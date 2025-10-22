На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета

Сегодня магазины пестрят надписями вроде "фитнес", "цельнозерновой", "натуральный" и "без сахара". Но за привлекательными этикетками далеко не всегда скрывается польза. Некоторые продукты, которые считаются частью "здорового питания", могут оказаться калорийными, с высоким содержанием сахара и почти без нужных организму веществ.
Йогурт действительно полезен — он содержит белок, кальций и живые бактерии. Но промышленный вариант с "фруктовым вкусом" часто превращается в десерт с высоким содержанием сахара и ароматизаторов. Одна порция может включать треть дневной нормы сахара, особенно если в составе есть фруктовые наполнители и сиропы.
Совет: выбирайте натуральный йогурт без добавок и добавляйте в него свежие ягоды или фрукты самостоятельно. Так вы сохраните пользу и сможете контролировать сладость.
Реклама обещает "быструю энергию" и "пользу для мышц", но на деле батончики часто состоят из сахара, растительных масел и подсластителей. Белка в них может быть не больше, чем в стакане кефира, а калорийность — как у полноценного обеда.
Многие уверены, что "мультизерновой" хлеб — альтернатива белому, но зачастую это тот же самый пшеничный хлеб, в который добавили немного зёрен и красителя для "здорового" оттенка.
Исследование 2020 года, опубликованное в Public Health Nutrition, показало, что более половины покупателей ошибочно принимают обычный хлеб с добавками за цельнозерновой.
Гранолу часто называют "здоровым завтраком", но за приятной хрустящей текстурой скрывается внушительное количество сахара и масла. Чтобы получить золотистую корочку, производители добавляют мёд, сироп или патоку.
Иногда калорийность готовой гранолы достигает 500 ккал на 100 г, а сахара в ней столько же, сколько в пирожном.
|Продукт
|Что обещает
|Что на деле
|Альтернатива
|Фруктовый йогурт
|Польза фруктов и кальций
|Избыток сахара
|Натуральный йогурт с фруктами
|Протеиновый батончик
|Энергия и белок
|Сладкий десерт с жирами
|Батончик с орехами и овсом
|Мультизерновой хлеб
|Источник клетчатки
|Белый хлеб с добавками
|Настоящий цельнозерновой
|Гранола/мюсли
|Полезный завтрак
|Калорийный десерт
|Овсянка с ягодами
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Выбор по этикетке
|Завышенное ожидание пользы
|Читать состав полностью
|Доверие "фитнес"-маркировке
|Избыточный сахар и калории
|Проверять соотношение БЖУ
|Игнорирование состава
|Нехватка клетчатки и витаминов
|Отдавать предпочтение цельным продуктам
Сделайте правило простым: чем короче список ингредиентов, тем полезнее продукт. Всё, что включает более пяти пунктов, чаще всего проходит промышленную обработку и теряет часть своей пищевой ценности.
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Йогурт с добавками
|Удобен, вкусный
|Много сахара
|Батончики
|Быстро утоляют голод
|Высокая калорийность
|Мультизерновой хлеб
|Содержит злаки
|Много рафинированной муки
|Гранола
|Источник энергии
|Часто содержит жиры и сиропы
Потому что добавленные витамины не компенсируют вред от сахара или низкое качество ингредиентов.
Натуральные йогурты, домашняя овсянка, цельнозерновой хлеб без подсластителей.
Да, но только те, где белка больше 10 г и нет сахара в первых трёх строках состава.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.