Без этой процедуры вам нельзя: как страх пациентов стал лучшим маркетингом в медицине

В последние годы пациенты всё чаще жалуются на случаи, когда в платных клиниках им предлагают пройти дополнительные обследования или приобрести ненужные услуги. Иногда это делается под видом заботы о здоровье, а иногда — ради увеличения прибыли. Как понять, где проходит грань между профессиональной медицинской необходимостью и коммерческим нажимом?

Куда обращаться при нарушениях

Если пациенту навязывают услуги или отказываются оказывать помощь без их оплаты, специалисты советуют действовать без промедления. В таких ситуациях нужно направить жалобу в Минздрав России или Росздравнадзор — именно эти ведомства следят за деятельностью медицинских организаций.

"К письму нужно приложить все чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. В любом случае при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и посоветоваться с другим врачом", — пояснил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, обращение стоит подавать в письменной форме, указав все факты, подтверждающие навязывание услуг: фамилии врачей, даты, суммы и реквизиты документов.

Почему так происходит

Эксперт отмечает, что коммерческие клиники нередко стремятся увеличить доход, и иногда интересы бизнеса перевешивают заботу о пациенте. Особенно уязвимыми оказываются люди, напуганные диагнозом или тревожащиеся за своё здоровье. Менеджеры и врачи могут использовать этот страх, чтобы убедить человека пройти лишние обследования, сдать дополнительные анализы или обратиться к "узким специалистам".

"Когда причина очевидна, дополнительные действия явно могут назначать с целью увеличения прибыли. Здесь нужно найти некий баланс между здравым смыслом, правами потребителя и прибылью организаций", — добавил Шапкин.

Где искать помощь

Ситуация Куда обращаться Что приложить к жалобе Навязали анализы или обследования Росздравнадзор Копии чеков, направление, результаты Отказ в оказании услуги без доплаты Минздрав России Договор, письменный отказ, чек Ошибки в медзаключении Территориальный орган Росздравнадзора Заключение врача, результаты исследований

Советы шаг за шагом: как действовать пациенту

Не принимайте решение сразу. Если врач предлагает дорогое обследование или лечение, возьмите паузу. Попросите объяснений. Пусть специалист обосновывает необходимость каждого анализа или процедуры. Получите второе мнение. Обратитесь в другую клинику или к врачу той же специальности. Соберите документы. Все чеки, выписки и назначения сохраняйте — они пригодятся при обращении в надзорные органы. Направьте жалобу. Сделать это можно через официальный сайт Минздрава или Росздравнадзора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пациент соглашается на дополнительные анализы без объяснения причин.

Последствие: переплата и риск получения неверного диагноза.

Альтернатива: запросить письменное обоснование назначения и проверить его у независимого специалиста.

Последствие: повторение подобных случаев с другими пациентами.

Альтернатива: направить обращение онлайн, указав все факты без личных встреч.

Если врач действительно прав

Как сообщает Москва 24, назначенные обследования могут быть действительно оправданы. Врач может заподозрить осложнение или сопутствующее заболевание, и дополнительные анализы нужны для подтверждения диагноза. В таком случае стоит уточнить, можно ли пройти обследование в государственной поликлинике бесплатно или по полису ОМС. Это поможет проверить необходимость процедуры и сэкономить.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что услуга навязана?

Если врач предлагает пройти обследование без медицинских показаний, не объясняя, зачем это нужно, или настаивает на дорогостоящем лечении, это повод насторожиться.

Да, если она не была оказана, пациент вправе потребовать возврата денег. Для этого нужно подать письменное заявление в клинику, а при отказе — в Роспотребнадзор.

Пациент имеет право на копии всех медзаключений, анализов и договоров. Отказ можно обжаловать в Росздравнадзоре.

Как правило, до 30 дней. Если случай требует дополнительной проверки, срок могут продлить.

Мифы и правда

Миф: в платных клиниках всегда лучшее оборудование и специалисты.

Правда: техническое оснащение действительно часто современнее, но квалификация врачей бывает разной. Государственные медцентры нередко проводят сложные операции и обследования на уровне частных.

Правда: обращения пациентов нередко становятся поводом для проверок, а клиники могут понести административную ответственность.

Правда: качество зависит не от стоимости, а от методики и квалификации лаборатории.

3 интересных факта

Россия входит в десятку стран Европы по числу частных медицинских центров. По статистике, более 60% жалоб на навязанные услуги связаны с лабораторными анализами. Некоторые клиники предлагают пациентам подписывать согласие на дополнительные услуги в электронном виде — важно читать такие документы до подписи.

Новый закон о защите потребителей

Недавно президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает навязывание дополнительных товаров и услуг без согласия граждан. Теперь клиники, страховые компании и другие организации обязаны получать письменное или электронное подтверждение от клиента. Любые доплаты без согласия потребителя считаются нарушением.