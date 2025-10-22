На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:16
Здоровье

Сегодня магазины пестрят надписями вроде "фитнес", "цельнозерновой", "натуральный" и "без сахара". Но за привлекательными этикетками далеко не всегда скрывается польза. Некоторые продукты, которые считаются частью "здорового питания", могут оказаться калорийными, с высоким содержанием сахара и почти без нужных организму веществ.

Девушка ест протеиновый батончик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест протеиновый батончик

Фруктовый йогурт: сладкий обман

Йогурт действительно полезен — он содержит белок, кальций и живые бактерии. Но промышленный вариант с "фруктовым вкусом" часто превращается в десерт с высоким содержанием сахара и ароматизаторов. Одна порция может включать треть дневной нормы сахара, особенно если в составе есть фруктовые наполнители и сиропы.

Совет: выбирайте натуральный йогурт без добавок и добавляйте в него свежие ягоды или фрукты самостоятельно. Так вы сохраните пользу и сможете контролировать сладость.

Энергетические и протеиновые батончики: спортивная иллюзия

Реклама обещает "быструю энергию" и "пользу для мышц", но на деле батончики часто состоят из сахара, растительных масел и подсластителей. Белка в них может быть не больше, чем в стакане кефира, а калорийность — как у полноценного обеда.

Чтобы выбрать действительно полезный вариант, обратите внимание

  • Белка должно быть не менее 10 г на порцию.
  • В составе не должно быть фруктозы, сиропов и длинного списка добавок.
  • Лучше выбирать батончики с орехами, овсяными хлопьями и минимальным количеством сахара.

Мультизерновой хлеб: зерна только на этикетке

Многие уверены, что "мультизерновой" хлеб — альтернатива белому, но зачастую это тот же самый пшеничный хлеб, в который добавили немного зёрен и красителя для "здорового" оттенка.

Исследование 2020 года, опубликованное в Public Health Nutrition, показало, что более половины покупателей ошибочно принимают обычный хлеб с добавками за цельнозерновой.

Как распознать настоящий продукт

  • В составе на первом месте должна стоять цельнозерновая мука.
  • Не доверяйте надписям "из 7 злаков", "с клетчаткой" или "обогащённый" — это маркетинг.
  • Настоящий цельнозерновой хлеб плотный, слегка влажный и быстро черствеет.

Гранола и мюсли: завтрак или десерт

Гранолу часто называют "здоровым завтраком", но за приятной хрустящей текстурой скрывается внушительное количество сахара и масла. Чтобы получить золотистую корочку, производители добавляют мёд, сироп или патоку.

Иногда калорийность готовой гранолы достигает 500 ккал на 100 г, а сахара в ней столько же, сколько в пирожном.

Как выбрать

  • В составе на первом месте должны быть цельные овсяные хлопья.
  • Добавленного сахара — не более 5 г на 100 г продукта.
  • Лучше взять мюсли без добавок и добавить фрукты и орехи самостоятельно.

Сравнение: иллюзия пользы

Продукт Что обещает Что на деле Альтернатива
Фруктовый йогурт Польза фруктов и кальций Избыток сахара Натуральный йогурт с фруктами
Протеиновый батончик Энергия и белок Сладкий десерт с жирами Батончик с орехами и овсом
Мультизерновой хлеб Источник клетчатки Белый хлеб с добавками Настоящий цельнозерновой
Гранола/мюсли Полезный завтрак Калорийный десерт Овсянка с ягодами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Выбор по этикетке Завышенное ожидание пользы Читать состав полностью
Доверие "фитнес"-маркировке Избыточный сахар и калории Проверять соотношение БЖУ
Игнорирование состава Нехватка клетчатки и витаминов Отдавать предпочтение цельным продуктам

А что если вы не хотите считать калории

Сделайте правило простым: чем короче список ингредиентов, тем полезнее продукт. Всё, что включает более пяти пунктов, чаще всего проходит промышленную обработку и теряет часть своей пищевой ценности.

Плюсы и минусы псевдополезных продуктов

Категория Плюсы Минусы
Йогурт с добавками Удобен, вкусный Много сахара
Батончики Быстро утоляют голод Высокая калорийность
Мультизерновой хлеб Содержит злаки Много рафинированной муки
Гранола Источник энергии Часто содержит жиры и сиропы

FAQ

Почему нельзя верить надписи обогащённый

Потому что добавленные витамины не компенсируют вред от сахара или низкое качество ингредиентов.

Что безопасно давать детям

Натуральные йогурты, домашняя овсянка, цельнозерновой хлеб без подсластителей.

Можно ли есть батончики на диете

Да, но только те, где белка больше 10 г и нет сахара в первых трёх строках состава.

Мифы и правда

  • Миф: если продукт "фитнес", значит он полезен.
    Правда: часто это просто маркетинговый трюк.
  • Миф: гранола — лучший завтрак для стройности.
    Правда: она может содержать столько же калорий, сколько десерт.
  • Миф: чем темнее хлеб, тем он полезнее.
    Правда: цвет может быть результатом добавления патоки или карамели.

Три интересных факта

  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 10% суточной калорийности.
  • Цельнозерновые продукты снижают риск диабета 2 типа и болезней сердца на 20-30%.
  • В 2024 году около 40% продуктов с маркировкой "фитнес" в ЕС признаны вводящими в заблуждение.

Исторический контекст

  • Маркировка "здоровый продукт" впервые появилась в США в 1987 году.
  • В России понятие "функциональные продукты питания" закреплено в СанПиН с 2002 года.
  • Современные тренды в питании смещаются от "суперфудов" к принципу осознанного баланса.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
