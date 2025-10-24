Невидимая угроза на ладони: как полезная привычка перегружает печень и добавляет килограммы

Многие считают семечки полезным перекусом и даже заменой сладостям. Однако, несмотря на их пользу, важно помнить о мере. Диетолог Алексей Поляков рассказал, сколько семян можно съедать за один раз, чтобы не перегрузить организм жирами и калориями.
"Если говорить про норму потребления, в принципе, как для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20-25 г за один приём", — отметил диетолог Алексей Поляков.
Речь идёт именно об очищенных семечках — подсолнечных, тыквенных, льняных или кунжутных. Такая порция примерно соответствует одной столовой ложке с горкой и содержит около 120-150 килокалорий.
Семечки богаты ненасыщенными жирами, белком, витаминами группы B, цинком, магнием и антиоксидантами. Но вместе с этим они отличаются высокой калорийностью. Например, 100 г подсолнечных семян содержат до 600 ккал — почти как плитка шоколада.
Если съедать их без ограничения, можно столкнуться с проблемами:
повышением уровня холестерина при избытке жиров;
перегрузкой печени и желчного пузыря;
набором веса даже при "правильном" питании.
Поэтому диетологи советуют использовать семечки как добавку, а не как основное блюдо.
"Допустим, если речь идёт про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 г за один приём", — добавил Алексей Поляков.
Тыквенные семечки отличаются сбалансированным составом: они содержат меньше жира, чем подсолнечные, но больше белка, железа и цинка. Это делает их более безопасными даже при увеличенной порции.
Однако превышать 50 г не рекомендуется — это уже около 300 ккал, что составляет пятую часть дневной нормы для человека со средним уровнем активности.
|Вид семян
|Калорийность (на 100 г)
|Белки
|Жиры
|Особенности
|Подсолнечные
|~580 ккал
|20 г
|50 г
|Богаты витамином E и магнием
|Тыквенные
|~530 ккал
|30 г
|45 г
|Много цинка и железа
|Льняные
|~520 ккал
|18 г
|42 г
|Содержат омега-3 жирные кислоты
|Кунжутные
|~560 ккал
|19 г
|48 г
|Источник кальция и антиоксидантов
Ешьте их очищенными. Оболочка подсолнечных семян может повредить зубную эмаль.
Добавляйте в блюда. Семечки прекрасно подходят для салатов, каш и йогуртов.
Избегайте жареных семян с солью. Они теряют часть витаминов и становятся калорийнее.
Храните в закрытой банке. Жиры быстро окисляются, и семечки могут прогоркнуть.
Не злоупотребляйте перед сном. Высокая калорийность и жирность затрудняют пищеварение.
Ошибка: щёлкать семечки без меры, считая их безвредными.
Последствие: лишние калории и перегрузка ЖКТ.
Альтернатива: измерять порцию заранее, отсыпая 20-25 г.
Ошибка: покупать жареные и солёные семечки.
Последствие: избыток натрия, риск повышения давления.
Альтернатива: выбирать сырые или слегка подсушенные семена.
Ошибка: хранить семечки на свету.
Последствие: разрушение витаминов и прогоркание масел.
Альтернатива: держать в тёмном, прохладном месте, в герметичной упаковке.
При умеренном употреблении семечки могут стать отличным источником полезных жиров и микроэлементов. Особенно полезны они осенью и зимой, когда организм нуждается в витаминах и энергии. Но ежедневная привычка есть их без ограничения быстро приведёт к переизбытку калорий.
Оптимальный вариант — 20-25 г в день в составе рациона. Если вы активно занимаетесь спортом или испытываете дефицит цинка и магния, допустимо увеличить порцию до 50 г, особенно если речь идёт о тыквенных семенах.
Плюсы:
источник растительного белка и клетчатки;
содержат полезные жирные кислоты и антиоксиданты;
улучшают состояние кожи, волос и ногтей;
поддерживают работу сердца и сосудов.
Минусы:
высокая калорийность;
риск прогоркания при неправильном хранении;
раздражение желудка при чрезмерном употреблении.
Можно ли есть семечки на диете?
Да, но в ограниченном количестве — не более 25 г в день, чтобы не превысить норму калорий.
Какие семечки самые полезные?
Наиболее сбалансированные по составу — тыквенные и льняные: они содержат омега-3, белок и много минералов.
Вредно ли щёлкать семечки зубами?
Да, особенно подсолнечные — их скорлупа повреждает эмаль и десны. Лучше покупать очищенные.
Миф: семечки вызывают аппендицит.
Правда: это миф — опасна только шелуха, если её глотать, но не сами семечки.
Миф: семечки вредны при похудении.
Правда: в умеренном количестве они наоборот помогают насыщению и стабилизируют уровень сахара.
Миф: чем больше семечек, тем больше пользы.
Правда: избыток жиров снижает усвоение других питательных веществ и перегружает печень.
• В 100 г подсолнечных семян содержится больше витамина Е, чем в стакане оливкового масла.
• Жареные семечки теряют до 40 % полезных антиоксидантов.
• Тыквенные семечки входят в рацион космонавтов благодаря высокому содержанию белка и магния.
Семечки — отличное дополнение к рациону, если употреблять их с умом. Небольшая порция в день подарит энергию и пользу, а чрезмерное увлечение может обернуться лишними калориями.
