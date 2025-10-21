Картошка фри без угрызений совести: как баловать себя и не набирать лишний вес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Здоровье

Редкое употребление фастфуда не повредит фигуре, если соблюдать меру и компенсировать калорийность в другие дни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Ассорти фастфуда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти фастфуда

По словам специалиста, главная опасность фастфуда заключается не только в его калорийности, но и в составе продуктов. Даже один обильный прием пищи в таких заведениях способен свести на нет усилия по поддержанию формы. При регулярном употреблении организм перестает эффективно перерабатывать жиры, нарушаются биохимические процессы, отвечающие за обмен веществ.

"Если человек хотя бы раз в неделю заходит в точку быстрого питания и набирает себе полный поднос, он фактически ломает все старания, направленные на снижение массы тела. Даже небольшие порции, если это происходит часто и во второй половине дня, становятся критичными, потому что калории не успевают расходоваться", — отметила Белоусова.

Она добавила, что опасность фастфуда усиливается из-за трансжиров, образующихся при многократном нагревании масла. Эти вещества повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

"Раз в два–три месяца можно позволить себе картошку фри или бургер — это не нанесет вреда здоровью, особенно если после этого принять ферментные препараты, чтобы не перегружать желудок. Но такие блюда не должны становиться наградой для детей — привычка поощрять себя фастфудом формирует нездоровое отношение к еде", — заключила диетолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
