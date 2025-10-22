Онкология в генах: новые данные показали, насколько часто люди несут спящий риск рака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:47
Здоровье

Учёные выяснили: примерно каждый двадцатый человек на планете является носителем генов, которые повышают восприимчивость к онкологическим заболеваниям. Результаты исследования показали, что распространённость потенциально опасных мутаций оказалась выше, чем считалось ранее.

Учёный изучает ДНК
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный изучает ДНК

Генетика риска: где скрыта опасность

Исследователи обратили внимание на мутации в генах, отвечающих за рост и восстановление клеток. Если в ДНК происходят повреждения, клетки начинают делиться хаотично — и этот процесс может привести к формированию опухоли.

Науке уже известны десятки генетических вариантов, связанных с онкологическими заболеваниями:

  • BRCA1 и BRCA2: при нарушениях повышается риск рака груди и яичников;
  • TP53: связан с раком мозга и саркомами;
  • MLH1, MSH2, MSH6, PMS2: отвечают за колоректальный рак;
  • MUTYH: ассоциирован с опухолями кишечника;
  • MITF: увеличивает риск меланомы.

Наиболее частой мутацией оказалась именно MUTYH — её выявили у 1,33% участников исследования. Далее следовали BRCA2 (0,42%) и MITF (0,37%).

"Каждый двадцатый человек в мире потенциально несёт в себе генетическую предрасположенность к раку", — говорится в отчёте исследователей клиники Кливленда.

Эти данные опубликовала клиника Кливленда в журнале JAMA, проанализировав генетические материалы более 400 тысяч участников

Как часто встречаются мутации

Авторы проекта отметили, что частота носительства не зависит от пола, но варьируется по этническим группам. У людей азиатского происхождения такие мутации встречаются заметно реже.

Учёные полагают, что полученные данные могут изменить подходы к профилактике и ранней диагностике рака. Сейчас генетическое тестирование проводится, как правило, только для людей из группы высокого риска — у которых уже есть случаи злокачественных опухолей среди родственников.

Зачем знать о своих генах

Генетический тест не является приговором, но помогает оценить предрасположенность и вовремя пройти дополнительные обследования. Однако важно понимать:

  • наличие мутации не означает, что рак обязательно разовьётся;
  • отсутствие мутаций не гарантирует, что болезнь не возникнет;
  • решающим остаётся образ жизни, питание, уровень стресса и экология.

"Проверка генетики — не то же самое, что скрининг на рак", — подчёркивают врачи.

Как действовать, если в семье были случаи рака

  • Не паниковать: генетический анализ — инструмент профилактики, а не диагноз.
  • Обратиться к онкологу-генетику: врач поможет определить, какие именно мутации стоит проверить.
  • Сдать тест в сертифицированной лаборатории: самостоятельное тестирование без консультации часто даёт ложное чувство тревоги.
  • Составить персональный план наблюдения: в него могут входить регулярные анализы, визуальные обследования и изменение привычек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проходить тесты без назначения врача.
    Последствие: риск неправильной интерпретации результатов.
    Альтернатива: получить направление от онколога или генетика.

  • Ошибка: воспринимать положительный результат как диагноз.
    Последствие: тревожность, стресс, неправильные решения.
    Альтернатива: воспринимать тест как повод для профилактики и контроля здоровья.

  • Ошибка: игнорировать наследственный фактор.
    Последствие: позднее выявление заболеваний.
    Альтернатива: генетическая консультация при наличии случаев рака в семье.

Самые распространённые мутации и связанные с ними риски

Ген Основной риск Частота в исследовании
MUTYH рак кишечника 1,33%
BRCA2 рак груди, яичников 0,42%
MITF меланома 0,37%
TP53 рак мозга, саркома <0,1%
MLH1 / MSH2 / PMS2 колоректальный рак <0,1%

Плюсы и минусы генетического тестирования

Плюсы Минусы
Ранняя оценка рисков Стоимость и ограниченная доступность
Возможность профилактики Возможность ложных тревог
Подбор индивидуального лечения Нужна профессиональная интерпретация
Помощь в семейном планировании Психологическая нагрузка

Три интересных факта

  • Термин "онкоген" появился в 1969 году, когда впервые выявили вирус, способный вызывать рак у животных.
  • Известные мутации BRCA обнаружены у актрисы Анджелины Джоли, что побудило миллионы женщин по всему миру пройти генетическое тестирование.
  • Популярный миф: если у родителей не было рака, его не может быть у детей — на деле спонтанные мутации возникают у каждого поколения.

Исторический контекст

  • Первые исследования наследственных онкологических мутаций начались в 1990-х годах после расшифровки гена BRCA1.
  • В 2013 году генетические тесты стали частью программ профилактики рака груди в США и Европе.
  • До сих пор существует миф, что генетическая предрасположенность проявляется только в пожилом возрасте — на самом деле мутации активны с рождения.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
