Любите суши? Этот секрет заставит вас пересмотреть свои привычки — поджелудочная в опасности

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суши и роллы давно перестали быть экзотикой. Сегодня это одно из самых популярных блюд, которое многие выбирают как лёгкий ужин или перекус. Однако, несмотря на репутацию "здоровой еды", чрезмерное увлечение японской кухней может привести к неприятным последствиям для организма.

Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блюдо японского ресторана в Канаде

Гастроэнтерологи предупреждают: большие порции суши и роллов — серьёзное испытание для поджелудочной железы. Органу приходится работать с повышенной нагрузкой, особенно если блюда богаты рисом, жирными соусами и сыром.

"Помимо чудовищной нагрузки калориями и солью, это удар по поджелудочной железе. Органу приходится одновременно вырабатывать огромное количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы). Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете", — пояснила гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Пироговского университета Екатерина Титова.

Почему суши могут быть опасны при переедании

Главная проблема заключается не в самих ингредиентах, а в их сочетании и объёме. Один стандартный набор роллов содержит рис, рыбу, соусы, сливочный сыр, а иногда и жареные элементы. В результате в организм поступает сразу много жиров, углеводов и соли, с которыми поджелудочной железе приходится справляться одновременно, пишет Газета.Ru.

Избыточное потребление таких блюд может вызвать:

чувство тяжести и вздутие живота;

приступ тошноты;

колебания уровня сахара и триглицеридов в крови;

обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Кроме того, в рисе и соусах содержится большое количество натрия, который задерживает воду и повышает давление.

Сравнение: порция суши vs домашний ужин

Показатель Суши-сет (8-10 роллов) Лёгкий домашний ужин Калорийность 600-900 ккал 350-450 ккал Содержание соли 4-6 г 1-2 г Углеводы Высокое (рис) Среднее Жиры Высокое (соусы, сыр) Низкое Белки Средние Средние Риск для ЖКТ Повышенный Минимальный

Таким образом, даже один ужин с большим количеством роллов может стать неожиданно "тяжёлым" испытанием для организма.

Как правильно есть суши и роллы

Ограничьте порцию.

Оптимально — 6-8 кусочков. Если хочется больше, сделайте перерыв перед добавкой. Выбирайте простые составы.

Лучше отдать предпочтение роллам с рыбой, огурцом и минимальным количеством соуса. Избегайте сливочного сыра.

Он добавляет лишние жиры, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Не смешивайте разные типы роллов.

Лучше есть один вид за приём, чтобы не перегружать пищеварение. Пейте воду, а не напитки.

Газировка и алкоголь усиливают нагрузку на ферментную систему. Не храните остатки.

Рыба и творожные начинки быстро портятся даже в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: съесть целый сет в одиночку.

Последствие: перегрузка поджелудочной железы, тяжесть и метеоризм.

Альтернатива: делите порцию с другом или берите половину.

Ошибка: сочетать суши с алкоголем.

Последствие: усиленная выработка ферментов, риск воспаления.

Альтернатива: зелёный чай или минеральная вода.

Ошибка: хранить роллы до следующего дня.

Последствие: риск бактериального заражения.

Альтернатива: заказывайте небольшие порции и ешьте сразу.

А что если суши приготовлены дома?

Домашние роллы действительно безопаснее — вы можете контролировать качество рыбы и риса. Однако правила остаются те же: не использовать несвежие продукты, не хранить рыбу дольше суток и тщательно дезинфицировать разделочную доску и ножи.

"Опасность заключается в нарушении условий хранения и приготовления пищи. Если неправильно хранить рыбу, она становится идеальной средой для размножения бактерий и вирусов", — предупредила Екатерина Титова.

По её словам, творог и сливочные начинки также могут стать источником заражения, если нарушен температурный режим — именно это часто приводит к пищевым отравлениям и инфекциям.

Плюсы и минусы суши

Плюсы Минусы Богаты белком и Омега-3 Высокое содержание соли Маложирная рыба полезна для сердца Сыр и соусы нагружают поджелудочную железу Лёгкая альтернатива мясным блюдам Возможен риск заражения бактериями Содержат йод и витамины Большие порции ведут к перееданию Эстетичная подача, быстрое приготовление Не подходят людям с гастритом и диабетом

FAQ

Можно ли есть суши людям с диабетом?

Только в ограниченных количествах и без сладких соусов. Рис повышает уровень сахара.

Безопасна ли сырая рыба?

Если она была правильно заморожена при -20 °C, риск минимален. Но при комнатной температуре продукт быстро портится.

Сколько суши можно съесть за один раз?

В среднем — не более 200-250 г (6-8 кусочков). Этого достаточно для насыщения.

Можно ли давать суши детям?

Нет, особенно с сырой рыбой или сливочными начинками. Лучше подождать до подросткового возраста.

Мифы и правда

Миф 1: суши — полезная и лёгкая еда.

Правда: только при умеренных порциях и простом составе. Большие сеты перегружают ЖКТ.

Миф 2: если роллы свежие, отравиться невозможно.

Правда: даже при хорошем качестве продуктов возможен риск бактериального заражения.

Миф 3: соевый соус безопасен.

Правда: в нём содержится до 15% соли, что увеличивает давление и нагрузку на почки.

3 интересных факта о суши

В Японии суши традиционно считаются лёгким перекусом, а не полноценным приёмом пищи. Настоящие японцы едят суши руками, а не палочками — это позволяет чувствовать температуру рыбы и свежесть риса. В оригинальных рецептах не используют сливочный сыр: он появился в роллах только после адаптации блюда в США.

Исторический контекст

Суши зародились в Юго-Восточной Азии как способ хранения рыбы в рисе с солью. Современные роллы, которые популярны в России и Европе, — это уже кулинарная версия, созданная в XX веке для западного вкуса.

Первоначально суши были лёгким и здоровым блюдом, но с появлением сливочных начинок и соусов стали гораздо калорийнее. Именно поэтому врачи советуют помнить: даже полезная еда теряет пользу, если её становится слишком много.