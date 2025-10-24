Скрытая угроза диабета: почему боли внизу живота могут быть первым сигналом рака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:27
Здоровье

Сахарный диабет давно перестал считаться исключительно эндокринным заболеванием. Нарушение обмена глюкозы поражает сосуды, ткани и внутренние органы, повышая риск не только сердечно-сосудистых и почечных проблем, но и онкологических. Исследования показывают: у людей с диабетом риск рака мочевого пузыря выше на 20-35%. Почему это происходит и как защититься — разбираемся вместе с врачами.

Консультация уролога и пациента
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консультация уролога и пациента

Как диабет связан с онкологией мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря — одна из самых распространённых онкопатологий. По данным НМИЦ эндокринологии, у мужчин он занимает 4-е место среди всех видов рака, у женщин встречается реже, но также несёт угрозу.
Международные метаанализы подтверждают: при сахарном диабете второго типа риск возникновения опухоли повышается примерно на треть.

Причины этого кроются в биохимии самого заболевания. При диабете организм вырабатывает избыточное количество инсулина, который стимулирует рост клеток, в том числе злокачественных. Одновременно избыток глюкозы становится питательной средой для быстро делящихся клеток.

Ещё один фактор — ожирение, частый спутник диабета. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, вырабатывает вещества, поддерживающие хроническое воспаление. Это создаёт условия для мутаций и ракового роста.

"У пациентов с диабетом нередко присутствуют дополнительные факторы риска — ожирение, хронические воспалительные процессы, сосудистые нарушения. Всё это утяжеляет течение онкопатологии и может смазать клиническую картину", — отметил заведующий отделением андрологии и урологии ЭНЦ, кандидат медицинских наук Станислав Волков.

По словам эксперта, такие пациенты часто приходят к врачу уже на поздней стадии, когда симптомы путают с дизурией или воспалением мочевого пузыря.

Плюсы и минусы диагностики при диабете

Метод Плюсы Минусы
УЗИ мочевого пузыря Безболезненно, доступно, информативно Требует наполненного мочевого пузыря
Цистоскопия Позволяет выявить опухоль на ранней стадии Инвазивная процедура
Анализ мочи на атипичные клетки Прост в проведении Не всегда показывает микроскопические изменения

Почему диабет усугубляет течение рака

Хроническая гипергликемия поражает сосуды и ухудшает микроциркуляцию. Органы получают меньше кислорода, а иммунная система теряет способность распознавать и уничтожать атипичные клетки.
У людей с диабетом замедляются процессы регенерации, поэтому лечение — хирургическое или химиотерапевтическое — переносится тяжелее.

Классические факторы риска, такие как курение и возраст, при наличии диабета усиливаются, формируя "двойной удар" по организму. Поэтому эндокринологи настаивают: контроль сахара — это не только профилактика осложнений, но и защита от рака.

Советы шаг за шагом: как снизить риск осложнений

  1. Регулярно контролируйте уровень глюкозы. Поддержание сахара в норме снижает риск клеточных мутаций.
  2. Ежегодно проходите обследование у уролога. Диабетикам рекомендовано УЗИ и анализ мочи не реже раза в год.
  3. Следите за массой тела. Лишний вес усиливает воспаление и гормональный дисбаланс.
  4. Откажитесь от курения. Никотин — ключевой канцероген, усугубляющий сосудистые нарушения.
  5. Пейте достаточно воды. Это помогает вывести токсины и снизить концентрацию сахара в моче.
  6. Обращайте внимание на симптомы. Кровь в моче, резь, боли внизу живота — повод к немедленному визиту к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование первых симптомов Пропуск ранней стадии рака Обращайтесь к урологу при малейших изменениях
Самолечение антибиотиками Смазывание картины болезни Диагностика только под контролем специалиста
Пропуск визитов к эндокринологу Неконтролируемая гипергликемия Регулярное наблюдение и коррекция терапии
Отказ от диеты Повышенный сахар и воспаления Соблюдайте сбалансированное питание

Защитная роль метформина

Исследования показывают, что противодиабетический препарат метформин способен снижать риск рецидива опухоли.

"Крупное ретроспективное исследование показало, что у пациентов с диабетом и раком мочевого пузыря, принимавших метформин, риск рецидива опухоли был существенно ниже", — отметил доктор Станислав Волков.

Механизм этого эффекта связывают с тем, что метформин улучшает чувствительность тканей к инсулину, тем самым снижая его избыточный уровень и препятствуя росту опухолевых клеток.

Мифы и правда о диабете и раке мочевого пузыря

  • Миф. Рак мочевого пузыря связан только с курением.
  • Правда. Диабет и ожирение — такие же значимые факторы риска.
  • Миф. Если сахар в норме, можно не обследоваться.
  • Правда. Даже при стабильных показателях важно проходить ежегодные проверки.
  • Миф. Онкология мочевого пузыря у женщин встречается редко.
  • Правда. Женщины болеют реже, но течение заболевания у них часто тяжелее и диагностируется позже.

3 исторических факта о диабете и онкологии

  1. Ещё в 1950-х годах врачи заметили связь между диабетом и повышенной частотой онкозаболеваний мочевого пузыря.
  2. Первые исследования метформина как противоопухолевого средства начались в начале 2000-х годов.
  3. Современные онкоурологи называют метформин "лекарством двойного действия" — против диабета и рецидивов рака.

FAQ

Почему диабет повышает риск рака мочевого пузыря?

Избыток инсулина и хроническое воспаление стимулируют рост злокачественных клеток.

Какие симптомы должны насторожить?

Кровь в моче, частые позывы, резь, боли внизу живота.

Можно ли снизить риск?

Да — контролируя сахар, массу тела, отказавшись от курения и регулярно проходя обследования.

Какое обследование наиболее информативно?

Цистоскопия и УЗИ позволяют выявить опухоль на ранней стадии.

Правда ли, что метформин защищает от рака?

Исследования показывают снижение вероятности рецидива у пациентов, принимающих препарат.

Сахарный диабет — это не только вопрос сахара в крови, но и системное заболевание, влияющее на весь организм. Повышенный риск рака мочевого пузыря делает регулярные визиты к урологу обязательными для всех диабетиков. Совместная работа эндокринолога и уролога помогает выявить патологии вовремя, а грамотный контроль глюкозы и применение современных препаратов — снизить риски осложнений и сохранить качество жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
