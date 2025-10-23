За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:54
Здоровье

Любовь к японской кухне стала массовым явлением: суши-сеты и роллы заказывают на обед, ужин и даже праздники. Но гастроэнтерологи предупреждают — регулярное употребление больших порций этого блюда может привести к серьёзным проблемам с поджелудочной железой. Почему популярная еда несёт риски и кому стоит ограничить её потребление — объясняют врачи.

Большой набор суши на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Большой набор суши на столе

Почему суши опасны при переедании

Суши кажутся лёгкой и полезной пищей, ведь они состоят из риса, рыбы и овощей. Однако в реальности сеты из нескольких роллов — это калорийная и тяжёлая нагрузка для пищеварительной системы.

"Поджелудочная железа вынуждена одновременно вырабатывать огромное количество ферментов для переваривания риса, жиров из сыра и соусов. Это создаёт колоссальную нагрузку", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Титова.

В одном крупном наборе суши содержится до 800-1200 ккал, что сопоставимо с плотным ужином из мяса и гарнира. Соевый соус, которым щедро приправляют роллы, добавляет избыток соли, а майонезные соусы и сливочный сыр — жир. Всё это вызывает скачки уровня глюкозы и триглицеридов, особенно у людей с диабетом, ожирением или атеросклерозом.

Чем грозит переедание роллов

Большое количество сложных углеводов и жиров одновременно заставляет поджелудочную работать на износ. Постоянные нагрузки приводят к воспалению тканей и развитию панкреатита. Помимо этого, возможны и другие неприятные последствия:

  • вздутие и тяжесть в желудке;

  • тошнота и боли в животе;

  • повышение сахара в крови;

  • нарушение обмена веществ.

Врачи отмечают, что наиболее опасны большие сеты — когда за один приём пищи съедается 15-20 роллов. Поджелудочная просто не успевает переработать весь объём, из-за чего часть пищи начинает бродить, вызывая интоксикацию организма.

Когда любимое блюдо превращается в угрозу

Помимо пищевой нагрузки, опасность суши заключается и в санитарных рисках. Нарушение правил хранения рыбы, соусов или творожных начинок создаёт идеальную среду для размножения бактерий.

"Стафилококк и другие патогены активно развиваются в продуктах с высоким содержанием белка, особенно при комнатной температуре", — подчеркнула Екатерина Титова.

Даже однократное употребление испорченного блюда может вызвать тяжёлое пищевое отравление, сопровождающееся рвотой, диареей и обезвоживанием. В группе риска — дети, пожилые и беременные женщины.

Что говорят врачи о питании беременных

Во время беременности особенно важно избегать сырых продуктов, включая суши.

"Рацион будущей мамы должен включать цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, белок и молочные продукты. Сырое мясо, рыба и морепродукты под запретом", — пояснила специалист Дарья Казакова.

Кроме того, под строгим запретом остаются алкоголь, сырые яйца и непастеризованное молоко. Некоторые виды рыбы, такие как тунец, исключаются из рациона из-за высокого содержания ртути. Казакова советует придерживаться принципа "Гарвардской тарелки", в которой половину составляют овощи и фрукты, четверть — белки, и ещё четверть — цельнозерновые продукты.

Сравнение популярных роллов по нагрузке на организм

Вид роллов Калорийность (на 100 г) Основная нагрузка Потенциальный риск
Калифорния с крабом ~170 ккал Углеводы и жиры Перегрузка поджелудочной
Филадельфия с сыром ~210 ккал Жиры и соль Повышение триглицеридов
Острый тунец ~160 ккал Белок и острый соус Раздражение ЖКТ
Овощные роллы ~110 ккал Углеводы Минимальный риск
Темпура-роллы (жареные) ~240 ккал Жиры Панкреатическая перегрузка

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: съедать целый сет за один приём.
    Последствие: нагрузка на поджелудочную, повышение сахара.
    Альтернатива: ограничиться 4-6 роллами и дополнить обед овощами.

  • Ошибка: заедать суши майонезными соусами.
    Последствие: избыток жиров и калорий.
    Альтернатива: использовать соевый соус низкой солёности и васаби.

  • Ошибка: хранить роллы вне холодильника.
    Последствие: риск бактериального заражения.
    Альтернатива: употреблять блюдо в течение двух часов после покупки.

Плюсы и минусы суши

Плюсы Минусы
Богаты белком и омега-3 при умеренном употреблении Высокая калорийность при больших порциях
Содержат полезные микроэлементы из рыбы и морепродуктов Избыток соли и сахара в соусах
Возможность быстрой еды без термической обработки Риск заражения бактериями и паразитами
Подходят для лёгкого перекуса Нагрузка на поджелудочную при регулярном употреблении

Мифы и правда

  • Миф: суши — диетическая еда.
    Правда: многие виды роллов содержат столько же калорий, сколько пицца или бургер.

  • Миф: соевый соус полезен из-за растительного происхождения.
    Правда: в нём много соли, что перегружает почки и сосуды.

  • Миф: если рыба свежая, суши безопасны.
    Правда: даже свежие продукты при несоблюдении гигиены могут содержать паразитов и бактерии.

FAQ

Можно ли есть суши людям с панкреатитом?
Нет. При воспалении поджелудочной железы такие блюда строго запрещены из-за высокой жирности и солёности.

Как часто можно есть суши без вреда?
Врачи рекомендуют не чаще одного раза в две недели и только небольшими порциями.

Какие роллы самые безопасные?
Лучше выбирать овощные или с варёной рыбой, без майонеза и сливочного сыра.

Что пить после суши?
Зелёный чай или вода помогут ускорить пищеварение и снизить нагрузку на поджелудочную.

Можно ли беременным есть суши с термически обработанной рыбой?
Только если блюдо приготовлено свежим и хранится при низкой температуре не более нескольких часов.

Даже полезная на первый взгляд еда способна нанести вред, если не знать меры. Суши-сеты — не враг, если относиться к ним разумно: маленькие порции, свежие ингредиенты и редкое употребление помогут сохранить здоровье поджелудочной и пищеварительной системы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
