Ошибка: слишком частое употребление красного мяса.
    Последствие: повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
    Альтернатива: чередуйте мясо с рыбой и птицей.

  • Ошибка: игнорирование завтрака.
    Последствие: падает уровень сахара, ухудшается концентрация.
    Альтернатива: питательный завтрак с яйцами и цельнозерновыми продуктами.

А что если нет возможности есть морепродукты?

Не каждый мужчина любит или может позволить себе устрицы и рыбу. В этом случае подойдут доступные альтернативы. Источником цинка могут стать тыквенные семечки и бобовые, а аргинин в достатке содержится в куриной грудке и индейке.

Для антиоксидантного эффекта вместо граната можно использовать ягоды — чернику, смородину, малину. А витамин D, важный для гормонального фона, восполняется с помощью солнечного света или аптечных добавок.

Плюсы и минусы натурального подхода

Подход Плюсы Минусы
Питание через натуральные продукты Безопасно, естественно, подходит большинству Требует регулярности и времени
Добавки и витамины Удобно, легко дозировать Возможны побочные эффекты при избытке
Комбинированный вариант Баланс пользы и простоты Необходим контроль специалиста

Мифы и правда

Миф: только устрицы влияют на потенцию.
Правда: эффект дают любые источники цинка — даже обычная морская рыба и семечки.

Миф: яйца вредны для сердца.
Правда: при умеренном употреблении яйца не повышают холестерин и полезны для гормонального фона.

Миф: красное мясо нужно исключить полностью.
Правда: нежирная говядина в небольших количествах поддерживает уровень энергии и железа.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать полезные морепродукты?
Покупайте охлаждённые или свежезамороженные, без искусственных добавок и ароматизаторов. Лучше отдавать предпочтение рыбе холодных морей.

Сколько стоит сбалансированное меню для мужчин?
При грамотном планировании недельный рацион из качественных продуктов обходится примерно в 20-30% дороже стандартного, но компенсируется пользой и энергией.

Что лучше — мясо или рыба?
И то, и другое важно. Рыба обеспечивает цинк и Омега-3, а мясо — железо и белок. Идеальный вариант — чередовать их в течение недели.

3 интересных факта

  1. В странах Средиземноморья, где в рационе много рыбы, орехов и оливкового масла, уровень тестостерона у мужчин выше, чем в северных странах.

  2. Гранатовый сок улучшает выносливость и настроение — его часто включают в спортивные рационы.

  3. Аргинин, содержащийся в орехах, используется даже в спортивном питании для улучшения циркуляции крови.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Еда и рецепты
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мечта об идеальном авто превращается в кошмар: антирейтинг японских неудачников Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома
Мир или санкции: что выберет Япония в отношениях с Россией
Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы
Путин поставил ультиматум ударным системам — что стоит за словами "пусть они об этом подумают"
Лилия мира превращается в болотное чудовище: растение мстит за ваш полив
Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме
Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю
Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой
Один неверный жест — и чужое авто уже с вмятиной: простой приём спасает от неприятностей на парковке
Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.