Онкология в генах: новые данные показали, насколько часто люди несут спящий риск рака

Учёные выяснили: примерно каждый двадцатый человек на планете является носителем генов, которые повышают восприимчивость к онкологическим заболеваниям. Результаты исследования показали, что распространённость потенциально опасных мутаций оказалась выше, чем считалось ранее.
Исследователи обратили внимание на мутации в генах, отвечающих за рост и восстановление клеток. Если в ДНК происходят повреждения, клетки начинают делиться хаотично — и этот процесс может привести к формированию опухоли.
Науке уже известны десятки генетических вариантов, связанных с онкологическими заболеваниями:
Наиболее частой мутацией оказалась именно MUTYH — её выявили у 1,33% участников исследования. Далее следовали BRCA2 (0,42%) и MITF (0,37%).
"Каждый двадцатый человек в мире потенциально несёт в себе генетическую предрасположенность к раку", — говорится в отчёте исследователей клиники Кливленда.
Эти данные опубликовала клиника Кливленда в журнале JAMA, проанализировав генетические материалы более 400 тысяч участников
Авторы проекта отметили, что частота носительства не зависит от пола, но варьируется по этническим группам. У людей азиатского происхождения такие мутации встречаются заметно реже.
Учёные полагают, что полученные данные могут изменить подходы к профилактике и ранней диагностике рака. Сейчас генетическое тестирование проводится, как правило, только для людей из группы высокого риска — у которых уже есть случаи злокачественных опухолей среди родственников.
Генетический тест не является приговором, но помогает оценить предрасположенность и вовремя пройти дополнительные обследования. Однако важно понимать:
"Проверка генетики — не то же самое, что скрининг на рак", — подчёркивают врачи.
Ошибка: проходить тесты без назначения врача.
Последствие: риск неправильной интерпретации результатов.
Альтернатива: получить направление от онколога или генетика.
Ошибка: воспринимать положительный результат как диагноз.
Последствие: тревожность, стресс, неправильные решения.
Альтернатива: воспринимать тест как повод для профилактики и контроля здоровья.
Ошибка: игнорировать наследственный фактор.
Последствие: позднее выявление заболеваний.
Альтернатива: генетическая консультация при наличии случаев рака в семье.
|Ген
|Основной риск
|Частота в исследовании
|MUTYH
|рак кишечника
|1,33%
|BRCA2
|рак груди, яичников
|0,42%
|MITF
|меланома
|0,37%
|TP53
|рак мозга, саркома
|<0,1%
|MLH1 / MSH2 / PMS2
|колоректальный рак
|<0,1%
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя оценка рисков
|Стоимость и ограниченная доступность
|Возможность профилактики
|Возможность ложных тревог
|Подбор индивидуального лечения
|Нужна профессиональная интерпретация
|Помощь в семейном планировании
|Психологическая нагрузка
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?