Скрытая угроза диабета: почему боли внизу живота могут быть первым сигналом рака

Сахарный диабет давно перестал считаться исключительно эндокринным заболеванием. Нарушение обмена глюкозы поражает сосуды, ткани и внутренние органы, повышая риск не только сердечно-сосудистых и почечных проблем, но и онкологических. Исследования показывают: у людей с диабетом риск рака мочевого пузыря выше на 20-35%. Почему это происходит и как защититься — разбираемся вместе с врачами.
Рак мочевого пузыря — одна из самых распространённых онкопатологий. По данным НМИЦ эндокринологии, у мужчин он занимает 4-е место среди всех видов рака, у женщин встречается реже, но также несёт угрозу.
Международные метаанализы подтверждают: при сахарном диабете второго типа риск возникновения опухоли повышается примерно на треть.
Причины этого кроются в биохимии самого заболевания. При диабете организм вырабатывает избыточное количество инсулина, который стимулирует рост клеток, в том числе злокачественных. Одновременно избыток глюкозы становится питательной средой для быстро делящихся клеток.
Ещё один фактор — ожирение, частый спутник диабета. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, вырабатывает вещества, поддерживающие хроническое воспаление. Это создаёт условия для мутаций и ракового роста.
"У пациентов с диабетом нередко присутствуют дополнительные факторы риска — ожирение, хронические воспалительные процессы, сосудистые нарушения. Всё это утяжеляет течение онкопатологии и может смазать клиническую картину", — отметил заведующий отделением андрологии и урологии ЭНЦ, кандидат медицинских наук Станислав Волков.
По словам эксперта, такие пациенты часто приходят к врачу уже на поздней стадии, когда симптомы путают с дизурией или воспалением мочевого пузыря.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|УЗИ мочевого пузыря
|Безболезненно, доступно, информативно
|Требует наполненного мочевого пузыря
|Цистоскопия
|Позволяет выявить опухоль на ранней стадии
|Инвазивная процедура
|Анализ мочи на атипичные клетки
|Прост в проведении
|Не всегда показывает микроскопические изменения
Хроническая гипергликемия поражает сосуды и ухудшает микроциркуляцию. Органы получают меньше кислорода, а иммунная система теряет способность распознавать и уничтожать атипичные клетки.
У людей с диабетом замедляются процессы регенерации, поэтому лечение — хирургическое или химиотерапевтическое — переносится тяжелее.
Классические факторы риска, такие как курение и возраст, при наличии диабета усиливаются, формируя "двойной удар" по организму. Поэтому эндокринологи настаивают: контроль сахара — это не только профилактика осложнений, но и защита от рака.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование первых симптомов
|Пропуск ранней стадии рака
|Обращайтесь к урологу при малейших изменениях
|Самолечение антибиотиками
|Смазывание картины болезни
|Диагностика только под контролем специалиста
|Пропуск визитов к эндокринологу
|Неконтролируемая гипергликемия
|Регулярное наблюдение и коррекция терапии
|Отказ от диеты
|Повышенный сахар и воспаления
|Соблюдайте сбалансированное питание
Исследования показывают, что противодиабетический препарат метформин способен снижать риск рецидива опухоли.
"Крупное ретроспективное исследование показало, что у пациентов с диабетом и раком мочевого пузыря, принимавших метформин, риск рецидива опухоли был существенно ниже", — отметил доктор Станислав Волков.
Механизм этого эффекта связывают с тем, что метформин улучшает чувствительность тканей к инсулину, тем самым снижая его избыточный уровень и препятствуя росту опухолевых клеток.
Избыток инсулина и хроническое воспаление стимулируют рост злокачественных клеток.
Кровь в моче, частые позывы, резь, боли внизу живота.
Да — контролируя сахар, массу тела, отказавшись от курения и регулярно проходя обследования.
Цистоскопия и УЗИ позволяют выявить опухоль на ранней стадии.
Исследования показывают снижение вероятности рецидива у пациентов, принимающих препарат.
Сахарный диабет — это не только вопрос сахара в крови, но и системное заболевание, влияющее на весь организм. Повышенный риск рака мочевого пузыря делает регулярные визиты к урологу обязательными для всех диабетиков. Совместная работа эндокринолога и уролога помогает выявить патологии вовремя, а грамотный контроль глюкозы и применение современных препаратов — снизить риски осложнений и сохранить качество жизни.
