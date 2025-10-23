Измученные совы ликуют: найден способ вставать рано и чувствовать себя человеком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Большинство "сов" прекрасно знают, как трудно подниматься по утрам. Когда организм привык засыпать далеко за полночь, даже будильник в семь утра кажется пыткой. Но хорошая новость в том, что хронотип можно скорректировать — и превратиться из "совы" в "жаворонка" без мучений. Главное — действовать постепенно и системно.

Эмоциональное истощение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное истощение

Почему "жаворонкам" проще

Ранние подъёмы не только освобождают утро для спокойных сборов и планирования, но и помогают улучшить концентрацию, настроение и качество сна. Исследования показывают: у людей, засыпающих до 23:00, чаще наблюдаются стабильный уровень энергии, лучшая работа гормональной системы и меньше проблем с аппетитом.

Если вам тяжело вставать рано, попробуйте следующие шаги — они помогут обмануть привычку позднего засыпания и мягко перестроить биоритмы.

Ложитесь спать раньше

Без этого шага не получится изменить режим. Начните с малого: перенесите время сна хотя бы на 30 минут раньше, потом — ещё на полчаса, пока не установите комфортный график. Ваш организм адаптируется за 10-14 дней.

Чтобы заснуть легче, избегайте гаджетов за час до сна и приглушите свет — мозг воспримет это как сигнал "пора отдыхать".

Не откладывайте будильник

Пятиминутный "бонусный сон" не делает вас бодрее — наоборот, он сбивает цикл и ухудшает самочувствие. Когда вы снова засыпаете, мозг не успевает войти в фазу глубокого сна, и пробуждение превращается в стресс.

Старайтесь вставать сразу после первого сигнала. Через несколько дней организм привыкнет реагировать без внутреннего протеста.

Держите телефон подальше

Если вы используете смартфон как будильник, оставляйте его на другом конце комнаты. Тогда утром придётся встать, чтобы выключить сигнал. Движение активирует кровообращение и поможет быстрее проснуться.

Совет: поставьте мелодию, которая ассоциируется с чем-то приятным — это снизит раздражение от пробуждения.

Вставайте сразу после сигнала

Не задерживайтесь в кровати — чем дольше лежите, тем сильнее организм "засасывает" обратно в сон. Сразу после пробуждения сядьте, сделайте глубокий вдох и вытянитесь. Эти простые действия помогут активировать нервную систему.

Начните день с дыхательной гимнастики

Если вы чувствуете сонливость даже после пробуждения, попробуйте дыхательные упражнения. Сядьте, закройте глаза и сосредоточьтесь на ритме: вдох на 4 счёта, выдох на 6. Несколько минут — и уровень кислорода в крови повысится, а мозг "просыпается" быстрее.

Составляйте план на утро вечером

Нечёткое понимание, зачем вставать, часто мешает проснуться. Перед сном запишите список дел — даже короткий. Утром вы откроете глаза с готовым планом, а не с хаотичными мыслями.

Совет: включите в план что-то приятное — чашку кофе, прогулку, завтрак в любимом месте.

Добавьте лёгкую зарядку

Никаких марафонов: достаточно пары упражнений на растяжку, наклонов и вращений плечами. Утреннее движение запускает метаболизм и помогает телу окончательно проснуться.

Если нет времени — делайте короткую разминку прямо у кровати, пока готовится кофе.

Поощряйте себя за успехи

Превращение в "жаворонка" — процесс небыстрый, и важно отмечать прогресс. Выдержали неделю — побалуйте себя приятной мелочью, выдержали месяц — устройте утренний ритуал с любимым завтраком. Такие поощрения помогут закрепить новую привычку.

Распахивайте шторы после первого сигнала

Свет — главный регулятор биологических часов. Солнечные лучи подавляют выработку мелатонина (гормона сна) и активируют бодрствование. Поэтому распахните шторы сразу после пробуждения — даже если за окном пасмурно, дневной свет всё равно действует на рецепторы глаз.

Шаги к утренней бодрости

Шаг Действие Результат
1 Ложиться на 30 мин раньше Перестройка биоритма
2 Не откладывать будильник Меньше утреннего стресса
3 Телефон подальше Быстрое пробуждение
4 Встать сразу Ускорение адаптации
5 Дыхательная гимнастика Кислородное "включение" мозга
6 План на утро Мотивация и структура
7 Зарядка Энергия и тонус
8 Поощрение Подкрепление привычки
9 Распахнуть шторы Естественное пробуждение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться в разное время каждый день.
    Последствие: сбитый биоритм и хроническая усталость.
    Альтернатива: засыпайте и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  • Ошибка: смотреть экран телефона перед сном.
    Последствие: замедление выработки мелатонина.
    Альтернатива: заменить гаджеты на книгу или спокойную музыку.

  • Ошибка: пить кофе вечером.
    Последствие: трудности с засыпанием.
    Альтернатива: травяной чай или тёплое молоко.

Плюсы и минусы режима жаворонка

Плюсы Минусы
Больше времени утром Неудобно для "сов" в начале перестройки
Повышенная продуктивность Требует дисциплины
Улучшение качества сна Сложно сочетать с вечерней работой
Снижение уровня стресса Потребуется 2-3 недели адаптации

Три интересных факта

  • "Жаворонки" чаще испытывают позитивные эмоции в течение дня, чем "совы".
  • Утренний солнечный свет помогает синхронизировать биоритмы и повышает уровень серотонина.
  • Расхожее мнение, что хронотип нельзя изменить, ошибочно — мозг способен перестроиться при стабильном режиме сна.

Исторический контекст

  • В XIX веке рабочие вставали с рассветом — естественный цикл света и тьмы диктовал ритм жизни.
  • С появлением электричества люди стали ложиться позже, что изменило привычный баланс "жаворонков" и "сов".
  • Популярный миф о том, что "совы" ленивее, не имеет под собой научных оснований: это всего лишь различие биоритмов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
