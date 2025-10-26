Когда солнца не хватает: скрытый дефицит витамина D подтачивает здоровье миллионов людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:18
Здоровье

Витамин D — один из самых важных элементов для здоровья костей, иммунной системы и общего самочувствия. Его часто называют "солнечным витамином", ведь он вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Однако современный образ жизни, работа в помещениях и привычка пользоваться солнцезащитными средствами всё чаще приводят к тому, что даже жители солнечных стран сталкиваются с его нехваткой.

Лосось на пару с лимоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лосось на пару с лимоном

Почему витамин D так важен

Главная функция витамина D — помогать организму усваивать кальций, без которого невозможно крепкое формирование костей и зубов. При его недостатке кальций не усваивается, кости становятся хрупкими, а мышцы — слабыми. Именно из-за дефицита витамина D в прошлом у детей часто развивался рахит, приводящий к деформациям скелета.

Но роль витамина D не ограничивается только костной системой. Современные исследования показывают, что он влияет на:

  • работу сердца и сосудов;

  • иммунную защиту;

  • когнитивные функции у пожилых людей;

  • контроль уровня сахара в крови;

  • снижение риска рака и воспалительных заболеваний.

Симптомы и риски

Дефицит витамина D часто протекает незаметно. Но при его нехватке могут появляться такие признаки, как:

  • боли в костях и суставах;

  • частые простуды;

  • усталость, сонливость;

  • мышечная слабость и судороги;

  • депрессивные состояния.

Недостаток витамина D особенно опасен для пожилых людей, у которых он повышает риск падений и переломов, а также для детей, у которых нарушается рост и развитие костей.

Основные причины дефицита

  1. Малое пребывание на солнце - основной источник витамина D. Люди, живущие в северных широтах или проводящие большую часть времени в помещении, особенно подвержены риску.

  2. Тёмная кожа - пигмент меланин снижает способность кожи вырабатывать витамин D.

  3. Возраст - с годами почки хуже преобразуют витамин D в активную форму.

  4. Проблемы с кишечником - болезни, вроде целиакии или болезни Крона, снижают всасывание витамина.

  5. Веганская диета - большинство природных источников витамина D животного происхождения (рыба, яйца, печень).

  6. Ожирение - избыточный жир "запирает" витамин D, снижая его уровень в крови.

Где искать витамин D

Витамин D можно получить из трёх источников: солнечного света, продуктов питания и добавок.

  • Продукты животного происхождения: жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), рыбий жир, яичные желтки, говяжья печень.

  • Обогащённые продукты: молоко, растительные напитки, йогурты и каши с добавленным витамином D.

  • Растительные источники (для веганов): грибы шиитаке и майтаке, дрожжи, растительные напитки с добавками.

В осенне-зимний период, когда солнца мало, рацион можно дополнить аптечными препаратами — каплями, капсулами или спреями.

Сравнение: источники витамина D

Источник Количество витамина D (на 100 г) Особенности
Рыбий жир до 2500 МЕ рекордное содержание, но специфический вкус
Лосось 600-1000 МЕ легко усваивается
Яичный желток 150-200 МЕ доступный источник
Грибы шиитаке 100-150 МЕ подходят веганам
Обогащённое молоко 100-120 МЕ стабильный источник при ежедневном употреблении

Как определить уровень витамина D

Самый надёжный способ — анализ крови на 25-гидроксивитамин D.

  • 20-50 нг/мл — нормальный уровень;

  • ниже 20 нг/мл — недостаток;

  • менее 12 нг/мл — выраженный дефицит.

Этот тест особенно рекомендуется людям с хроническими болезнями, беременным, пожилым и тем, кто почти не бывает на солнце.

Как восполнить дефицит

Лечение подбирается индивидуально, но общие рекомендации таковы:

  • Взрослым и детям с 1 года до 70 лет — 600 МЕ в день.

  • Людям старше 70 лет — 800 МЕ в день.

  • Безопасный верхний предел — 4000 МЕ.

Если анализ показал выраженный дефицит, врач может назначить курс с повышенной дозировкой (иногда до 10 000 МЕ в сутки под контролем специалиста).

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: длительно принимать высокие дозы витамина без анализа.
    Последствие: гиперкальциемия и проблемы с почками.
    Альтернатива: проходить лабораторный контроль каждые 6 месяцев.

  • Ошибка: полагаться только на солнце.
    Последствие: зимой уровень витамина резко падает.
    Альтернатива: сочетать умеренное пребывание на солнце и приём добавок.

  • Ошибка: выбирать дешёвые комплексы без витамина D3 (активной формы).
    Последствие: низкая усвояемость.
    Альтернатива: использовать препараты на основе холекальциферола (D3).

А что если солнце — недоступный источник?

Даже при жизни в северных странах можно поддерживать уровень витамина D. Достаточно включить в рацион жирную рыбу дважды в неделю, употреблять обогащённые продукты и проводить на солнце хотя бы 10-15 минут в день без солнцезащитного крема. Это безопасный и естественный способ помочь организму.

Плюсы и минусы солнечного витамина

  • Плюсы: укрепление костей, профилактика сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, улучшение настроения.

  • Минусы: чувствительность к передозировке, зависимость от климата и питания.

Забота о витамине D — это не мода, а основа профилактической медицины. Контролируя его уровень, вы поддерживаете здоровье костей, сердца, мозга и иммунитета — ведь "витамин солнца" работает даже тогда, когда за окном пасмурно.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
