За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь

Любовь к японской кухне стала массовым явлением: суши-сеты и роллы заказывают на обед, ужин и даже праздники. Но гастроэнтерологи предупреждают — регулярное употребление больших порций этого блюда может привести к серьёзным проблемам с поджелудочной железой. Почему популярная еда несёт риски и кому стоит ограничить её потребление — объясняют врачи.
Суши кажутся лёгкой и полезной пищей, ведь они состоят из риса, рыбы и овощей. Однако в реальности сеты из нескольких роллов — это калорийная и тяжёлая нагрузка для пищеварительной системы.
"Поджелудочная железа вынуждена одновременно вырабатывать огромное количество ферментов для переваривания риса, жиров из сыра и соусов. Это создаёт колоссальную нагрузку", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Титова.
В одном крупном наборе суши содержится до 800-1200 ккал, что сопоставимо с плотным ужином из мяса и гарнира. Соевый соус, которым щедро приправляют роллы, добавляет избыток соли, а майонезные соусы и сливочный сыр — жир. Всё это вызывает скачки уровня глюкозы и триглицеридов, особенно у людей с диабетом, ожирением или атеросклерозом.
Большое количество сложных углеводов и жиров одновременно заставляет поджелудочную работать на износ. Постоянные нагрузки приводят к воспалению тканей и развитию панкреатита. Помимо этого, возможны и другие неприятные последствия:
вздутие и тяжесть в желудке;
тошнота и боли в животе;
повышение сахара в крови;
нарушение обмена веществ.
Врачи отмечают, что наиболее опасны большие сеты — когда за один приём пищи съедается 15-20 роллов. Поджелудочная просто не успевает переработать весь объём, из-за чего часть пищи начинает бродить, вызывая интоксикацию организма.
Помимо пищевой нагрузки, опасность суши заключается и в санитарных рисках. Нарушение правил хранения рыбы, соусов или творожных начинок создаёт идеальную среду для размножения бактерий.
"Стафилококк и другие патогены активно развиваются в продуктах с высоким содержанием белка, особенно при комнатной температуре", — подчеркнула Екатерина Титова.
Даже однократное употребление испорченного блюда может вызвать тяжёлое пищевое отравление, сопровождающееся рвотой, диареей и обезвоживанием. В группе риска — дети, пожилые и беременные женщины.
Во время беременности особенно важно избегать сырых продуктов, включая суши.
"Рацион будущей мамы должен включать цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, белок и молочные продукты. Сырое мясо, рыба и морепродукты под запретом", — пояснила специалист Дарья Казакова.
Кроме того, под строгим запретом остаются алкоголь, сырые яйца и непастеризованное молоко. Некоторые виды рыбы, такие как тунец, исключаются из рациона из-за высокого содержания ртути. Казакова советует придерживаться принципа "Гарвардской тарелки", в которой половину составляют овощи и фрукты, четверть — белки, и ещё четверть — цельнозерновые продукты.
|Вид роллов
|Калорийность (на 100 г)
|Основная нагрузка
|Потенциальный риск
|Калифорния с крабом
|~170 ккал
|Углеводы и жиры
|Перегрузка поджелудочной
|Филадельфия с сыром
|~210 ккал
|Жиры и соль
|Повышение триглицеридов
|Острый тунец
|~160 ккал
|Белок и острый соус
|Раздражение ЖКТ
|Овощные роллы
|~110 ккал
|Углеводы
|Минимальный риск
|Темпура-роллы (жареные)
|~240 ккал
|Жиры
|Панкреатическая перегрузка
Ошибка: съедать целый сет за один приём.
Последствие: нагрузка на поджелудочную, повышение сахара.
Альтернатива: ограничиться 4-6 роллами и дополнить обед овощами.
Ошибка: заедать суши майонезными соусами.
Последствие: избыток жиров и калорий.
Альтернатива: использовать соевый соус низкой солёности и васаби.
Ошибка: хранить роллы вне холодильника.
Последствие: риск бактериального заражения.
Альтернатива: употреблять блюдо в течение двух часов после покупки.
|Плюсы
|Минусы
|Богаты белком и омега-3 при умеренном употреблении
|Высокая калорийность при больших порциях
|Содержат полезные микроэлементы из рыбы и морепродуктов
|Избыток соли и сахара в соусах
|Возможность быстрой еды без термической обработки
|Риск заражения бактериями и паразитами
|Подходят для лёгкого перекуса
|Нагрузка на поджелудочную при регулярном употреблении
Миф: суши — диетическая еда.
Правда: многие виды роллов содержат столько же калорий, сколько пицца или бургер.
Миф: соевый соус полезен из-за растительного происхождения.
Правда: в нём много соли, что перегружает почки и сосуды.
Миф: если рыба свежая, суши безопасны.
Правда: даже свежие продукты при несоблюдении гигиены могут содержать паразитов и бактерии.
Можно ли есть суши людям с панкреатитом?
Нет. При воспалении поджелудочной железы такие блюда строго запрещены из-за высокой жирности и солёности.
Как часто можно есть суши без вреда?
Врачи рекомендуют не чаще одного раза в две недели и только небольшими порциями.
Какие роллы самые безопасные?
Лучше выбирать овощные или с варёной рыбой, без майонеза и сливочного сыра.
Что пить после суши?
Зелёный чай или вода помогут ускорить пищеварение и снизить нагрузку на поджелудочную.
Можно ли беременным есть суши с термически обработанной рыбой?
Только если блюдо приготовлено свежим и хранится при низкой температуре не более нескольких часов.
Даже полезная на первый взгляд еда способна нанести вред, если не знать меры. Суши-сеты — не враг, если относиться к ним разумно: маленькие порции, свежие ингредиенты и редкое употребление помогут сохранить здоровье поджелудочной и пищеварительной системы.
